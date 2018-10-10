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    • Идеальная видимость на дороге при любых условиях Идеальная видимость на дороге при любых условиях Идеальная видимость на дороге при любых условиях
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      X-tremeVision G-force Выдержит вибрации 10G

      12972XVGS2

      Идеальная видимость на дороге при любых условиях

      Автомобильные лампы Philips X-tremeVision G-force — одни из самых ярких ламп среди представленных на рынке. Они излучают на 130% больше, а также характеризуются более длинным световым лучом и устойчивостью к вибрациям силой до 10 G. Увеличение обзора, сокращение времени реакции и большая безопасность — все это Philips X-tremeVision G-force.

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      X-tremeVision G-force Выдержит вибрации 10G

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      X-tremeVision G-force
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      X-tremeVision G-force

      Выдержит вибрации 10G

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      Идеальная видимость на дороге при любых условиях

      До 130 % более яркий свет

      • Тип лампы: H7
      • 12В, 55Вт
      • Проверено: выдержит вибрации 10G
      • До 130% больше яркости
      • Количество ламп: 2 шт.

      До 130% больше яркости для увеличения обзора и сокращения времени реакции

      Безупречное освещение особенно важно на расстоянии: как правило, необходимо осветить 75–100 метров перед автомобилем. Лампы Philips X-tremeVision G-force обеспечивают до 130% больше света на дороге, улучшая тем самым видимость. Вы сможете раньше распознавать препятствия или потенциальные опасности (по сравнению с возможностями большинства других галогенных ламп головного освещения).

      Одна из самых ярких ламп для великолепного качества освещения

      Благодаря оптимизированной, высокоточной геометрии нитей накаливания, газу под высоким давлением (до 13 бар) и кварцевому стеклу с качественным покрытием и защитой от УФ-излучения лампы Philips X-tremeVision G-force задают новый стандарт автомобильного освещения. Непревзойденное качество служит гарантией идеальной видимости.

      Свет значительно белее для большего комфорта и безопасности

      Яркий свет с цветовой температурой, достигающей 3500 К, значительно белее света стандартных ламп головного освещения. Запатентованная технология Philips Gradient Coating обеспечивает более мощный световой поток. Один из высочайших показателей яркости и невероятный комфорт в темное время суток.

      Больше срок службы, выше уровень безопасности: лучше видите вы, лучше видят вас

      Любая потенциальная неисправность запасных частей — это риск для вас и вашего автомобиля. В первую очередь это относится к лампам головного освещения. Каждая перегоревшая лампа сокращает видимость и безопасность для вас и для водителей на встречной полосе. Надежные лампы Philips X-tremeVision G-force рассчитаны на более длительный срок службы. Они гарантируют отличный обзор дольше, чем другие лампы с улучшенными характеристиками.

      Высокая производительность обеспечивает больше света и продлевает срок службы

      Лампы головного освещения Philips X-tremeVision G-force отличаются выдающимися характеристиками: до 130% больше яркости и до 450 часов дольше срок службы*. Это делает лампы Philips X-tremeVision G-force лучше большинства решений конкурентов (*при стандартном напряжении 13,2 В).

      Надежные лампы с устойчивостью к вибрациям до 10 G

      С какими бы препятствиями вам ни пришлось столкнуться на дороге, и как бы ни была разбита сама дорога, вы можете не беспокоиться за автомобильные лампы. Philips X-tremeVision G-force отличаются исключительной надежностью, выдерживая вибрации силой до 10 G.

      Одни из самых безопасных ламп для дорог общей сети

      Philips X-tremeVision G-force — одни из самых безопасных и эффективных ламп головного освещения, разрешенных к использованию на дорогах общей сети. Они полностью сертифицированы по стандартам ECE.

      Philips — выбор большинства ведущих автопроизводителей

      Высокотехнологичные системы освещения Philips известны во всем мире уже более 100 лет. Автомобильная продукция Philips разрабатывается и совершенствуется в соответствии со строгими требованиями (включая нормы ISO), что обеспечивает неизменное соблюдение высоких стандартов качества. Лампы X-tremeVision G-force подходят для автомобилей крупнейших производителей, таких как Audi, BMW, Ford, GM, Toyota и Volkswagen. Дополнительную информацию см. в руководстве по выбору товара.

      • Особенности изделия

        Ожидаемые преимущества
        Больше света
        Характеристики изделия
        Больше света

      • Описание продукта

        Применение
        • Дальний свет
        • Ближний свет
        Цоколь
        PX26d
        Обозначение
        12972XVGS2
        Соответствие нормам ECE
        ДА
        Линейка продукции
        X-tremeVision G-force
        Технология
        Галоген
        Тип
        H7

      • Срок службы

        Срок службы
        450 часов

      • Световые характеристики

        Цветовая температура
        До 3500  K
        Люмен
        1500 ±10% лм

      • Электрические характеристики

        напряжение
        12  В
        мощность в ваттах
        55 Вт

      • Информация для заказа

        Регистрация заказа
        12972XVGS2
        Код для заказа
        35541328

      • Информация об упаковке

        Тип упаковки
        S2
        EAN1
        8727900355413
        EAN3
        8727900355789

      • Информация об упакованном продукте

        Вес брутто одного изделия
        72.2  г
        Длина
        11  см
        Ширина
        5.3  см
        Высота
        13.3  см
        Количество упаковок
        2
        MOQ (для профессионалов)
        10

      • Информация об упаковке

        Длина
        28.6  см
        Ширина
        14.1  см
        Высота
        12  см
        Вес брутто одного изделия
        0.35  кг

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