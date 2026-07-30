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  • Эксклюзивный дизайн, максимальная видимость
  • Эксклюзивный дизайн, максимальная видимость
  • Эксклюзивный дизайн, максимальная видимость
  • Эксклюзивный дизайн, максимальная видимость
  • Эксклюзивный дизайн, максимальная видимость
  • Эксклюзивный дизайн, максимальная видимость
  • Эксклюзивный дизайн, максимальная видимость
  • Эксклюзивный дизайн, максимальная видимость
  • Эксклюзивный дизайн, максимальная видимость
  • Эксклюзивный дизайн, максимальная видимость
  • Эксклюзивный дизайн, максимальная видимость
  • Эксклюзивный дизайн, максимальная видимость
  • Эксклюзивный дизайн, максимальная видимость
  • Эксклюзивный дизайн, максимальная видимость
  • Эксклюзивный дизайн, максимальная видимость
  • Эксклюзивный дизайн, максимальная видимость
  • Эксклюзивный дизайн, максимальная видимость
  • Эксклюзивный дизайн, максимальная видимость
  • Эксклюзивный дизайн, максимальная видимость
  • Эксклюзивный дизайн, максимальная видимость
  • Эксклюзивный дизайн, максимальная видимость
  • Эксклюзивный дизайн, максимальная видимость
  • Эксклюзивный дизайн, максимальная видимость
  • Эксклюзивный дизайн, максимальная видимость

Больше не доступен

DayLightGuideСветодиодные дневные ходовые огни

12825WLEDX1

Эксклюзивный дизайн, максимальная видимость
Новое поколение высокомощных дневных ходовых огней LED Luxeon — это стильное решение для безопасного вождения. Эти лампы гарантируют улучшенную видимость на дороге как днем, так и в темное время суток.
Посмотреть все преимущества

для стильного и безопасного вождения

Эксклюзивный дизайн, максимальная видимость

  • Daylight Guide

  • 12 В

  • 15 Вт

Удобное крепление: установка одним щелчком

Удобное крепление: установка одним щелчком

Простая и удобная установка одним щелчком. Установите крепления в нишу и вставьте модули в крепление до щелчка — теперь они прочно зафиксированы и защищены от кражи.

Диммирование: работают днем и ночью

Диммирование: работают днем и ночью

DayLight работают днем и ночью. В светлое время суток дневные ходовые огни DayLight LED делают автомобили более заметными на дороге. Благодаря тому что встречным пешеходам и водителям других машин становится проще увидеть автомобиль, повышается общий уровень безопасности на дороге. В темное время суток яркость ходовых огней автоматически приглушается.

Корпус из высококачественного алюминия

Корпус из высококачественного алюминия

Прочный корпус из высококачественного алюминия предотвращает появление коррозии и устойчив к атмосферным воздействиям: вода, соль, песок и пыль. Не требует дополнительного обслуживания и отличается долгим сроком службы.

Технические характеристики

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