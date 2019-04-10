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  • Повышенная видимость для максимальной безопасности
  • Повышенная видимость для максимальной безопасности
  • Повышенная видимость для максимальной безопасности
  • Повышенная видимость для максимальной безопасности
  • Повышенная видимость для максимальной безопасности
  • Повышенная видимость для максимальной безопасности
  • Повышенная видимость для максимальной безопасности
  • Повышенная видимость для максимальной безопасности
  • Повышенная видимость для максимальной безопасности
  • Повышенная видимость для максимальной безопасности

DayLight 9Светодиодные дневные ходовые огни

12831WLEDX1

5
| (1) Отзыв | 100% рекомендуют этот продукт
Повышенная видимость для максимальной безопасности
Третье поколение дневных ходовых огней Philips — это сочетание великолепного стиля и улучшенной видимости. Благодаря обновленному дизайну оптики Philips Daylight9 предоставляют широкие возможности крепления и сертифицированы для использования на дороге. Идеальное решение для тех, кто хочет выделяться из толпы.
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Безупречный стиль и качество

Повышенная видимость для максимальной безопасности

  • Daylight 9

  • 12 В

  • 16 Вт

Установка под разными углами для улучшенного освещения

Установка под разными углами для улучшенного освещения

Установка под разными углами для улучшенного освещения.

Новый дизайн оптики: 9 светодиодов

Новый дизайн оптики: 9 светодиодов

Улучшенное освещение благодаря новому дизайну линзовой оптики: увеличен угол освещения дороги, при этом сохраняется разрешенный диапазон излучения света.

Разрешенная установка на бампер под углом до +/- 40°

Разрешенная установка на бампер под углом до +/- 40°

Более гибкая установка модулей: +/- 40 градусов по горизонтали, +/- 2 градуса по вертикали и +/- 32 градуса по диагонали.

Технические характеристики

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Часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, сведения по безопасности и советы

Отзывы

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5.0

из 5

1

Отзыв

100%

рекомендуют этот продукт

4
3
2
1

10/04/2019

Україна

Україна

Рекомендую

Відмінний виріб. Легке, доступне підключення. Ефективна робота.

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про DayLight 9 12831WLEDX1 Світлодіодні денні ходові вогні

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про DayLight 9 12831WLEDX1 Світлодіодні денні ходові вогні

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