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    X-tremeVision Moto

    Лампы головного освещения для мотоциклов

    12972XVBW
    • Безопасность и уверенность на дороге Безопасность и уверенность на дороге Безопасность и уверенность на дороге
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      X-tremeVision Moto Лампы головного освещения для мотоциклов

      12972XVBW

      Безопасность и уверенность на дороге

      Лампы X-tremeVision Moto были разработаны Philips с использованием передовых технологий для максимальной производительности и безопасности. До 100 % больше света для улучшенного обзора на дороге. Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      X-tremeVision Moto Лампы головного освещения для мотоциклов

      Безопасность и уверенность на дороге

      Лампы X-tremeVision Moto были разработаны Philips с использованием передовых технологий для максимальной производительности и безопасности. До 100 % больше света для улучшенного обзора на дороге. Узнать обо всех преимуществах

      Безопасность и уверенность на дороге

      Лампы X-tremeVision Moto были разработаны Philips с использованием передовых технологий для максимальной производительности и безопасности. До 100 % больше света для улучшенного обзора на дороге. Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      X-tremeVision Moto Лампы головного освещения для мотоциклов

      Безопасность и уверенность на дороге

      Лампы X-tremeVision Moto были разработаны Philips с использованием передовых технологий для максимальной производительности и безопасности. До 100 % больше света для улучшенного обзора на дороге. Узнать обо всех преимуществах

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        X-tremeVision Moto

        X-tremeVision Moto

        Лампы головного освещения для мотоциклов

        Цена магазина Philips

        Итого:

        Безопасность и уверенность на дороге

        Видимость до 100 % лучше

        • H7
        • 12 В
        • 55 Вт
        Лампы для мотоциклов Philips изготовлены из высококачественного кварцевого стекла

        Лампы для мотоциклов Philips изготовлены из высококачественного кварцевого стекла

        Кварцевое стекло, устойчивое к УФ-излучению, обладает более высокой прочностью (по сравнению с тугоплавким стеклом) и отличается высокой устойчивостью к перепадам температур и вибрации, что исключает возможность взрыва. Лампы Philips из кварцевого стекла (нить накаливания 2650 ºC и стекло 800 ºC) способны выдержать резкие колебания температуры. Лампы выдерживают высокое внутреннее давление, поэтому такое кварцевое стекло, устойчивое к УФ-излучению, обеспечивает более мощный свет.

        До 100 % больше света на дороге

        До 100 % больше света на дороге

        Благодаря улучшенной форме нити накаливания и применению специальной смеси газов лампы для фар X-tremeVision Moto обеспечивают на 100 % больше света.

        Повышенная надежность и долгий срок службы

        "Лампы Philips X-tremeVision Moto разработаны с применением передовых технологий для увеличения прочности и срока службы. Лампы наполнены особым газом, который предотвращает износ нити накаливания, продлевая срок службы ламп".

        Мы соблюдаем высокие стандарты качества, установленные нормами ECE

        Philips Automotive предлагает лучшие в классе продукты и услуги на рынке оригинальных комплектующих и послепродажного обслуживания автомобилей. Наши продукты производятся из высококачественных материалов и соответствуют самым высоким стандартам, чтобы обеспечить максимальную безопасность и комфортное вождения для автомобилистов. Вся продукция проходит тщательное тестирование, контроль и сертификацию (ISO 9001, ISO 14001 и QSO 9000) в соответствии с самыми высокими требованиями ECE.

        Все крупнейшие производители мотоциклов отдают предпочтение продукции Philips.

        Уже в течение 100 лет компания Philips остается в авангарде автомобильного освещения, внедряя технологические инновации, которые впоследствии становятся стандартом для всей отрасли. Сегодня каждый второй автомобиль в Европе и каждый третий в мире оснащены световым оборудованием Philips.

        Максимум яркости на дороге

        Лампы X-tremeVision Moto отличаются оптимальной формой и наличием уникальной нити накаливания. Они производятся по современной технологии, обеспечивая максимальную производительность и яркий белый свет.

        Уникальная нить накаливания и оптимальная форма

        Благодаря наличию улучшенной нити накаливания, оптимальной форме, а также специальной смеси газов лампы для фар Philips X-tremeVision Moto обеспечивают невероятную яркость и долговечность.

        Технические характеристики

        • Информация об упаковке

          Тип упаковки
          Блистер
          EAN1
          8727900351514
          EAN3
          8727900351521

        • Электрические характеристики

          напряжение
          12  В
          мощность в ваттах
          55  Вт

        • Срок службы

          Срок службы
          400

        • световые характеристики

          Люмен
          1500

        • Особенности изделия

          Ожидаемые преимущества
          Больше света
          Характеристики изделия
          Видимость до 100 % лучше

        • Описание изделия

          Обозначение
          H7 X-tremeVision Moto
          Модельный ряд
          X-TremeVision Moto
          Технология
          Галогеновый
          База
          PX26d
          Применение
          • Дальний свет
          • Ближний свет
          Тип
          H7

        • Информация для заказа

          Номер заказа
          35151430
          Регистрация заказа
          12972XVBW

        • Информация об упаковке

          Вес брутто одного изделия
          350  г
          высота
          13  см
          Длина
          19  см
          ширина
          19  см

        • Информация об упакованном продукте

          Вес брутто одного изделия
          35  г
          высота
          12,900  см
          Длина
          9,500  см
          Вес нетто одного изделия
          12,4  г
          Количество упаковок/минимальный заказ
          10
          ширина
          3,500  см

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