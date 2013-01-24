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Светодиодные лампы для салона и сигнальные лампы

12956X2
  • Максимально безопасное и стильное вождение Максимально безопасное и стильное вождение Максимально безопасное и стильное вождение
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    Светодиодные лампы для салона и сигнальные лампы

    12956X2

    Максимально безопасное и стильное вождение

    При установке светодиодных ламп в некоторые транспортные средства, которые оснащены системой контроля CANBus, на приборной панели могут отображаться сигналы об ошибке. Чтобы этого избежать, используйте систему удаления предупреждений Philips CEA5W. Узнать обо всех преимуществах

    Светодиодные лампы для салона и сигнальные лампы

    Максимально безопасное и стильное вождение

    При установке светодиодных ламп в некоторые транспортные средства, которые оснащены системой контроля CANBus, на приборной панели могут отображаться сигналы об ошибке. Чтобы этого избежать, используйте систему удаления предупреждений Philips CEA5W. Узнать обо всех преимуществах

    Максимально безопасное и стильное вождение

    При установке светодиодных ламп в некоторые транспортные средства, которые оснащены системой контроля CANBus, на приборной панели могут отображаться сигналы об ошибке. Чтобы этого избежать, используйте систему удаления предупреждений Philips CEA5W. Узнать обо всех преимуществах

    Светодиодные лампы для салона и сигнальные лампы

    Максимально безопасное и стильное вождение

    При установке светодиодных ламп в некоторые транспортные средства, которые оснащены системой контроля CANBus, на приборной панели могут отображаться сигналы об ошибке. Чтобы этого избежать, используйте систему удаления предупреждений Philips CEA5W. Узнать обо всех преимуществах

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      Максимально безопасное и стильное вождение

      Удаление предупреждений для светодиодов

      • Тип лампы: CANbus 5W
      • В упаковке: 2
      • 12 В, 5 Вт
      Удаление предупреждений для светодиодов

      Удаление предупреждений для светодиодов

      При установке светодиодных ламп в некоторые транспортные средства, которые оснащены системой контроля CANbus, на приборной панели могут отображаться сигналы об ошибке. С помощью системы удаления предупреждений для светодиодов Philips вы сможете избежать таких оповещений, возникающих вследствие сбоя в работе системы CANbus.

      Технические характеристики

      • Описание продукта

        Применение
        • Расположение впереди
        • Лампа внутреннего освещения
        Технология
        Светодиоды
        Тип
        [~5W]
        Линейка продукции
        LED CANbus
        Обозначение
        CEA 12956 12 В, 5 Вт, X2
        Соответствие нормам ECE
        НЕТ

      • Особенности изделия

        Ожидаемые преимущества
        • Больше света
        • Больше стиля
        Характеристики изделия
        Удаление предупреждений для светодиодов

      • Электрические характеристики

        напряжение
        12  В
        мощность в ваттах
        5  Вт

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