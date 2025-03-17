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    • Ответственный водитель Ответственный водитель Ответственный водитель

      LongLife EcoVision Более долгий срок службы

      12498LLECOB2

      Ответственный водитель

      Устали от постоянной замены сигнальных ламп и ламп для салона? Лампа Philips LongLife EcoVision служит дольше, чем обычная автомобильная лампа. Правильный выбор для водителей, которые хотят снизить затраты на техобслуживание.

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      LongLife EcoVision Более долгий срок службы

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      LongLife EcoVision

      Более долгий срок службы

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      Ответственный водитель

      Срок службы дольше — замен меньше

      • Тип лампы: P21W
      • 12 В, 21 Вт
      • Длительный срок службы без замен
      • Износостойкая лампа
      • Количество ламп: 2 шт.
      Philips — выбор большинства ведущих автопроизводителей

      Philips — выбор большинства ведущих автопроизводителей

      Уже в течение 100 лет компания Philips остается лидером в сфере автомобильного освещения, внедряя технологические инновации, которые впоследствии становятся стандартом для всей отрасли. Сегодня каждый второй автомобиль в Европе и каждый третий в мире оснащены световым оборудованием Philips.

      Широкий выбор ламп 12 В для всех вариантов использования

      Широкий выбор ламп 12 В для всех вариантов использования

      Как выбрать лампу на 12 В для той или иной задачи? В ассортименте Philips Automotive есть автомобильные лампы на любой случай: лампы для номерных знаков, задние габаритные/стояночные фонари, лампы для перчаточного ящика, лампы для салона, сигнальные лампы, передние габаритные огни, дневные ходовые огни.

      Мы соблюдаем высокие стандарты качества, установленные нормами ECE

      Philips производит лучшую в своем классе автомобильную продукцию для рынка оригинальных комплектующих и послепродажного обслуживания автомобилей. Изделия изготавливаются из высококачественных материалов и соответствуют самым высоким стандартам, чтобы обеспечить максимальную безопасность и комфортное вождение. Вся продукция проходит тщательное тестирование, контроль и сертификацию (ISO 9001, ISO 14001 и QSO 9000) в соответствии с самыми высокими требованиями ECE. Вы действительно можете быть уверены в качестве изделий.

      Экономичность благодаря увеличенному сроку службы

      Сигнальные лампы и лампы для салона LongLife EcoVision — выбор для тех, кто ищет оптимальное соотношение цена/качество. Увеличенный срок службы в сочетании с высокой устойчивостью к нагреву и вибрациям гарантируют вам приятное вождение на длительный период.

      • Особенности изделия

        Ожидаемые преимущества
        Долгий срок службы

      • Описание продукта

        Применение
        • Передний указатель поворота
        • Внутреннее освещение
        • Фонарь освещения номерного знака
        • Задний противотуманный фонарь
        • Задний указатель поворота
        • Фонарь заднего хода
        • Боковой указатель поворота
        • Стоп-сигнал
        • Подсветка багажного отделения
        • Дневные ходовые огни
        • Задний фонарь
        Цоколь
        BA15s
        Обозначение
        PY21W
        Соответствие нормам ECE
        ДА
        Линейка продукции
        LongLife EcoVision
        Технология
        Обычная лампа
        Тип
        P21W

      • Срок службы

        Срок службы
        До 1250 ч

      • Световые характеристики

        Люмен
        460  лм

      • Электрические характеристики

        мощность в ваттах
        21  Вт
        напряжение
        12  В

      • Информация для заказа

        Регистрация заказа
        12498LLECOB2
        Код для заказа
        38210530

      • Информация об упаковке

        Тип упаковки
        B2
        EAN1
        8727900382105
        EAN3
        8727900382112

      • Информация об упакованном продукте

        Высота
        12,9  см
        Вес нетто одного изделия
        7,7  г
        Вес брутто одного изделия
        15  г
        Количество упаковок
        2
        MOQ (для профессионалов)
        20

      • Информация об упаковке

        Ширина
        13,5  см
        Высота
        13,1  см
        Вес брутто одного изделия
        0,3  кг

      Badge-D2C

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