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  • ЖК-монитор с функцией SmartControl Lite
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  • ЖК-монитор с функцией SmartControl Lite
    Фотография передней части продукта
  • Фотография передней части продукта
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Больше не доступен

ЖК-монитор с функцией SmartControl Lite

223V5LHSB2/00

5

| (1) Отзыв | 100% рекомендуют этот продукт

Отличное качество светодиодного изображения и яркая цветопередача

Оцените яркое изображение на светодиодном дисплее Philips с HDMI и функцией SmartControl lite. Выбор очевиден!

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Отличное качество светодиодного изображения и яркая цветопередача

  • V Line

  • 22 (диагональ 54,6 см/21,5")

Светодиодная LED-технология для ярких цветов

Белые светодиоды — это устройства, достигающие предельной яркости за меньшее время. Светодиоды не содержат ртути, что обеспечивает экологичный производственный процесс и утилизацию. Светодиоды позволяют лучше регулировать яркость подсветки ЖК-дисплея, обеспечивая превосходный коэффициент контрастности. Кроме того, их отличает великолепная цветопередача, благодаря одинаковой яркости по всему экрану.

SmartContrast: для насыщенных оттенков черного

SmartContrast: для насыщенных оттенков черного

SmartContrast — технология Philips, которая анализирует отображаемый контент и автоматически настраивает цвета и интенсивность подсветки для динамичного улучшения контраста. Тем самым обеспечивается оптимальный уровень контрастности и наилучшее качество цифрового изображения, а также большая насыщенность темных оттенков, что особенно важно во время игр. При выборе экономичного режима уровень контрастности регулируется, а подсветка настраивается для оптимальной работы со стандартными офисными приложениями и экономии электроэнергии.

Дисплей 16:9 Full HD для четкого и детального изображения

Дисплей 16:9 Full HD для четкого и детального изображения

Качество изображения играет важную роль. Обычные дисплеи обеспечивают неплохое качество изображения, однако не на самом высоком уровне. Этот дисплей оснащен улучшенным разрешением Full HD 1920 x 1080: четкая детализация в сочетании с высокой яркостью, удивительной контрастностью и реалистичной цветопередачей — естественное изображение словно оживает на глазах.

Технические характеристики

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Часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, сведения по безопасности и советы

Отзывы

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5.0

из 5

1

Отзыв

100%

рекомендуют этот продукт

4
3
2
1

28/03/2021

Україна

Україна

Хороший монітор

Приємна якість і збірка простий у користуванні. Є різні виоди для підєднання

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про 223V5LHSB2 LCD monitor with SmartControl Lite

Дата пользования 2020-03-28

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про 223V5LHSB2 LCD monitor with SmartControl Lite

Дата пользования 2020-03-28

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