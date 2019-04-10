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12831WLEDX1
Daylight 9
12 В
16 Вт
Установка под разными углами для улучшенного освещения.
Улучшенное освещение благодаря новому дизайну линзовой оптики: увеличен угол освещения дороги, при этом сохраняется разрешенный диапазон излучения света.
Более гибкая установка модулей: +/- 40 градусов по горизонтали, +/- 2 градуса по вертикали и +/- 32 градуса по диагонали.
5.0
из 5
1
Отзыв
100%
рекомендуют этот продукт
Михалыч
10/04/2019
Україна
Рекомендую
Відмінний виріб. Легке, доступне підключення. Ефективна робота.
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про DayLight 9 12831WLEDX1 Світлодіодні денні ходові вогні
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про DayLight 9 12831WLEDX1 Світлодіодні денні ходові вогні