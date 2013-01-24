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    Xenon Vision

    Ксеноновая лампа для фар головного освещения

    12411C1
    • Безопасность и уверенность на дороге Безопасность и уверенность на дороге Безопасность и уверенность на дороге
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      Xenon Vision Ксеноновая лампа для фар головного освещения

      12411C1

      Безопасность и уверенность на дороге

      Благодаря новой технологии лампа Philips Xenon Vision подходит для замены одной перегоревшей лампы и сочетается по цвету с лампой, установленной в другой фаре. Это идеальный и экономичный вариант для замены! Узнать обо всех преимуществах

      Xenon Vision Ксеноновая лампа для фар головного освещения

      Безопасность и уверенность на дороге

      Благодаря новой технологии лампа Philips Xenon Vision подходит для замены одной перегоревшей лампы и сочетается по цвету с лампой, установленной в другой фаре. Это идеальный и экономичный вариант для замены! Узнать обо всех преимуществах

      Безопасность и уверенность на дороге

      Благодаря новой технологии лампа Philips Xenon Vision подходит для замены одной перегоревшей лампы и сочетается по цвету с лампой, установленной в другой фаре. Это идеальный и экономичный вариант для замены! Узнать обо всех преимуществах

      Xenon Vision Ксеноновая лампа для фар головного освещения

      Безопасность и уверенность на дороге

      Благодаря новой технологии лампа Philips Xenon Vision подходит для замены одной перегоревшей лампы и сочетается по цвету с лампой, установленной в другой фаре. Это идеальный и экономичный вариант для замены! Узнать обо всех преимуществах

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        Xenon Vision

        Xenon Vision

        Ксеноновая лампа для фар головного освещения

        Цена магазина Philips

        Итого:

        Безопасность и уверенность на дороге

        Идеально подходит для замены

        • Тип лампы: D8S
        • В упаковке: 1 шт.
        • 42 В, 25 Вт

        Лампа Xenon Vision соответствует по цвету незамененной ксеноновой лампе

        Благодаря новой технологии лампа Philips Xenon Vision подходит для замены одной перегоревшей лампы и сочетается по цвету с лампой, установленной в другой фаре. Xenon Vision — это идеальное решение для замены использованной лампы.

        Автомобильные лампы Philips отличаются высокой устойчивостью к УФ-излучению

        Специально разработанное Philips покрытие предохраняет фары от вредного ультрафиолетового излучения, что делает кварцевое стекло Philips идеальным вариантом для всех условий вождения и гарантирует его долговечность.

        Philips — выбор большинства ведущих автопроизводителей

        Компания Philips вот уже более 100 лет славится своими высокотехнологичными решениями для автомобильного освещения. Качественные оригинальные комплектующие Philips разрабатываются с применением процессов строгого контроля качества (включая стандарты ISO), что обеспечивает неизменное соответствие самым высоким стандартам.

        Соответствие самым строгим стандартам качества

        Philips производит лучшую в своем классе автомобильную продукцию для первичного рынка и рынка послепродажного обслуживания автомобилей. Изделия изготавливаются из высококачественных материалов и соответствуют самым высоким стандартам, чтобы обеспечить максимальную безопасность и комфортное вождение. Вся продукция проходит тщательное тестирование, контроль и сертификацию (ISO 9001, ISO 14001 и QSO 9000) в соответствии с самыми высокими требованиями ECE. Вы действительно можете быть уверены в качестве продукции.

        Компания Philips — разработчик технологии Xenon HID

        Лампы Xenon HID (High Intensity Discharge — разряд высокой интенсивности) производят значительно больше света, обеспечивая лучшую видимость на дороге в любых условиях. В ходе исследований было выявлено, что интенсивный белый свет ламп Xenon HID, схожий с дневным светом, помогает водителям сохранять концентрацию внимания и быстрее реагировать на препятствия и дорожные знаки, чем при использовании традиционных ламп.

        Технические характеристики

        • Информация об упаковке

          Тип упаковки
          C1
          EAN1
          8719018004673
          EAN3
          8719018004680

        • Электрические характеристики

          мощность в ваттах
          35  Вт
          напряжение
          42  В

        • Световые характеристики

          Цветовая температура
          4500 К
          Люмен
          2000 лм

        • Информация для заказа

          Регистрация заказа
          12411C1
          Код для заказа
          00467333

        • Информация об упаковке

          Высота
          5,7  см
          Длина
          11,1  см
          Ширина
          9,6  см
          Вес брутто одного изделия
          0,204  кг

        • Описание продукта

          Тип
          D8S
          Применение
          • Дальний свет
          • Ближний свет
          Соответствие нормам ECE
          ДА
          Линейка продукции
          Xenon Vision
          Технология
          Ксенон
          Цоколь
          PK32d-2
          Обозначение
          D8S Vision

        • Информация об упакованном продукте

          Вес брутто одного изделия
          97  г
          Высота
          9,3  см
          Длина
          5,4  см
          Вес нетто одного изделия
          73,2  г
          Ширина
          5,4  см
          MOQ (для профессионалов)
          2
          Количество упаковок
          1

        • Особенности изделия

          Ожидаемые преимущества
          Больше света
          Характеристики изделия
          Идеально подходит для замены

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