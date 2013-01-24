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Безопасность и уверенность на дороге
Благодаря новой технологии лампа Philips Xenon Vision подходит для замены одной перегоревшей лампы и сочетается по цвету с лампой, установленной в другой фаре. Это идеальный и экономичный вариант для замены! Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Безопасность и уверенность на дороге
Благодаря новой технологии лампа Philips Xenon Vision подходит для замены одной перегоревшей лампы и сочетается по цвету с лампой, установленной в другой фаре. Это идеальный и экономичный вариант для замены! Узнать обо всех преимуществах
Безопасность и уверенность на дороге
Благодаря новой технологии лампа Philips Xenon Vision подходит для замены одной перегоревшей лампы и сочетается по цвету с лампой, установленной в другой фаре. Это идеальный и экономичный вариант для замены! Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Безопасность и уверенность на дороге
Благодаря новой технологии лампа Philips Xenon Vision подходит для замены одной перегоревшей лампы и сочетается по цвету с лампой, установленной в другой фаре. Это идеальный и экономичный вариант для замены! Узнать обо всех преимуществах
Ксеноновая лампа для фар головного освещения
Цена магазина Philips
Итого:
Благодаря новой технологии лампа Philips Xenon Vision подходит для замены одной перегоревшей лампы и сочетается по цвету с лампой, установленной в другой фаре. Xenon Vision — это идеальное решение для замены использованной лампы.
Специально разработанное Philips покрытие предохраняет фары от вредного ультрафиолетового излучения, что делает кварцевое стекло Philips идеальным вариантом для всех условий вождения и гарантирует его долговечность.
Компания Philips вот уже более 100 лет славится своими высокотехнологичными решениями для автомобильного освещения. Качественные оригинальные комплектующие Philips разрабатываются с применением процессов строгого контроля качества (включая стандарты ISO), что обеспечивает неизменное соответствие самым высоким стандартам.
Philips производит лучшую в своем классе автомобильную продукцию для первичного рынка и рынка послепродажного обслуживания автомобилей. Изделия изготавливаются из высококачественных материалов и соответствуют самым высоким стандартам, чтобы обеспечить максимальную безопасность и комфортное вождение. Вся продукция проходит тщательное тестирование, контроль и сертификацию (ISO 9001, ISO 14001 и QSO 9000) в соответствии с самыми высокими требованиями ECE. Вы действительно можете быть уверены в качестве продукции.
Лампы Xenon HID (High Intensity Discharge — разряд высокой интенсивности) производят значительно больше света, обеспечивая лучшую видимость на дороге в любых условиях. В ходе исследований было выявлено, что интенсивный белый свет ламп Xenon HID, схожий с дневным светом, помогает водителям сохранять концентрацию внимания и быстрее реагировать на препятствия и дорожные знаки, чем при использовании традиционных ламп.
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