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Больше не доступен
12972RVS2
Тип лампы: H7
В упаковке: 2
12 В, 55 Вт
При вождении ночью требуется максимальная освещенность дороги. Чем выше дальность качественного освещения, тем быстрее вы сможете реагировать на изменение ситуации. Лампы головного освещения Philips RacingVision позволяют улучшить видимость благодаря повышению яркости на 150 %. Вы сможете распознавать препятствия раньше, чем при использовании менее мощных галогенных ламп. Отправляйтесь в приятные и безопасные поездки.
Усовершенствованные яркие лампы усилят положительные впечатления от поездок. Оптимизированное и точное расположение нити накаливания, газ под высоким давлением до 13 бар, специальное хромированное покрытие и высококачественное кварцевое стекло, устойчивое к УФ-излучению — лампы головного освещения Philips RacingVision открывают новую эру автомобильного освещения. Они созданы для максимальной видимости и гарантируют непревзойденное качество для более комфортного, уверенного управления автомобилем.
Водителям, увлекающимся автомобильным спортом, требуются автомобили с улучшенными характеристиками. Сертифицированные лампы Philips RacingVision излучают до 150 % более яркий свет и обеспечивают великолепные впечатления от вождения как на шоссе, так и во внедорожных условиях.
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