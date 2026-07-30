До 200% больше яркого света для превосходного обзора

Вождение в темноте — непростая задача, поэтому необходимо испытывать уверенность в характеристиках установленных ламп головного освещения. Для безопасного вождения важно обеспечить хороший передний и боковой обзор. Благодаря мощному яркому свету светодиодных ламп головного освещения Philips X-tremeUltinon LED видимость может увеличиваться на 200 %. Вы оцените светодиодные лампы по достоинству, поскольку они создают эффект, близкий к дневному освещению. Чем лучше обзор, тем быстрее реакция — при этом повышается безопасность вождения. Выбирайте продукцию Philips, чтобы даже ночью управлять автомобилем уверенно и полностью контролировать ситуацию.