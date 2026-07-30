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  • Безопасность и уверенность на дороге
  • Безопасность и уверенность на дороге
  • Безопасность и уверенность на дороге
  • Безопасность и уверенность на дороге
  • Безопасность и уверенность на дороге
  • Безопасность и уверенность на дороге
  • Безопасность и уверенность на дороге
  • Безопасность и уверенность на дороге
  • Безопасность и уверенность на дороге
  • Безопасность и уверенность на дороге

VisionБольше видимости

12342PRB1

Безопасность и уверенность на дороге
Лампы Vision для автомобильных фар обеспечивают видимость на 30 % лучше по сравнению с обычными автомобильными лампами и гарантируют превосходные характеристики светового луча, а также повышают вашу безопасность и комфорт за счет качества оригинальных комплектующих по очень привлекательной цене.
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Видимость до 30 % лучше по сравнению со стандартной лампой

Безопасность и уверенность на дороге

  • Тип лампы: H4

  • 12 В, 60/55 Вт

  • До 30% больше видимости

  • Наилучшее соотношение цена — качество

  • Количество ламп: 1 шт.

Лампы Vision обеспечивают более длинный луч света, чем у обычных ламп

Лампы Vision обеспечивают более длинный луч света, чем у обычных ламп

Наши лампы излучают максимально мощный направленный свет. Мы всегда предлагаем только лучшие и самые эффективные световые решения, ведь мы знаем, что однажды благодаря качеству наших лам удастся спасти чью-то жизнь.

Безопасность на дороге зависит от того, насколько хорошо видно вас, и как хорошо вы видите других

Безопасность на дороге зависит от того, насколько хорошо видно вас, и как хорошо вы видите других

Освещение — важнейшее условие безопасного вождения и главный фактор, который действительно помогает избежать несчастных случаев. Цель Philips — улучшить общую видимость и освещенность на дорогах. Таким образом мы вносим свой вклад в повышение безопасности дорожного движения и предотвращение несчастных случаев.

Philips — выбор большинства ведущих автопроизводителей

Philips — выбор большинства ведущих автопроизводителей

Уже в течение 100 лет компания Philips остается в авангарде автомобильного освещения, внедряя технологические инновации, которые впоследствии становятся стандартом для всей отрасли. Сегодня каждый второй автомобиль в Европе и каждый третий в мире оснащены световым оборудованием Philips.

Технические характеристики

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