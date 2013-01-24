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ЖК-монитор

226E9QDSB/00
Общая оценка / 5
  • Яркие цвета и четкие детали без границ Яркие цвета и четкие детали без границ Яркие цвета и четкие детали без границ
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    ЖК-монитор

    226E9QDSB/00
    Общая оценка / 5

    Яркие цвета и четкие детали без границ

    Этот стильный монитор раздвигает границы возможного благодаря дисплею с широким углом обзора, яркими цветами и неизменно четкому и качественному изображению при просмотре под любым углом. Отсутствие мерцания снижает усталость глаз даже при длительном просмотре. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

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    ЖК-монитор

    Яркие цвета и четкие детали без границ

    Этот стильный монитор раздвигает границы возможного благодаря дисплею с широким углом обзора, яркими цветами и неизменно четкому и качественному изображению при просмотре под любым углом. Отсутствие мерцания снижает усталость глаз даже при длительном просмотре. Узнать обо всех преимуществах

    Яркие цвета и четкие детали без границ

    Этот стильный монитор раздвигает границы возможного благодаря дисплею с широким углом обзора, яркими цветами и неизменно четкому и качественному изображению при просмотре под любым углом. Отсутствие мерцания снижает усталость глаз даже при длительном просмотре. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Найти похожие продукты

    ЖК-монитор

    Яркие цвета и четкие детали без границ

    Этот стильный монитор раздвигает границы возможного благодаря дисплею с широким углом обзора, яркими цветами и неизменно четкому и качественному изображению при просмотре под любым углом. Отсутствие мерцания снижает усталость глаз даже при длительном просмотре. Узнать обо всех преимуществах

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      Яркие цвета и четкие детали без границ

      • E Line
      • 22 (диагональ 54,6 см/21,5")
      • 1920 x 1080 (Full HD)
      Технология IPS LED с широким углом обзора для точной передачи цветов и изображений

      Технология IPS LED с широким углом обзора для точной передачи цветов и изображений

      В дисплеях IPS используется прогрессивная технология, обеспечивающая широкий угол обзора 178/178 градусов для просмотра практически под любым углом. По сравнению со стандартными TN-панелями, дисплеи IPS обеспечивают значительно более высокую четкость изображения и яркие цвета, что делает их идеальным решением не только для просмотра фотографий, фильмов и веб-сайтов, но также и для работы в профессиональных приложениях, где требуется точная передача цвета и яркости.

      Дисплей 16:9 Full HD для четкого и детального изображения

      Дисплей 16:9 Full HD для четкого и детального изображения

      Качество изображения играет важную роль. Обычные дисплеи обеспечивают неплохое качество изображения, однако не на самом высоком уровне. Этот дисплей оснащен улучшенным разрешением Full HD 1920 x 1080: четкая детализация в сочетании с высокой яркостью, удивительной контрастностью и реалистичной цветопередачей — естественное изображение словно оживает на глазах.

      Технология AMD FreeSync™ для сглаженного игрового процесса

      Технология AMD FreeSync™ для сглаженного игрового процесса

      Благодаря новому монитору Philips вам больше не нужно выбирать между разрывами изображения и задержкой кадров во время игрового процесса. Технология AMD FreeSync™ обеспечивает плавный вывод изображения без помех практически при любой частоте кадров и быстрый отклик.

      Дисплей с тонкой рамкой для безграничных возможностей отображения

      Дисплей с тонкой рамкой для безграничных возможностей отображения

      Новый дисплей Philips оснащен тонкой рамкой. Она практически незаметна и максимально увеличивает область просмотра. Дисплеи с ультратонкой рамкой особенно подходят для работы в многоэкранном режиме с такими приложениями, как игры, профессиональные приложения для графического дизайна и другие — создается впечатление, будто вы смотрите на один большой экран.

      Технология для устранения мерцания уменьшает нагрузку на глаза

      Технология для устранения мерцания уменьшает нагрузку на глаза

      Из-за особенностей системы управления яркостью на экранах со светодиодной подсветкой изображение может мерцать, что приводит к усталости глаз. Технология Philips для устранения мерцания использует инновационный способ регулировки яркости, обеспечивая более комфортный просмотр.

      Режим LowBlue для продуктивности и защиты глаз

      Режим LowBlue для продуктивности и защиты глаз

      Исследования показали, что, как и УФ-лучи, коротковолновый синий свет светодиодных дисплеев может негативно воздействовать на глаза, в результате чего со временем зрение может ухудшиться. Режим Philips LowBlue использует интеллектуальную технологию для уменьшения длины волны вредного синего света, что позволяет поддерживать хорошее самочувствие.

      HDMI-ready для развлечений в формате Full HD

      HDMI-ready для развлечений в формате Full HD

      Устройство HDMI Ready обладает всем необходимым аппаратным обеспечением для работы через мультимедийный интерфейс высокой четкости (HDMI). С помощью одного HDMI-кабеля цифровой видео- и аудиоконтент высокого качества передается с ПК или с любого количества аудио- и видеоисточников (включая телеприставки, проигрыватели DVD, ресиверы А/В и видеокамеры).

      Экологически безопасные материалы, соответствующие международным стандартам

      При производстве новой линейки мониторов Philips предпочтение было отдано экологически безопасным материалам. Все пластиковые элементы корпуса, металлические рамы и упаковочные материалы полностью пригодны для вторичной переработки. В некоторых моделях используется до 65 % переработанного пластика. Соответствие стандартам RoHS означает существенное сокращение количества ртути и отсутствие токсичных веществ, таких как свинец. Содержание ртути в мониторах с подсветкой CCFL значительно снижено, а в мониторах со светодиодной подсветкой ртуть не используется вообще.

