Главная
Philips - Нажмите здесь, чтобы перейти на домашнюю страницу
RU
UK
1

Ключевые слова для поиска

WhiteVision

лампа для автомобильных фар

12336WHVB1
  • Безопасность никогда не выглядела так красиво Безопасность никогда не выглядела так красиво Безопасность никогда не выглядела так красиво
    -{discount-value}
  • Play Pause

    WhiteVision лампа для автомобильных фар

    12336WHVB1

    Безопасность никогда не выглядела так красиво

    Philips WhiteVision с эффектом яркого белого ксенона обеспечивают великолепную видимость в ночное время суток. Яркость белого света увеличена на 60%. WhiteVision — безупречное сочетание стиля и безопасности. Узнать обо всех преимуществах

    WhiteVision лампа для автомобильных фар

    Безопасность никогда не выглядела так красиво

    Philips WhiteVision с эффектом яркого белого ксенона обеспечивают великолепную видимость в ночное время суток. Яркость белого света увеличена на 60%. WhiteVision — безупречное сочетание стиля и безопасности. Узнать обо всех преимуществах

    Безопасность никогда не выглядела так красиво

    Philips WhiteVision с эффектом яркого белого ксенона обеспечивают великолепную видимость в ночное время суток. Яркость белого света увеличена на 60%. WhiteVision — безупречное сочетание стиля и безопасности. Узнать обо всех преимуществах

    WhiteVision лампа для автомобильных фар

    Безопасность никогда не выглядела так красиво

    Philips WhiteVision с эффектом яркого белого ксенона обеспечивают великолепную видимость в ночное время суток. Яркость белого света увеличена на 60%. WhiteVision — безупречное сочетание стиля и безопасности. Узнать обо всех преимуществах

    Похожие продукты

    См. все headlights

      Безопасность никогда не выглядела так красиво

      Эффект яркого белого ксенонового света

      • Тип лампы: H3
      • В упаковке: 1 шт.
      • 12 В, 55 Вт
      • Стиль
      Philips — выбор большинства ведущих автопроизводителей

      Philips — выбор большинства ведущих автопроизводителей

      Уже в течение 100 лет компания Philips остается лидером в сфере автомобильного освещения, внедряя технологические инновации, которые впоследствии становятся стандартом для всей отрасли. Сегодня каждый второй автомобиль в Европе и каждый третий в мире оснащены световым оборудованием Philips.

      Разрешено использовать на дорогах общей сети, насыщенный белый свет

      Лампы WhiteVision сертифицированы по стандартам ECE. Это первые лампы с ярким белым светом, разрешенные к использованию на дорогах общей сети. Они гарантируют максимальную видимость без ущерба для безопасности, так как не ослепляют водителей впереди идущих и встречных автомобилей.

      Максимальное удобство для водителей благодаря эффекту яркого белого ксенонового света

      Лампы головного освещения Philips WhiteVision превосходят по характеристикам любые автомобильные лампы с белым светом с голубым оттенком. Это лучший выбор для водителей, которым не нужен компромисс между стилем и безопасностью. Обладая высокой цветовой температурой и стильным белым колпачком, лампы WhiteVision идеально подходят для головного освещения. Запатентованная технология покрытия Philips 3-го поколения впервые обеспечивает по-настоящему белый свет ламп WhiteVision и является шедевром эволюции.

      Самый долгий в своем классе срок службы — еще больше удовольствия от поездок

      Лампы головного освещения Philips WhiteVision (модели H1, H3, H4, H7, T4W и W5W) рассчитаны на долгий срок службы. Срок эксплуатации — до 450 часов*, то есть значительно больше, чем у других решений в данном классе. Наилучшее соотношение цены и качества и гораздо меньший цикл по замене ламп. (*Модели H4 и H7 протестированы при стандартном напряжении 13,2 В)

      Чистый и яркий луч белого света

      Лампы головного освещения Philips WhiteVision до 3700 К мгновенно рассеивают темноту ярким лучом чистого белого света. Эффективное освещение для максимального комфорта за рулем.

      Высокая контрастность для улучшения видимости и более безопасного вождения

      Насыщенный белый свет ламп головного освещения с цветовой температурой до 3700 К лучше отражается от дорожной разметки и знаков. Яркий белый свет не позволяет заснуть за рулем и обеспечивает высокую скорость реакции, чтобы управление автомобилем в темное время суток стало более комфортным.

      Автомобильные лампы Philips отличаются высокой устойчивостью к внешним воздействиям

      Кварцевое стекло, устойчивое к УФ-излучению, обладает более высокой прочностью (по сравнению с тугоплавким стеклом) и отличается высокой устойчивостью к перепадам температур и вибрации, что исключает неисправности на раннем сроке использования. Лампы Philips из кварцевого стекла, устойчивого к УФ-излучению, выдерживают более высокое давление внутри колбы и обеспечивают более яркий свет и долгий срок службы.

      До 60 % больше видимости для максимальной четкости

      Улучшенная на 60% световая отдача позволяет другим водителям лучше видеть ваш автомобиль и предотвращать потенциально аварийные ситуации.

      Непревзойденный стиль благодаря эффекту белого ксенонового света

      С лампами WhiteVision автомобиль выглядит стильно и современно.

      Технические характеристики

      • Описание продукта

        Технология
        Галоген
        Тип
        H3
        Линейка продукции
        WhiteVision
        Применение
        Передний противотуманный свет
        Обозначение
        H3 WhiteVision
        Соответствие нормам ECE
        ДА
        Цоколь
        PK22s

      • Электрические характеристики

        напряжение
        12  В
        мощность в ваттах
        55  Вт

      • Световые характеристики

        Люмен
        1450 ± 15 %  лм
        Цветовая температура
        до 3700 К

      • Срок службы

        Срок службы
        До 400 ч

      • Информация для заказа

        Регистрация заказа
        12336WHVB1
        Код для заказа
        77951930

      • Информация об упаковке

        EAN3
        8711500779526
        EAN1
        8711500779519
        Тип упаковки
        B1

      • Информация об упакованном продукте

        Количество упаковок
        1
        MOQ (для профессионалов)
        10
        Высота
        12,9  см
        Ширина
        2,6  см
        Длина
        9,5  см
        Вес брутто одного изделия
        18  г
        Вес нетто одного изделия
        7  г

      • Информация об упаковке

        Вес брутто одного изделия
        0,35  кг
        Высота
        8,2  см
        Длина
        29,5  см
        Ширина
        18  см

      • Особенности изделия

        Ожидаемые преимущества
        Стиль
        Характеристики изделия
        Эффект яркого белого ксенонового света

      Получите поддержку по этому продукту

      Перейти к разделу поддержки потребителей

      Предлагаемые продукты

        Недавно просмотренные продукты

          • По сравнению со стандартными галогенными лампами
          • *Применение зависит от типа лампы