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  • Безопасность и уверенность на дороге
  • Безопасность и уверенность на дороге
  • Безопасность и уверенность на дороге
  • Безопасность и уверенность на дороге
  • Безопасность и уверенность на дороге
  • Безопасность и уверенность на дороге
  • Безопасность и уверенность на дороге
  • Безопасность и уверенность на дороге
  • Безопасность и уверенность на дороге
  • Безопасность и уверенность на дороге

Больше не доступен

PremiumVision MotoЛампы головного освещения для мотоциклов

12636C1

Безопасность и уверенность на дороге
Лампы для фар Vision Moto обеспечивают видимость до 30 % выше по сравнению с обычными лампами и позволяют мотоциклистам видеть дальше благодаря превосходным характеристикам светового луча. Повышенная безопасность на дороге с лампами Vision Moto — по доступной цене!
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Видимость до 30 % лучше

Безопасность и уверенность на дороге

  • Тип лампы: HS1

  • В упаковке: 1

  • 12 В, 35/35 Вт

Лучшее соотношение цены и качества

Лучшее соотношение цены и качества

Лампы Philips Vision Moto — выбор для водителей, которым необходимо экономичное и в то же время безопасное решение. Лампы для мотоциклов обеспечивают на 30 % более хорошую видимость на дороге по сравнению с обычными лампами.

На 30 % более хорошая видимость

На 30 % более хорошая видимость

Лампы для фар Philips PremiumVision Moto обеспечивают видимость на дороге на 30 % лучше — это идеальный выбор для мотоциклистов, которым необходимо безопасное и эффективное решение. Высокая светоотдача позволяет быстрее реагировать на препятствия и предупреждает дорожно-транспортные происшествия.

Лампы для мотоциклов Philips изготовлены из высококачественного кварцевого стекла

Лампы для мотоциклов Philips изготовлены из высококачественного кварцевого стекла

Кварцевое стекло, устойчивое к УФ-излучению, обладает более высокой прочностью (по сравнению с тугоплавким стеклом) и отличается высокой устойчивостью к перепадам температур и вибрации, что исключает возможность взрыва. Лампы Philips из кварцевого стекла (нить накаливания 2650 ºC и стекло 800 ºC) способны выдержать резкие колебания температуры. Лампы выдерживают высокое внутреннее давление, поэтому такое кварцевое стекло обеспечивает более мощный свет.

Технические характеристики

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