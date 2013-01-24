Яркое освещение для салона
Установив яркие, стильные и надежные лампы Philips LED T10, вы больше никогда не потеряете ключи в салоне автомобиля. Яркий светодиодный свет комфортен для глаз. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Яркое освещение для салона
Установив яркие, стильные и надежные лампы Philips LED T10, вы больше никогда не потеряете ключи в салоне автомобиля. Яркий светодиодный свет комфортен для глаз. Узнать обо всех преимуществах
Яркое освещение для салона
Установив яркие, стильные и надежные лампы Philips LED T10, вы больше никогда не потеряете ключи в салоне автомобиля. Яркий светодиодный свет комфортен для глаз. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Яркое освещение для салона
Установив яркие, стильные и надежные лампы Philips LED T10, вы больше никогда не потеряете ключи в салоне автомобиля. Яркий светодиодный свет комфортен для глаз. Узнать обо всех преимуществах
Предпочтения и потребности могут различаться в зависимости от типа освещения. Широкий ассортимент светодиодных ламп Philips Vision включает лампы с высокой яркостью для салона автомобиля. Теплый белый свет с цветовой температурой 4000 К приятен для глаз. Подчеркните характер своего автомобиля: привлеките внимание, установив светодиодные лампы для салона от Philips.
Всем нам приходилось искать в плохо освещенном салоне автомобиля потерянные ключи, телефон или, например, детскую обувь. Светодиодные лампы Philips обеспечивают теплый, яркий и равномерно распределенный свет. Так что в следующий раз, потеряв что-либо в багажнике, бардачке или на полу автомобиля, вы будете прекрасно все видеть и с легкостью найдете необходимые вещи.
Водителям требуются яркие и стильные автомобильные лампы, однако их постоянная замена утомляет. Главная проблема стандартных ламп в том, что чем они ярче, тем короче срок их службы. При одинаковом уровне интенсивности света срок службы светодиодов гораздо больше. Светодиоды Philips Vision LED обладают дополнительной устойчивостью к воздействию высоких температур и вибрации и прослужат вам долгие годы — до 8 лет.
Линейка светодиодных решений Philips для наружного освещения характеризуется улучшенным распределением света и точно направленным световым лучом (это относится ко всем лампам: для заднего хода, стоп-сигналов и указателей поворота). Благодаря широкому углу луча и отличному распределению света вы будете лучше видеть дорогу и будете более заметными для других водителей.
Высокотехнологичные системы освещения Philips известны в автомобильной индустрии уже более 100 лет. Автомобильная продукция Philips разрабатывается и совершенствуется в соответствии со строгими требованиями (включая применимые нормы ISO), что обеспечивает неизменное соблюдение высоких стандартов качества. Крупнейшие автопроизводители выбирают лампы Philips, поскольку они уверены в качестве изделий. Гарантированный интенсивный яркий свет и непревзойденный стиль.
Водители, имеющие опыт технического обслуживания, сами могут легко справиться с установкой в автомобиль ламп, подходящих по техническим параметрам.
Белый светодиодный свет с цветовой температурой до 4000 К придает автомобилю уникальный стиль и служит гарантией безупречного внешнего вида.
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