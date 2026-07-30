КаталогПоддержка
uk/ru

Скидка -10% за подписку*

Бесплатная доставка и возврат

Расширенная гарантия 3 года

Все серии

  • Высокая яркость и превосходный стиль
  • Высокая яркость и превосходный стиль
  • Высокая яркость и превосходный стиль
  • Высокая яркость и превосходный стиль
  • Высокая яркость и превосходный стиль
  • Высокая яркость и превосходный стиль
  • Высокая яркость и превосходный стиль
  • Высокая яркость и превосходный стиль
  • Высокая яркость и превосходный стиль
  • Высокая яркость и превосходный стиль
  • Высокая яркость и превосходный стиль
  • Высокая яркость и превосходный стиль

X-tremeUltinon LEDЛампа для салона и сигнальная лампа

127996000KX2

Высокая яркость и превосходный стиль
Для безопасного вождения и превосходного внешнего вида автомобиля установите яркие светодиодные лампы Philips X-tremeUltinon LED T10 для салона и габаритных огней. Они характеризуются высокой интенсивностью, точностью светового луча и современным дизайном, гарантируя вам безопасность на дороге и стильный вид. Керамический цоколь обеспечивает термостойкость.
Посмотреть все преимущества

Надежные, прочные и яркие светодиодные сигнальные лампы

Высокая яркость и превосходный стиль

  • Тип лампы: W5W

  • 12 В, 6000 К, дневной свет

  • Технология CeraLight

  • Количество ламп: 2 шт.

Обозначайте свои намерения с помощью более ярких сигнальных ламп

Для соблюдения безопасности крайне важно сообщать о ваших маневрах на дороге. Во избежание столкновения другие водители должны знать о ваших намерениях. А когда из-за плохих погодных условий ухудшается видимость, потребность в ярких сигнальных лампах возрастает. Сигнальные лампы Philips X-tremeUltinon LED обеспечивают освещение, схожее с ярким дневным светом, с цветовой температурой до 6000 К для фонарей заднего хода и 8000 К для габаритных огней. Благодаря моментальному включению однородного направленного потока света во время остановки или поворота у других водителей будет больше времени среагировать на ваши действия.

Усовершенствуйте освещение, обновите стиль

Несомненно, основное назначение наружного освещения — обеспечение видимости. Кроме этого, оно придает автомобилю отличный внешний вид. Хотите обновить стиль, не вкладываясь в приобретение нового транспортного средства? Просто замените свое стандартное наружное освещение на светодиодное. Установите более яркие красные светодиоды в стоп-сигналы, оранжевые — в указатели поворотов, белые — в фонари заднего хода и габаритные огни. Подчеркните характер своего автомобиля со светодиодными сигнальными лампами Philips.

CeraLight — керамическая защита от перегрева и вибрации

Технология Philips CeraLight — это уникальная запатентованная конструкция на основе керамики, предназначенная для защиты светодиодных компонентов от перегрева и повреждений, вызываемых вибрацией. Благодаря этой инновации лампы T10 с CeraLight отличаются долговечностью и гарантируют надежное освещение в течение всего срока службы.

Технические характеристики

Получите поддержку по этому продукту

Часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, сведения по безопасности и советы

Отзывы

Подписывайтесь и получите -10% дополнительную скидку на Philips.ua*

    Заполнив форму, вы соглашаетесь с обработкой и хранением ваших персональных данных в соответствии с Законом Украины «О защите персональных данных», а также согласие на получение email-рассылки с рекламно-информационными сообщениями относительно продуктов Philips. Вы можете отменить подписку в любой момент. *Промокод на скидку действует в официальном интернет-магазине Philips.ua и будет отправлен на указанный электронный адрес вместе с условиями использования при первой регистрации.

      Примечания

      1. Перед использованием светодиодных ламп убедитесь, что это разрешено действующим законодательством.