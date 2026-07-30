КаталогПоддержка
uk/ru

Скидка -10% за подписку*

Бесплатная доставка и возврат

Расширенная гарантия 3 года

Все серии

  • Безопасность и уверенность на дороге
  • Безопасность и уверенность на дороге
  • Безопасность и уверенность на дороге
  • Безопасность и уверенность на дороге
  • Безопасность и уверенность на дороге
  • Безопасность и уверенность на дороге
  • Безопасность и уверенность на дороге
  • Безопасность и уверенность на дороге
  • Безопасность и уверенность на дороге
  • Безопасность и уверенность на дороге

VisionPlusДополнительные безопасность и комфорт

12342VPB1

Безопасность и уверенность на дороге
Лампы Philips VisionPlus для автомобильных фар обеспечивают на 60 % улучшенный обзор: водитель может видеть дальше, благодаря чему повышаются безопасность и комфорт. Лампы VisionPlus — это высокая производительность и доступная цена. Правильный выбор современного требовательного водителя.
Посмотреть все преимущества

Видимость до 60 % лучше: быстрая реакция может спасти чью-то жизнь

Безопасность и уверенность на дороге

  • Тип лампы: H4

  • 12 В, 60/55 Вт

  • До 60% лучше видимость

  • Долговечная автомобильная лампа

  • Количество ламп: 1 шт.

Philips — выбор большинства ведущих автопроизводителей

Philips — выбор большинства ведущих автопроизводителей

Уже в течение 100 лет компания Philips остается в авангарде автомобильного освещения, внедряя технологические инновации, которые впоследствии становятся стандартом для всей отрасли. Сегодня каждый второй автомобиль в Европе и каждый третий в мире оснащены световым оборудованием Philips.

В целях безопасности заменяйте лампы обеих фар одновременно

В целях безопасности заменяйте лампы обеих фар одновременно

Для симметричного освещения настоятельно рекомендуем менять эти лампы парами

Широкий выбор ламп 12 В для всех вариантов использования

Широкий выбор ламп 12 В для всех вариантов использования

Где использовать лампу на 12 В? Решения Philips Automotive удовлетворят все нужды автомобилистов: дальний свет, ближний свет, передние противотуманные фары, передние и боковые указатели поворота, задние указатели поворота, стоп-сигналы, фонари заднего хода, задние противотуманные фонари, освещение номерного знака, задние габаритные/стояночные фонари, освещение салона.

Технические характеристики

Получите поддержку по этому продукту

Часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, сведения по безопасности и советы

Отзывы

Подписывайтесь и получите -10% дополнительную скидку на Philips.ua*

    Заполнив форму, вы соглашаетесь с обработкой и хранением ваших персональных данных в соответствии с Законом Украины «О защите персональных данных», а также согласие на получение email-рассылки с рекламно-информационными сообщениями относительно продуктов Philips. Вы можете отменить подписку в любой момент. *Промокод на скидку действует в официальном интернет-магазине Philips.ua и будет отправлен на указанный электронный адрес вместе с условиями использования при первой регистрации.