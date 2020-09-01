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    Xenon X-tremeVision gen2

    Ксеноновая лампа для фар головного освещения

    12410XV2C1
    • Безопасность и уверенность на дороге благодаря яркому свету Безопасность и уверенность на дороге благодаря яркому свету Безопасность и уверенность на дороге благодаря яркому свету
      -{discount-value}

      Xenon X-tremeVision gen2 Ксеноновая лампа для фар головного освещения

      12410XV2C1

      Безопасность и уверенность на дороге благодаря яркому свету

      Лампы X-tremeVision второго поколения, интенсивность света которых достигает максимума, — последняя разработка в области ксеноновых технологий. Превосходные характеристики освещения расширяют возможности водителей, поэтому вождение станет более комфортным и безопасным. Узнать обо всех преимуществах

      Xenon X-tremeVision gen2 Ксеноновая лампа для фар головного освещения

      Безопасность и уверенность на дороге благодаря яркому свету

      Лампы X-tremeVision второго поколения, интенсивность света которых достигает максимума, — последняя разработка в области ксеноновых технологий. Превосходные характеристики освещения расширяют возможности водителей, поэтому вождение станет более комфортным и безопасным. Узнать обо всех преимуществах

      Безопасность и уверенность на дороге благодаря яркому свету

      Лампы X-tremeVision второго поколения, интенсивность света которых достигает максимума, — последняя разработка в области ксеноновых технологий. Превосходные характеристики освещения расширяют возможности водителей, поэтому вождение станет более комфортным и безопасным. Узнать обо всех преимуществах

      Xenon X-tremeVision gen2 Ксеноновая лампа для фар головного освещения

      Безопасность и уверенность на дороге благодаря яркому свету

      Лампы X-tremeVision второго поколения, интенсивность света которых достигает максимума, — последняя разработка в области ксеноновых технологий. Превосходные характеристики освещения расширяют возможности водителей, поэтому вождение станет более комфортным и безопасным. Узнать обо всех преимуществах

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        Xenon X-tremeVision gen2

        Xenon X-tremeVision gen2

        Ксеноновая лампа для фар головного освещения

        - {discount-value}

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        Безопасность и уверенность на дороге благодаря яркому свету

        Вы увидите каждый поворот, неровность и препятствие на дороге

        • D5S
        • Видимость до 120 % лучше
        • Оптимальный спектр света
        • Улучшенное качество освещения
        Автомобильные лампы Philips производятся из высококачественного кварцевого стекла

        Автомобильные лампы Philips производятся из высококачественного кварцевого стекла

        Кварцевое стекло, устойчивое к УФ-излучению, обладает более высокой прочностью (по сравнению с тугоплавким стеклом) и отличается высокой устойчивостью к перепадам температур и вибрации, что исключает возможность взрыва. Лампы Philips из кварцевого стекла способны выдержать резкие колебания температуры. Лампы выдерживают высокое давление внутри колбы, поэтому такое кварцевое стекло обеспечивает более мощный свет, который, в свою очередь, улучшает условия вождения независимо от уровня освещенности дороги перед автомобилем.

        Xenon X-tremeVision второго поколения: превосходные характеристики освещенности

        В лампах Xenon X-tremeVision gen2 применена технология Philips Xenon, которая обеспечивает высокое качество освещения. Удлиненный луч света и до 150 % больше видимости позволяют заметить препятствия раньше и среагировать заранее. Благодаря улучшенной освещенности обочины вы раньше заметите потенциальную опасность, например пешехода или примыкающую дорогу. Эти лампы ярко освещают каждый поворот, неровность и препятствие на дороге, подойдут для самых сложных дорожных условий и понравятся даже самым требовательным водителям.

        Улучшенная видимость для безопасного и комфортного вождения

        Освещение — важнейшее условие безопасного вождения. Повышение качества освещения помогает предотвратить аварийные ситуации. Лампа Xenon X-tremeVision второго поколения улучшает видимость, позволяя раньше замечать препятствия и дорожные знаки и реагировать заранее. При выборе спектрального состава излучения лампы учитывалась естественная цветочувствительность глаз, а цветовая температура 4800 К гарантирует комфортный для глаз свет, что делает вождение в ночное время более безопасным и комфортным.

