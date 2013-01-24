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    CANbus LED adapter

    Аксессуар для установки светодиодных фонарей

    18956C2
    • Оптимальное энергопотребление Оптимальное энергопотребление Оптимальное энергопотребление
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      CANbus LED adapter Аксессуар для установки светодиодных фонарей

      18956C2

      Оптимальное энергопотребление

      Philips LED-CANbus HB3/HB4 — это идеальное дополнение для светодиодных ламп головного освещения HB3/HB4 и HIR2. Его легко установить и удобно использовать во избежание каких-либо проблем с отображением предупреждений на приборной панели. Узнать обо всех преимуществах

      CANbus LED adapter Аксессуар для установки светодиодных фонарей

      Оптимальное энергопотребление

      Philips LED-CANbus HB3/HB4 — это идеальное дополнение для светодиодных ламп головного освещения HB3/HB4 и HIR2. Его легко установить и удобно использовать во избежание каких-либо проблем с отображением предупреждений на приборной панели. Узнать обо всех преимуществах

      Оптимальное энергопотребление

      Philips LED-CANbus HB3/HB4 — это идеальное дополнение для светодиодных ламп головного освещения HB3/HB4 и HIR2. Его легко установить и удобно использовать во избежание каких-либо проблем с отображением предупреждений на приборной панели. Узнать обо всех преимуществах

      CANbus LED adapter Аксессуар для установки светодиодных фонарей

      Оптимальное энергопотребление

      Philips LED-CANbus HB3/HB4 — это идеальное дополнение для светодиодных ламп головного освещения HB3/HB4 и HIR2. Его легко установить и удобно использовать во избежание каких-либо проблем с отображением предупреждений на приборной панели. Узнать обо всех преимуществах

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        CANbus LED adapter

        CANbus LED adapter

        Аксессуар для установки светодиодных фонарей

        Итого:

        Оптимальное энергопотребление

        Удобство использования

        • Для LED-HL [~HB3/HB4/HIR2]
        • В упаковке: 2
        • Инновационная автомобильная система

        Гарантия безупречной работы LED-HL [~HB3/HB4/HIR2]

        При установке светодиодных ламп автовладельцы могут столкнуться с различными трудностями. Уникальные адаптеры Philips CANbus обеспечивают безупречную работу электронных систем автомобиля. Они помогают решить проблемы, связанные с мерцанием светодиодных ламп, а также позволяют устранить неисправности, сообщения о которых отображаются на приборной панели.

        Простая установка

        Благодаря усовершенствованному дизайну этот эффективный адаптер CANbus легко установить.

        Оптимальные показатели в любых условиях

        Особая конструкция адаптера CANbus выдерживает высокие нагрузки при ежедневном использовании в моторном отсеке.

        Технические характеристики

        • Описание продукта

          Технология
          Светодиодная
          Применение
          HB3/HB4/HIR2
          Обозначение
          12178C2
          Соответствие нормам ECE
          НЕТ
          Тип
          [~HB3]
          Линейка продукции
          LED CANbus

        • Особенности изделия

          Характеристики изделия
          Оптимальное энергопотребление

        • Информация для заказа

          Регистрация заказа
          12178C2
          Код для заказа
          5068794

        • Информация об упаковке

          Тип упаковки
          C2
          EAN1
          8719018050687
          EAN3
          8719018004987

        • Информация об упакованном продукте

          MOQ (для профессионалов)
          4

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