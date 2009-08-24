Philips Brilliance LCD monitor 225PL1ES 22''w P-line 1680x1050 / Format 16:10 with PowerSensor 225PL1ES/00
Philips Brilliance LCD monitor 225PL1ES 22''w P-line 1680x1050 / Format 16:10 with PowerSensor 225PL1ES/00
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Philips Brilliance LCD monitor 225PL1ES 22''w P-line 1680x1050 / Format 16:10 with PowerSensor
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Philips Brilliance LCD monitor 225PL1ES 22''w P-line 1680x1050 / Format 16:10 with PowerSensor
Купите комплект и сэкономьте Купите комплект и получите 1 товар бесплатно Все необходимое в одной покупке Выберите один из следующих вариантов: Выберите один из следующих продукт.:
Добавление аксессуаров
Итого:
Добавить в корзину
Показать все Показать меньше
Показать все Показать меньше
Недавно просмотренные продукты
Добавить продукт
Добавить продукт
Добавить продукт
Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.
Я понимаю
You are about to visit a Philips global content page
Continue
Радимо переглядати наш сайт в останній версії браузера Microsoft Edge, Google Chrome або Firefox.