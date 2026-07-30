Диммирование: работают днем и ночью

DayLight работают днем и ночью. В светлое время суток дневные ходовые огни DayLight LED делают автомобили более заметными на дороге. Благодаря тому что встречным пешеходам и водителям других машин становится проще увидеть автомобиль, повышается общий уровень безопасности на дороге. В темное время суток яркость ходовых огней автоматически приглушается.