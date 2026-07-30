Безопасность на дороге зависит от того, насколько хорошо видно вас, и как хорошо вы видите других

Освещение — важнейшее условие безопасного вождения и главный фактор, который действительно помогает избежать несчастных случаев. Цель Philips — улучшить общую видимость и освещенность на дорогах. Таким образом мы вносим свой вклад в повышение безопасности дорожного движения и предотвращение несчастных случаев.