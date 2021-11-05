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Тип лампы: H7
12 В, 55 Вт, лампы для габаритных фонарей W5W в комплекте
До 60% лучше видимость
До 4200 К
Количество ламп: 2+2
Лампы головного освещения Philips WhiteVision Ultra с цветовой температурой до 4200 К и ярким белым светом полностью изменят внешний вид вашего автомобиля. Они идеально подходят для стильного и эффективного освещения дорожного полотна.
WhiteVision Philips Ultra — это стильные галогенные лампы с освещением, близким по восприятию к светодиодным лампам. Благодаря новой усовершенствованной технологии покрытия стекла лампы WhiteVision Ultra обеспечивают максимально яркое освещение белого цвета, которое можно использовать на дорогах общей сети. Лампы WhiteVision Ultra — стильное решение для вашего автомобиля.
Лампы WhiteVision Ultra с ярким белым светом прошли сертификацию по стандарту EЭК (ЕСЕ) для автомобильных ламп. Оцените стильный внешний вид и максимальную эффективность лампы, соответствующей всем требованиям законодательства. Это безопасность без компромиссов: вы получаете великолепную видимость, не ослепляя других участников дорожного движения.
5.0
из 5
3
Отзывы
100%
рекомендуют этот продукт
Philologist
05/11/2021
Україна
Хороша лампа!
Класні лампи! Добре підійшли на Berlingo B9 (2016). Світло тіньова границя чітка, без засвітлень. Світло рівномірне і достатньо яскраве (особливо якщо порівнювати з галогенними лампами). Недоліки: 1) температура світіння – 6500К, а тому в погану, особливо сніжну, погоду видно гірше; 2) трішки мерехтять на холостому ходу. Загалом дуже задоволений.
Плюсы
рівномірне і яскраве світло; створюють чітку світло-тіньову границю; немає засвітлень
Минусы
трішки мерехтять на холостому ходу; через холодне біле світло в непогоду видно гірше
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Ultinon Essential LED 11342UE2X2 Лампа для передніх фар
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Ultinon Essential LED 11342UE2X2 Лампа для передніх фар
Vadym9994
11/04/2019
Україна
Найкращі лампи за таку ціну
Вирішив замінити лампи в авто, обрав філіпс через довіру до бренду, якість ламп на висоті
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Vision 12362PRB1 Більше видимості
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Vision 12362PRB1 Більше видимості
Віталій
27/12/2017
Україна
Більше світла
Поставив ці лампи на автомобіль Daewoo Lanos. Лампи на вигляд дуже якісні. На відміну від ламп які стояли ці світять набагато краще.
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про X-tremeVision 12342XV+S2 лампа для передніх фар
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про X-tremeVision 12342XV+S2 лампа для передніх фар