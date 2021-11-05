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  • Яркий и эффектный внешний вид
  • Яркий и эффектный внешний вид
  • Яркий и эффектный внешний вид
  • Яркий и эффектный внешний вид
  • Яркий и эффектный внешний вид
  • Яркий и эффектный внешний вид
  • Яркий и эффектный внешний вид
  • Яркий и эффектный внешний вид
  • Яркий и эффектный внешний вид
  • Яркий и эффектный внешний вид
  • Яркий и эффектный внешний вид
  • Яркий и эффектный внешний вид
  • Яркий и эффектный внешний вид
  • Яркий и эффектный внешний вид
  • Яркий и эффектный внешний вид
  • Яркий и эффектный внешний вид

WhiteVision ultraСтильный белый свет

12972WVUSM

5
| (3) Отзывы | 100% рекомендуют этот продукт
Яркий и эффектный внешний вид
Автомобильные лампы Philips WhiteVision Ultra H7 со специальным покрытием и цветовой температурой 4200 К гарантируют превосходное освещение в любых условиях. Это самые яркие галогенные лампы с белым светом для дорог общей сети в нашем ассортименте. Кроме того, они придают автомобилю стильный внешний вид.
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Стильные автомобильные лампы с белым светом

Яркий и эффектный внешний вид

  • Тип лампы: H7

  • 12 В, 55 Вт, лампы для габаритных фонарей W5W в комплекте

  • До 60% лучше видимость

  • До 4200 К

  • Количество ламп: 2+2

Яркий белый свет, достигающий по цветовой температуре 4200 К

Лампы головного освещения Philips WhiteVision Ultra с цветовой температурой до 4200 К и ярким белым светом полностью изменят внешний вид вашего автомобиля. Они идеально подходят для стильного и эффективного освещения дорожного полотна.

Галогенные лампы головного освещения позволяют придать автомобилю стильный внешний вид

WhiteVision Philips Ultra — это стильные галогенные лампы с освещением, близким по восприятию к светодиодным лампам. Благодаря новой усовершенствованной технологии покрытия стекла лампы WhiteVision Ultra обеспечивают максимально яркое освещение белого цвета, которое можно использовать на дорогах общей сети. Лампы WhiteVision Ultra — стильное решение для вашего автомобиля.

Яркое головное освещение со стильным белым светом для дорог общей сети

Лампы WhiteVision Ultra с ярким белым светом прошли сертификацию по стандарту EЭК (ЕСЕ) для автомобильных ламп. Оцените стильный внешний вид и максимальную эффективность лампы, соответствующей всем требованиям законодательства. Это безопасность без компромиссов: вы получаете великолепную видимость, не ослепляя других участников дорожного движения.

Технические характеристики

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Часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, сведения по безопасности и советы

Отзывы

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5.0

из 5

3

Отзывы

100%

рекомендуют этот продукт

4
3
2
1

05/11/2021

Україна

Україна

Хороша лампа!

Класні лампи! Добре підійшли на Berlingo B9 (2016). Світло тіньова границя чітка, без засвітлень. Світло рівномірне і достатньо яскраве (особливо якщо порівнювати з галогенними лампами). Недоліки: 1) температура світіння – 6500К, а тому в погану, особливо сніжну, погоду видно гірше; 2) трішки мерехтять на холостому ходу. Загалом дуже задоволений.

Плюсы

рівномірне і яскраве світло; створюють чітку світло-тіньову границю; немає засвітлень

Минусы

трішки мерехтять на холостому ходу; через холодне біле світло в непогоду видно гірше

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Ultinon Essential LED 11342UE2X2 Лампа для передніх фар

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Ultinon Essential LED 11342UE2X2 Лампа для передніх фар

11/04/2019

Україна

Україна

Найкращі лампи за таку ціну

Вирішив замінити лампи в авто, обрав філіпс через довіру до бренду, якість ламп на висоті

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Vision 12362PRB1 Більше видимості

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Vision 12362PRB1 Більше видимості

27/12/2017

Україна

Україна

Більше світла

Поставив ці лампи на автомобіль Daewoo Lanos. Лампи на вигляд дуже якісні. На відміну від ламп які стояли ці світять набагато краще.

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про X-tremeVision 12342XV+S2 лампа для передніх фар

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про X-tremeVision 12342XV+S2 лампа для передніх фар

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