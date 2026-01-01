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CANbus adaptor LEDАдаптер CANbus для светодиодных ламп

18954C2

Оптимальное энергопотребление

Philips LED-CANbus FOG — это идеальное дополнение для светодиодных противотуманных ламп головного освещения или H11. Его легко установить и удобно использовать во избежание каких-либо проблем с отображением предупреждений на приборной панели.

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Удобство использования

Оптимальное энергопотребление

  • Для LED-HL [~H11] и LED-FOG

  • В упаковке: 2

  • Инновационная автомобильная система

Обеспечивает высокое качество работы LED-HL [~H11] и LED-FOG

При установке светодиодных ламп автовладельцы могут столкнуться с различными трудностями. Уникальные адаптеры Philips CANbus обеспечивают безупречную работу электронных систем автомобиля. Они помогают решить проблемы, связанные с мерцанием светодиодных ламп, а также позволяют устранить неисправности, сообщения о которых отображаются на приборной панели.

Простая установка

Благодаря усовершенствованному дизайну этот эффективный адаптер CANbus легко установить.

Оптимальные показатели в любых условиях

Особая конструкция адаптера CANbus выдерживает высокие нагрузки при ежедневном использовании в моторном отсеке.

Технические характеристики

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Примечания

  1. Перед использованием светодиодных ламп убедитесь, что это разрешено действующим законодательством.