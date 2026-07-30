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Больше не доступен
12636C1
Тип лампы: HS1
В упаковке: 1
12 В, 35/35 Вт
Лампы Philips Vision Moto — выбор для водителей, которым необходимо экономичное и в то же время безопасное решение. Лампы для мотоциклов обеспечивают на 30 % более хорошую видимость на дороге по сравнению с обычными лампами.
Лампы для фар Philips PremiumVision Moto обеспечивают видимость на дороге на 30 % лучше — это идеальный выбор для мотоциклистов, которым необходимо безопасное и эффективное решение. Высокая светоотдача позволяет быстрее реагировать на препятствия и предупреждает дорожно-транспортные происшествия.
Кварцевое стекло, устойчивое к УФ-излучению, обладает более высокой прочностью (по сравнению с тугоплавким стеклом) и отличается высокой устойчивостью к перепадам температур и вибрации, что исключает возможность взрыва. Лампы Philips из кварцевого стекла (нить накаливания 2650 ºC и стекло 800 ºC) способны выдержать резкие колебания температуры. Лампы выдерживают высокое внутреннее давление, поэтому такое кварцевое стекло обеспечивает более мощный свет.
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