        Свет направляется на нужный участок перед автомобилем

        Помимо мощности ламп головного освещения, важна точная направленность света. В ксеноновых лампах Xenon X-tremeVision используется технология точного изгиба дуги с выравниванием 150–350 мкм. А значит, будет освещен именно нужный участок дороги и вы не будете ослеплять водителей встречных автомобилей.

        Компания Philips — разработчик инновационной технологии Xenon HID

        Лампы Xenon HID (High Intensity Discharge — разряд высокой интенсивности) производят в два раза больше света, обеспечивая лучшую видимость на дороге в любых условиях. В ходе исследований было выявлено, что свет автомобильных ксеноновых ламп помогает водителям сохранять концентрацию внимания и быстрее реагировать на препятствия и дорожные знаки, чем при использовании традиционных ламп. Интенсивный белый свет, схожий с дневным светом, лучше всего рассеивает темноту.

        Защита от повреждения УФ-излучением

        Специальная технология Philips c УФ-фильтром предохраняет лампы головного освещения от вредного ультрафиолетового излучения, что делает кварцевое стекло Philips идеальным вариантом при любых условиях вождения. Дополнительный защитный слой обеспечивает долговечность ламп.

        Philips — выбор большинства ведущих автопроизводителей

        Высокотехнологичные системы освещения Philips известны во всем мире уже более 100 лет. Автомобильная продукция Philips разрабатывается и совершенствуется в соответствии со строгими требованиями (включая нормы ISO), что обеспечивает неизменное соблюдение высоких стандартов качества. Лампы Philips Xenon X-tremeVision gen2 подходят для автомобилей крупнейших производителей, таких как Audi, BMW, Ford, GM, Toyota и Volkswagen. Дополнительную информацию см. в руководстве по выбору товара.

        Автомобильные лампы Philips отмечены наградами

        Наши высококачественные и инновационные лампы для автомобильных фар удостоены наград и признаются экспертами в автомобильной отрасли.

        Мы соблюдаем стандарты качества, установленные нормами ECE

        Philips производит лучшую в своем классе автомобильную продукцию для рынка оригинальных комплектующих и послепродажного обслуживания автомобилей. Изделия изготавливаются из высококачественных материалов и соответствуют самым высоким стандартам, чтобы обеспечить максимальную безопасность и комфортное вождение. Вся продукция проходит тщательное тестирование, контроль и сертификацию (ISO 9001, ISO 14001 и QSO 9000) в соответствии с самыми высокими требованиями ECE. Вы действительно можете быть уверены в качестве изделий.

        • Особенности изделия

          Ожидаемые преимущества
          Больше света
          Характеристики изделия
          Видимость до 150 % лучше

        • Описание продукта

          Применение
          • Дальний свет
          • Ближний свет
          Цоколь
          PK32d-7
          Обозначение
          12410XV2C1
          Соответствие нормам ECE
          ДА
          Линейка продукции
          Xenon X-tremeVision gen2
          Технология
          Ксенон
          Тип
          D5S

        • Срок службы

          Срок службы
          3000

        • Световые характеристики

          Люмен
          2000 лм +300/-200
          Цветовая температура
          4800 К

        • Электрические характеристики

          мощность в ваттах
          25  Вт
          напряжение
          12  В

        • Информация для заказа

          Регистрация заказа
          12410XV2C1
          Код для заказа
          35392133

        • Информация об упаковке

          Тип упаковки
          C1
          EAN1
          8727900353921
          EAN3
          8719018005090

        • Информация об упакованном продукте

          Длина
          6.1  см
          Ширина
          6.6  см
          Высота
          8.1  см
          Количество упаковок
          1
          MOQ (для профессионалов)
          2

        • Информация об упаковке

          Длина
          14.6  см
          Ширина
          12.2  см
          Высота
          11.8  см
          Вес брутто одного изделия
          0.377  кг

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