      Технические характеристики

      • Изображение/дисплей

        Тип ЖК-панели
        Технология IPS
        Технология AMD FreeSync™
        Да
        Тип подсветки
        Система W-LED
        Размер панели
        21,5 дюйма / 54,6 см
        Покрытие экрана дисплея
        Антиблик, жесткость 3H, матовость 25 %
        Рабочая область просмотра
        476,06 (Г) x 267,79 (В)
        Формат изображения
        16:9
        Максимальное разрешение
        1920 x 1080 с частотой 75 Гц*
        Плотность пикселей
        102 PPI
        Время отклика (типич.)
        4 мс (серый к серому)*
        Яркость
        250  кд/м²
        Коэфф. контрастности (типич.)
        1000:1
        SmartContrast
        20 000 000:1
        Шаг пикселей
        0,248 x 0,248 мм
        Угол просмотра
        • 178º (Г) / 178º (В)
        • @ C/R > 10
        Без мерцания
        Да
        Улучшение изображения
        Игровой режим SmartImage
        Цвета дисплея
        16,7 M
        Частота сканирования
        30–83 кГц (Г)/50–76 Гц (В)
        Режим LowBlue
        Да
        sRGB
        Да

      • Подключения

        Вход сигнала
        • VGA (аналоговый)
        • DVI-D (цифровой HDCP)
        • HDMI (цифровой, HDCP)
        Синхронизация входного сигнала
        • Раздельная синхронизация
        • Синхронизация по зеленому
        Аудиовход/аудиовыход
        Аудиовыход HDMI

      • Комфорт

        Удобство пользователя
        • Вкл./выкл. питание
        • Меню
        • Громкость (аудиовыход HDMI)
        • Вход
        • Игровой режим SmartImage
        Языки экранных меню
        • Португальский (Бразилия)
        • Чешский
        • Голландский
        • Английский
        • Финский
        • Французский
        • Немецкий
        • Греческий
        • Венгерский
        • Итальянский
        • Японский
        • Корейский
        • Польский
        • Португальский
        • Русский
        • Упрощенный китайский
        • Испанский
        • Шведский
        • Традиционный китайский
        • Турецкий
        • Украинский
        Другие удобства
        • Замок Kensington
        • Крепление VESA (75x75 мм)
        Совместимость с системой Plug & Play
        • DDC CI
        • Mac OS X
        • sRGB
        • Windows 10/8.1/8/7

      • Подставка

        Наклон
        -5/20  градусов

      • Питание

        В активном режиме
        15,60 Вт (типич.) (метод проверки EnergyStar 7.0)
        В режиме ожидания
        < 0,5 Вт (типич.)
        В выключенном состоянии
        < 0,3 Вт (типич.)
        Маркировка класса энергоэффективности
        B
        LED-индикатор питания
        • Режим работы — белый
        • Режим ожидания — белый (мигающий)
        Источник питания
        • Внешнее
        • 100—240 В перем. тока, 50—60 Гц

      • Размеры

        Изделие с подставкой (мм)
        490 x 385 x 190  миллиметра
        Изделие без подставки (мм)
        490 x 297 x 35  миллиметра
        Размеры упаковки в мм (ШxВxГ)
        565 x 434 x 153  миллиметра

      • Вес

        Изделие с подставкой (кг)
        2.53  кг
        Изделие без подставки (кг)
        1,97  кг
        Изделие с упаковкой (кг)
        4,17  кг

      • Условия эксплуатации

        Диапазон температур (эксплуатация)
        от 0 до 40  °C
        Диапазон температур (хранение)
        от -20 до 60  °C
        Относительная влажность
        20–80  %
        Высота
        Рабочий режим: +3658 м, бездействие: +12 192 м
        Среднее время между отказами
        50 000 (без подсветки)  часов

      • Забота об окружающей среде

        Окружающая среда и электроэнергия
        • EnergyStar 7.0
        • RoHS
        • Не содержит свинца
        • Не содержит ртуть
        • WEEE
        Упаковка пригодна для вторичной переработки
        100  %

      • Соответствие стандартам

        Подтверждение соответствия нормативам
        • Маркировка CE
        • FCC класс B
        • CU-EAC
        • TUV/ISO9241-307
        • VCCI
        • RCM
        • CECP
        • BSMI
        • PSB
        • MEPS
        • EPA
        • cETLus
        • УКРАИНСКИЙ

      • Корпус

        цвет
        Черный/серебристый
        Отделка
        Глянцевое покрытие

      • Комплект поставки

        Монитор с подставкой
        Да
        Кабели
        Кабель HDMI, кабель питания
        Пользовательская документация
        Да

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          • Логотип/товарный знак "IPS" и применимые патенты на технологии являются собственностью соответствующих владельцев.
          • Максимальное разрешение доступно только при передаче сигнала через видеовход HDMI.
          • Время отклика соответствует значению SmartResponse
          • Advanced Micro Devices, Inc., 2020 г. Все права защищены. AMD, логотип AMD в виде стрелки, AMD FreeSync™ и их сочетание являются зарегистрированными товарными знаками компании Advanced Micro Devices, Inc. Другие названия товаров, используемые в этом документе, приведены исключительно с целью аутентификации и могут являться товарными знаками соответствующих компаний.
          • Внешний вид монитора может отличаться от представленных изображений.

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