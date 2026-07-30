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12342VPB1
Тип лампы: H4
12 В, 60/55 Вт
До 60% лучше видимость
Долговечная автомобильная лампа
Количество ламп: 1 шт.
Уже в течение 100 лет компания Philips остается в авангарде автомобильного освещения, внедряя технологические инновации, которые впоследствии становятся стандартом для всей отрасли. Сегодня каждый второй автомобиль в Европе и каждый третий в мире оснащены световым оборудованием Philips.
Для симметричного освещения настоятельно рекомендуем менять эти лампы парами
Где использовать лампу на 12 В? Решения Philips Automotive удовлетворят все нужды автомобилистов: дальний свет, ближний свет, передние противотуманные фары, передние и боковые указатели поворота, задние указатели поворота, стоп-сигналы, фонари заднего хода, задние противотуманные фонари, освещение номерного знака, задние габаритные/стояночные фонари, освещение салона.
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