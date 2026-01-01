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Больше не доступен

ЖК-монитор

196V3SB27/00

Наслаждайтесь отличным качеством изображения

Благодаря стильному плоскому дисплею вы получите огромное удовольствие от просмотра. Основные функции, такие как SmartContrast, способствуют насыщенности и яркости изображения... кажется, выбор очевиден!

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Наслаждайтесь отличным качеством изображения

  • V Line

  • 47 см (18,5")

Стильный плоский дисплей в глянцевом корпусе

Простая настройка характеристик дисплея с помощью SmartControl Lite

SmartControl Lite — программное обеспечение нового поколения для управления монитором с поддержкой 3D изображения. Графический интерфейс позволяет пользователю выполнять тонкую настройку различных параметров монитора, таких как "Цвет", "Яркость", "Калибровка экрана", "Multi-media", "Управление идентификатором" и т. д. с помощью мыши.

Стандарт Energy Star обеспечивает низкое энергопотребление

Программа снижения энергопотребления Агентства по охране окружающей среды США Energy Star была поддержана во многих странах. Сертификат Energy Star подтверждает, что приобретенная вами продукция соответствует последним стандартам энергопотребления. Новые мониторы Philips имеют сертификат Energy Star 5.0 и соответствуют данным стандартам или даже превосходят их. Например, по требованиям Energy Star 5.0 устройство должно потреблять не более 1 Вт электроэнергии в режиме ожидания, при этом мониторы Philips потребляют в данном режиме менее 0,5 Вт. Более подробную информацию можно найти на веб-сайте www.energystar.gov.

Технические характеристики

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