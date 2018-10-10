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12972XVGS2
Идеальная видимость на дороге при любых условиях
Автомобильные лампы Philips X-tremeVision G-force — одни из самых ярких ламп среди представленных на рынке. Они излучают на 130% больше, а также характеризуются более длинным световым лучом и устойчивостью к вибрациям силой до 10 G. Увеличение обзора, сокращение времени реакции и большая безопасность — все это Philips X-tremeVision G-force.Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Выдержит вибрации 10G
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Безупречное освещение особенно важно на расстоянии: как правило, необходимо осветить 75–100 метров перед автомобилем. Лампы Philips X-tremeVision G-force обеспечивают до 130% больше света на дороге, улучшая тем самым видимость. Вы сможете раньше распознавать препятствия или потенциальные опасности (по сравнению с возможностями большинства других галогенных ламп головного освещения).
Благодаря оптимизированной, высокоточной геометрии нитей накаливания, газу под высоким давлением (до 13 бар) и кварцевому стеклу с качественным покрытием и защитой от УФ-излучения лампы Philips X-tremeVision G-force задают новый стандарт автомобильного освещения. Непревзойденное качество служит гарантией идеальной видимости.
Яркий свет с цветовой температурой, достигающей 3500 К, значительно белее света стандартных ламп головного освещения. Запатентованная технология Philips Gradient Coating обеспечивает более мощный световой поток. Один из высочайших показателей яркости и невероятный комфорт в темное время суток.
Любая потенциальная неисправность запасных частей — это риск для вас и вашего автомобиля. В первую очередь это относится к лампам головного освещения. Каждая перегоревшая лампа сокращает видимость и безопасность для вас и для водителей на встречной полосе. Надежные лампы Philips X-tremeVision G-force рассчитаны на более длительный срок службы. Они гарантируют отличный обзор дольше, чем другие лампы с улучшенными характеристиками.
Лампы головного освещения Philips X-tremeVision G-force отличаются выдающимися характеристиками: до 130% больше яркости и до 450 часов дольше срок службы*. Это делает лампы Philips X-tremeVision G-force лучше большинства решений конкурентов (*при стандартном напряжении 13,2 В).
С какими бы препятствиями вам ни пришлось столкнуться на дороге, и как бы ни была разбита сама дорога, вы можете не беспокоиться за автомобильные лампы. Philips X-tremeVision G-force отличаются исключительной надежностью, выдерживая вибрации силой до 10 G.
Philips X-tremeVision G-force — одни из самых безопасных и эффективных ламп головного освещения, разрешенных к использованию на дорогах общей сети. Они полностью сертифицированы по стандартам ECE.
Высокотехнологичные системы освещения Philips известны во всем мире уже более 100 лет. Автомобильная продукция Philips разрабатывается и совершенствуется в соответствии со строгими требованиями (включая нормы ISO), что обеспечивает неизменное соблюдение высоких стандартов качества. Лампы X-tremeVision G-force подходят для автомобилей крупнейших производителей, таких как Audi, BMW, Ford, GM, Toyota и Volkswagen. Дополнительную информацию см. в руководстве по выбору товара.
Особенности изделия
Описание продукта
Срок службы
Световые характеристики
Электрические характеристики
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