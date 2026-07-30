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127996000KX2
Тип лампы: W5W
12 В, 6000 К, дневной свет
Технология CeraLight
Количество ламп: 2 шт.
Для соблюдения безопасности крайне важно сообщать о ваших маневрах на дороге. Во избежание столкновения другие водители должны знать о ваших намерениях. А когда из-за плохих погодных условий ухудшается видимость, потребность в ярких сигнальных лампах возрастает. Сигнальные лампы Philips X-tremeUltinon LED обеспечивают освещение, схожее с ярким дневным светом, с цветовой температурой до 6000 К для фонарей заднего хода и 8000 К для габаритных огней. Благодаря моментальному включению однородного направленного потока света во время остановки или поворота у других водителей будет больше времени среагировать на ваши действия.
Несомненно, основное назначение наружного освещения — обеспечение видимости. Кроме этого, оно придает автомобилю отличный внешний вид. Хотите обновить стиль, не вкладываясь в приобретение нового транспортного средства? Просто замените свое стандартное наружное освещение на светодиодное. Установите более яркие красные светодиоды в стоп-сигналы, оранжевые — в указатели поворотов, белые — в фонари заднего хода и габаритные огни. Подчеркните характер своего автомобиля со светодиодными сигнальными лампами Philips.
Технология Philips CeraLight — это уникальная запатентованная конструкция на основе керамики, предназначенная для защиты светодиодных компонентов от перегрева и повреждений, вызываемых вибрацией. Благодаря этой инновации лампы T10 с CeraLight отличаются долговечностью и гарантируют надежное освещение в течение всего срока службы.
Отзывы
Перед использованием светодиодных ламп убедитесь, что это разрешено действующим законодательством.