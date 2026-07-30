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Больше не доступен
12825WLEDX1
Daylight Guide
12 В
15 Вт
Простая и удобная установка одним щелчком. Установите крепления в нишу и вставьте модули в крепление до щелчка — теперь они прочно зафиксированы и защищены от кражи.
DayLight работают днем и ночью. В светлое время суток дневные ходовые огни DayLight LED делают автомобили более заметными на дороге. Благодаря тому что встречным пешеходам и водителям других машин становится проще увидеть автомобиль, повышается общий уровень безопасности на дороге. В темное время суток яркость ходовых огней автоматически приглушается.
Прочный корпус из высококачественного алюминия предотвращает появление коррозии и устойчив к атмосферным воздействиям: вода, соль, песок и пыль. Не требует дополнительного обслуживания и отличается долгим сроком службы.
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