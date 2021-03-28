Бесплатная доставка и возврат
Расширенная гарантия 3 года
Больше не доступен
223V5LHSB2/00
Отличное качество светодиодного изображения и яркая цветопередача
Оцените яркое изображение на светодиодном дисплее Philips с HDMI и функцией SmartControl lite. Выбор очевиден!
V Line
22 (диагональ 54,6 см/21,5")
Белые светодиоды — это устройства, достигающие предельной яркости за меньшее время. Светодиоды не содержат ртути, что обеспечивает экологичный производственный процесс и утилизацию. Светодиоды позволяют лучше регулировать яркость подсветки ЖК-дисплея, обеспечивая превосходный коэффициент контрастности. Кроме того, их отличает великолепная цветопередача, благодаря одинаковой яркости по всему экрану.
SmartContrast — технология Philips, которая анализирует отображаемый контент и автоматически настраивает цвета и интенсивность подсветки для динамичного улучшения контраста. Тем самым обеспечивается оптимальный уровень контрастности и наилучшее качество цифрового изображения, а также большая насыщенность темных оттенков, что особенно важно во время игр. При выборе экономичного режима уровень контрастности регулируется, а подсветка настраивается для оптимальной работы со стандартными офисными приложениями и экономии электроэнергии.
Качество изображения играет важную роль. Обычные дисплеи обеспечивают неплохое качество изображения, однако не на самом высоком уровне. Этот дисплей оснащен улучшенным разрешением Full HD 1920 x 1080: четкая детализация в сочетании с высокой яркостью, удивительной контрастностью и реалистичной цветопередачей — естественное изображение словно оживает на глазах.
5.0
из 5
1
Отзыв
100%
рекомендуют этот продукт
28/03/2021
Україна
Хороший монітор
Приємна якість і збірка простий у користуванні. Є різні виоди для підєднання
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про 223V5LHSB2 LCD monitor with SmartControl Lite
Дата пользования 2020-03-28
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про 223V5LHSB2 LCD monitor with SmartControl Lite
Дата пользования 2020-03-28