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Больше не доступен
226E9QHAB/00
Яркие цвета и четкие детали без границ
Этот стильный монитор раздвигает границы возможного благодаря дисплею с широким углом обзора, яркими цветами и неизменно четкому и качественному изображению при просмотре под любым углом. Отсутствие мерцания снижает усталость глаз даже при длительном просмотре.
E Line
22 (диагональ 54,6 см/21,5")
1920 x 1080 (Full HD)
Благодаря новому монитору Philips вам больше не нужно выбирать между разрывами изображения и задержкой кадров во время игрового процесса. Технология AMD FreeSync™ обеспечивает плавный вывод изображения без помех практически при любой частоте кадров и быстрый отклик.
Качество изображения играет важную роль. Обычные дисплеи обеспечивают неплохое качество изображения, однако не на самом высоком уровне. Этот дисплей оснащен улучшенным разрешением Full HD 1920 x 1080: четкая детализация в сочетании с высокой яркостью, удивительной контрастностью и реалистичной цветопередачей — естественное изображение словно оживает на глазах.
Новый дисплей Philips оснащен тонкой рамкой. Она практически незаметна и максимально увеличивает область просмотра. Дисплеи с ультратонкой рамкой особенно подходят для работы в многоэкранном режиме с такими приложениями, как игры, профессиональные приложения для графического дизайна и другие — создается впечатление, будто вы смотрите на один большой экран.
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Максимальное разрешение доступно только при передаче сигнала через видеовход HDMI.
Время отклика соответствует значению SmartResponse
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Внешний вид монитора может отличаться от представленных изображений.