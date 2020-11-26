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Больше не доступен
223V7QHSB/00
Яркое и четкое изображение на широком экране
Превосходный широкий дисплей в компактном, тонком корпусе поражает качеством и разрешением изображения, а также обеспечивает комфорт для глаз.
V Line
22 (диагональ 54,6 см/21,5")
1920 x 1080 (Full HD)
Устройство HDMI Ready обладает всем необходимым аппаратным обеспечением для работы через мультимедийный интерфейс высокой четкости (HDMI). С помощью одного HDMI-кабеля цифровой видео- и аудиоконтент высокого качества передается с ПК или с любого количества аудио- и видеоисточников (включая телеприставки, проигрыватели DVD, ресиверы А/В и видеокамеры).
Исследования показали, что, как и УФ-лучи, коротковолновый синий свет светодиодных дисплеев может негативно воздействовать на глаза, в результате чего со временем зрение может ухудшиться. Режим Philips LowBlue использует интеллектуальную технологию для уменьшения длины волны вредного синего света, что позволяет поддерживать хорошее самочувствие.
Часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, сведения по безопасности и советы
4.7
из 5
3
Отзывы
100%
рекомендуют этот продукт
STar_
26/11/2020
Україна
Монитор 21.5" PHILIPS 223V7QHSB/01
Уже то, что матрица IPS говорит само за себя. Full HD. Практически безрамочный (если не считать низ). Матовый экран. Оптимизированные настройки яркости.
Плюсы
Отличный монитор начального сегмента
Минусы
не выявлены
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про 223V7QHSB Full HD LCD monitor
Дата пользования 2019-10-26
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про 223V7QHSB Full HD LCD monitor
Дата пользования 2019-10-26
Владимир777
09/03/2018
Україна
Замечательный многофункциональный монитор
Я купил на днях монитор 21.5" Philips 223V7QHSB. В магазине проверил, чтобы всё работало, а аудиовыход не проверил, забыл. О нем вспомнил уже дома, да и то на следующий день. Подключил наушники - не работают, вторые, третьи - тот же результат. Но потом скачал драйвера с сайта и аудиовыход ожил. Монитор очень хороший, я им очень доволен. На работе у меня тоже монитор фиры "Philips", два года уже им пользуюсь. Он хотя и не имеет выхода HDMI, но тоже очень хорош - отличные цвета, котрастность, картинка изумительная. г. Измаил
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про 223V7QHSB ЖК-монитор Full HD
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про 223V7QHSB ЖК-монитор Full HD
Iha1986
27/08/2018
Україна
очень хороший монитор
моннитор хороший углы обзора замечательные. один минус это регулировка громкости
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про 223V7QHSB ЖК-монитор Full HD
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про 223V7QHSB ЖК-монитор Full HD
Логотип/товарный знак "IPS" и применимые патенты на технологии являются собственностью соответствующих владельцев.
Максимальное разрешение доступно только при передаче сигнала через видеовход HDMI.
Время отклика соответствует значению SmartResponse