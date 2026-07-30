Улучшенная видимость, более быстрая реакция благодаря повышению яркости до 150 %

При вождении ночью требуется максимальная освещенность дороги. Чем выше дальность качественного освещения, тем быстрее вы сможете реагировать на изменение ситуации. Лампы головного освещения Philips RacingVision позволяют улучшить видимость благодаря повышению яркости на 150 %. Вы сможете распознавать препятствия раньше, чем при использовании менее мощных галогенных ламп. Отправляйтесь в приятные и безопасные поездки.