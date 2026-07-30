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  • Ярче. Белее. Мощнее.
  • Ярче. Белее. Мощнее.
  • Ярче. Белее. Мощнее.
  • Ярче. Белее. Мощнее.
  • Ярче. Белее. Мощнее.
  • Ярче. Белее. Мощнее.
  • Ярче. Белее. Мощнее.
  • Ярче. Белее. Мощнее.
  • Ярче. Белее. Мощнее.
  • Ярче. Белее. Мощнее.
  • Ярче. Белее. Мощнее.
  • Ярче. Белее. Мощнее.
  • Ярче. Белее. Мощнее.
  • Ярче. Белее. Мощнее.
  • Ярче. Белее. Мощнее.
  • Ярче. Белее. Мощнее.

Больше не доступен

X-tremeUltinon LEDголовное освещение

12901HPX2

Ярче. Белее. Мощнее.
Противотуманные LED-лампы Philips X-tremeUltinon LED [H4] оснащены первоклассными светодиодами LUXEON (до 6500 К). Собственная технология SafeBeam дает до 200 % больше яркого света. Долгий срок службы благодаря дизайну AirFlux.
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Светодиодные лампы головного освещения с ярким белым светом: уникальный стиль

Ярче. Белее. Мощнее.

  • LED-HL [H4]

  • 6500 K

  • До 200 % более яркий свет

  • Инновационная автомобильная система

До 200% больше яркого света для превосходного обзора

До 200% больше яркого света для превосходного обзора

Вождение в темноте — непростая задача, поэтому необходимо испытывать уверенность в характеристиках установленных ламп головного освещения. Для безопасного вождения важно обеспечить хороший передний и боковой обзор. Благодаря мощному яркому свету светодиодных ламп головного освещения Philips X-tremeUltinon LED видимость может увеличиваться на 200 %. Вы оцените светодиодные лампы по достоинству, поскольку они создают эффект, близкий к дневному освещению. Чем лучше обзор, тем быстрее реакция — при этом повышается безопасность вождения. Выбирайте продукцию Philips, чтобы даже ночью управлять автомобилем уверенно и полностью контролировать ситуацию.

Яркий белый свет до 6500 K

Яркий белый свет до 6500 K

Светодиодные лампы головного освещения Philips X-tremeUltinon LED со специальной технологией LUXEON и цветовой температурой до 6500 К обеспечивают яркий белый свет, близкий по характеристикам к дневному. Чем лучше обзор, тем легче замечать препятствия на дороге, а значит, вождение становится более уверенным. Яркий свет ламп в ночное время позволяет не всматриваться вдаль, а наслаждаться комфортной и захватывающей поездкой.

Усовершенствуйте освещение, обновите стиль

Глаза — это зеркало души, а по лампам головного освещения можно многое узнать об автомобиле. Если вы хотите усовершенствовать внешний вид автомобиля, не вкладываясь в приобретение нового транспортного средства, просто замените лампы головного освещения. Подчеркните характер своего автомобиля: привлеките внимание, установив светодиодные лампы головного освещения Philips. Водители выбирают эти лампы Philips за их уникальный дизайн: вместо желтого они излучают чистый белый свет, делая образ более современным.

Технические характеристики

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      Примечания

      1. Перед использованием усовершенствованных светодиодных ламп убедитесь, что это разрешено действующим законодательством.