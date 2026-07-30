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Больше не доступен
12901HPX2
LED-HL [H4]
6500 K
До 200 % более яркий свет
Инновационная автомобильная система
Вождение в темноте — непростая задача, поэтому необходимо испытывать уверенность в характеристиках установленных ламп головного освещения. Для безопасного вождения важно обеспечить хороший передний и боковой обзор. Благодаря мощному яркому свету светодиодных ламп головного освещения Philips X-tremeUltinon LED видимость может увеличиваться на 200 %. Вы оцените светодиодные лампы по достоинству, поскольку они создают эффект, близкий к дневному освещению. Чем лучше обзор, тем быстрее реакция — при этом повышается безопасность вождения. Выбирайте продукцию Philips, чтобы даже ночью управлять автомобилем уверенно и полностью контролировать ситуацию.
Светодиодные лампы головного освещения Philips X-tremeUltinon LED со специальной технологией LUXEON и цветовой температурой до 6500 К обеспечивают яркий белый свет, близкий по характеристикам к дневному. Чем лучше обзор, тем легче замечать препятствия на дороге, а значит, вождение становится более уверенным. Яркий свет ламп в ночное время позволяет не всматриваться вдаль, а наслаждаться комфортной и захватывающей поездкой.
Глаза — это зеркало души, а по лампам головного освещения можно многое узнать об автомобиле. Если вы хотите усовершенствовать внешний вид автомобиля, не вкладываясь в приобретение нового транспортного средства, просто замените лампы головного освещения. Подчеркните характер своего автомобиля: привлеките внимание, установив светодиодные лампы головного освещения Philips. Водители выбирают эти лампы Philips за их уникальный дизайн: вместо желтого они излучают чистый белый свет, делая образ более современным.
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Перед использованием усовершенствованных светодиодных ламп убедитесь, что это разрешено действующим законодательством.