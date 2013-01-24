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X-tremeUltinon LED

автомобильная сигнальная лампа

12898RX2
  • Высокая яркость и превосходный стиль Высокая яркость и превосходный стиль Высокая яркость и превосходный стиль
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    X-tremeUltinon LED автомобильная сигнальная лампа

    12898RX2

    Высокая яркость и превосходный стиль

    Для безопасного вождения и современного стиля установите светодиодные лампы Philips X-tremeUltinon LED [~P21W] для стоп-сигналов с насыщенным красным светом. Они характеризуются высокой интенсивностью, точностью и отлично выглядят, благодаря чему обеспечивается безопасность и превосходный внешний вид автомобиля. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Найти похожие продукты

    X-tremeUltinon LED автомобильная сигнальная лампа

    Высокая яркость и превосходный стиль

    Для безопасного вождения и современного стиля установите светодиодные лампы Philips X-tremeUltinon LED [~P21W] для стоп-сигналов с насыщенным красным светом. Они характеризуются высокой интенсивностью, точностью и отлично выглядят, благодаря чему обеспечивается безопасность и превосходный внешний вид автомобиля. Узнать обо всех преимуществах

    Высокая яркость и превосходный стиль

    Для безопасного вождения и современного стиля установите светодиодные лампы Philips X-tremeUltinon LED [~P21W] для стоп-сигналов с насыщенным красным светом. Они характеризуются высокой интенсивностью, точностью и отлично выглядят, благодаря чему обеспечивается безопасность и превосходный внешний вид автомобиля. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Найти похожие продукты

    X-tremeUltinon LED автомобильная сигнальная лампа

    Высокая яркость и превосходный стиль

    Для безопасного вождения и современного стиля установите светодиодные лампы Philips X-tremeUltinon LED [~P21W] для стоп-сигналов с насыщенным красным светом. Они характеризуются высокой интенсивностью, точностью и отлично выглядят, благодаря чему обеспечивается безопасность и превосходный внешний вид автомобиля. Узнать обо всех преимуществах

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      Высокая яркость и превосходный стиль

      Надежные, прочные и яркие светодиодные сигнальные лампы

      • LED-RED [~P21W]
      • Количество ламп: 2 шт.
      • 12 В, насыщенный красный
      • Инновационная автомобильная система

      Обозначайте свои намерения с помощью более ярких сигнальных ламп

      Для соблюдения безопасности крайне важно сообщать о ваших маневрах на дороге. Во избежание столкновения другие водители должны знать о ваших намерениях. А когда из-за плохих погодных условий ухудшается видимость, потребность в ярких сигнальных лампах возрастает. Сигнальные лампы Philips X-tremeUltinon LED с цветовой температурой до 6000 К обеспечивают освещение, схожее с ярким дневным светом, и подходят для фонарей заднего хода и габаритных огней. Благодаря моментальному включению однородно направленного потока света во время остановки или поворота у других водителей будет больше времени среагировать на ваши действия.

      Усовершенствуйте освещение, обновите стиль

      Несомненно, основное назначение наружного освещения — обеспечение видимости. Кроме этого, оно придает автомобилю отличный внешний вид. Хотите обновить стиль, не вкладываясь в приобретение нового транспортного средства? Просто замените свое стандартное наружное освещение на светодиодное. Установите более яркие красные светодиоды в стоп-сигналы, оранжевые — в указатели поворотов, белые — в фонари заднего хода и габаритные огни. Подчеркните характер своего автомобиля со светодиодными сигнальными лампами Philips.

      Моментально включающиеся стоп-сигналы гарантируют больше безопасности при резком торможении

      Светодиодные лампы включаются моментально, в отличие от обычных ламп накаливания, которым требуется некоторое время, чтобы загореться и достичь максимальной эффективности. Эти доли секунды имеют значение при резком торможении. Например, при скорости 100 км/ч разницу в скорости реакции, составляющую всего четыре десятых секунды, можно приравнять к дополнительным 11 метрам расстояния между автомобилями — это примерная длина 2,5 автомобилей. Благодаря светодиодным лампам Philips водитель автомобиля позади вас моментально узнает о том, что вы собираетесь затормозить.

      Равномерное рассеивание света для превосходного обзора

      Линейка светодиодных решений для наружного освещения Philips характеризуется улучшенным распределением светового потока и точно направленным лучом (будь то фонари заднего хода, стоп-сигналы или указатели поворота). Благодаря широкому углу луча и равномерному рассеиванию света вы будете лучше видеть дорогу, а другим водителям станет проще вас заметить.

      Высочайшее качество автомобильных ламп Philips

      Высокотехнологичные системы освещения Philips известны в автомобильной индустрии уже более 100 лет. Автомобильная продукция Philips разрабатывается и совершенствуется в соответствии со строгими требованиями (включая применимые нормы ISO), что обеспечивает неизменное соблюдение высоких стандартов качества. Крупнейшие автопроизводители выбирают лампы Philips, поскольку они уверены в качестве изделий. Светодиодные системы освещения Philips обеспечивают интенсивный яркий свет, точную направленность светового луча и непревзойденный стиль. С ними вождение становится более безопасным, уверенным и комфортным.

      Простая установка и совместимость со многими моделями автомобилей

      Водители, умеющие обращаться с техническим оборудованием, легко справятся с установкой новых светодиодных ламп в совместимые автомобили. Однако мы рекомендуем доверить установку Philips X-tremeUltinon LED специалистам. Обратите внимание, что эти лампы головного освещения имеют широкий диапазон применения, но подходят не для всех автомобилей.

      Надежное и долговечное светодиодное освещение

      Водителям требуются яркие и стильные автомобильные лампы, однако их постоянная замена утомляет. Главная проблема галогенных ламп головного освещения в том, что чем они ярче, тем короче срок их службы. При одинаковом уровне интенсивности света срок службы светодиодов гораздо больше. Светодиоды Philips X-treme Ultinon LED обладают исключительно долгим сроком службы. Благодаря инновационным технологиям предотвращаются перегрев и повреждения от вибрации, а срок службы таких ламп составляет до 12 лет. Так как за это время большинство людей меняют автомобиль, эти стильные лампы прослужат вам так же долго, как и автомобиль.

      Технические характеристики

      • Информация об упаковке

        EAN3
        8727900397253
        EAN1
        8727900397246
        Тип упаковки
        x 2

      • Особенности изделия

        Ожидаемые преимущества
        Инновационная автомобильная система

      • Срок службы

        Срок службы
        До 12 лет

      • Информация для заказа

        Регистрация заказа
        12898RX2
        Код для заказа
        39724630

      • Информация об упаковке

        Вес брутто одного изделия
        0,6  кг
        Высота
        8,5  см
        Длина
        19,5  см
        Ширина
        15,1  см

      • Информация об упакованном продукте

        Высота
        9,2  см
        Длина
        6,8  см
        MOQ (для профессионалов)
        20
        Количество упаковок
        2
        Ширина
        2,8  см

      • Описание продукта

        Применение
        Стоп-сигналы
        Линейка продукции
        X-tremeUltinon LED
        Технология
        Светодиоды
        Тип
        P21W

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