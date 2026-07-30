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  • Высокая яркость и превосходный стиль
  • Высокая яркость и превосходный стиль
  • Высокая яркость и превосходный стиль
  • Высокая яркость и превосходный стиль
  • Высокая яркость и превосходный стиль
  • Высокая яркость и превосходный стиль
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  • Высокая яркость и превосходный стиль
  • Высокая яркость и превосходный стиль
  • Высокая яркость и превосходный стиль
  • Высокая яркость и превосходный стиль
  • Высокая яркость и превосходный стиль

Больше не доступен

X-tremeUltinon LEDавтомобильная сигнальная лампа

12899RX2

Высокая яркость и превосходный стиль
Для безопасного вождения и современного стиля установите светодиодные лампы Philips X-tremeUltinon LED [~P21/5W] для стоп-сигналов и габаритных огней с насыщенным красным светом. Они характеризуются высокой интенсивностью, точностью и отлично выглядят, благодаря чему обеспечивается безопасность и превосходный внешний вид автомобиля.
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Надежные, прочные и яркие светодиодные сигнальные лампы

Высокая яркость и превосходный стиль

  • LED-RED [~P21/5W]

  • Количество ламп: 2 шт.

  • 12 В, насыщенный красный

  • Инновационная автомобильная система

Обозначайте свои намерения с помощью более ярких сигнальных ламп

Для соблюдения безопасности крайне важно сообщать о ваших маневрах на дороге. Во избежание столкновения другие водители должны знать о ваших намерениях. А когда из-за плохих погодных условий ухудшается видимость, потребность в ярких сигнальных лампах возрастает. Сигнальные лампы Philips X-tremeUltinon LED с цветовой температурой до 6000 К обеспечивают освещение, схожее с ярким дневным светом, и подходят для фонарей заднего хода и габаритных огней. Благодаря моментальному включению однородно направленного потока света во время остановки или поворота у других водителей будет больше времени среагировать на ваши действия.

Усовершенствуйте освещение, обновите стиль

Несомненно, основное назначение наружного освещения — обеспечение видимости. Кроме этого, оно придает автомобилю отличный внешний вид. Хотите обновить стиль, не вкладываясь в приобретение нового транспортного средства? Просто замените свое стандартное наружное освещение на светодиодное. Установите более яркие красные светодиоды в стоп-сигналы, оранжевые — в указатели поворотов, белые — в фонари заднего хода и габаритные огни. Подчеркните характер своего автомобиля со светодиодными сигнальными лампами Philips.

Моментально включающиеся стоп-сигналы гарантируют больше безопасности при резком торможении

Светодиодные лампы включаются моментально, в отличие от обычных ламп накаливания, которым требуется некоторое время, чтобы загореться и достичь максимальной эффективности. Эти доли секунды имеют значение при резком торможении. Например, при скорости 100 км/ч разницу в скорости реакции, составляющую всего четыре десятых секунды, можно приравнять к дополнительным 11 метрам расстояния между автомобилями — это примерная длина 2,5 автомобилей. Благодаря светодиодным лампам Philips водитель автомобиля позади вас моментально узнает о том, что вы собираетесь затормозить.

Технические характеристики

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      Примечания

      1. Перед использованием усовершенствованных светодиодных ламп убедитесь, что это разрешено действующим законодательством.