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Пульт ДУ для гостиничного телевизора
Пульт дистанционного управления из линейки Pro и Pro+ полностью совместим с модельным рядом гостиничных телевизоров 2008-2009 года. Стильный дизайн, индикация разряда батареи и защитный замок от кражи делают этот пульт ДУ незаменимым для использования в условиях гостиницы.
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Пульт ДУ для гостиничного телевизора
Пульт дистанционного управления из линейки Pro и Pro+ полностью совместим с модельным рядом гостиничных телевизоров 2008-2009 года. Стильный дизайн, индикация разряда батареи и защитный замок от кражи делают этот пульт ДУ незаменимым для использования в условиях гостиницы.
Пульт ДУ для гостиничного телевизора
Пульт дистанционного управления из линейки Pro и Pro+ полностью совместим с модельным рядом гостиничных телевизоров 2008-2009 года. Стильный дизайн, индикация разряда батареи и защитный замок от кражи делают этот пульт ДУ незаменимым для использования в условиях гостиницы.
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Пульт ДУ для гостиничного телевизора
Пульт дистанционного управления из линейки Pro и Pro+ полностью совместим с модельным рядом гостиничных телевизоров 2008-2009 года. Стильный дизайн, индикация разряда батареи и защитный замок от кражи делают этот пульт ДУ незаменимым для использования в условиях гостиницы.
Пульт ДУ
Итого:
Батарейки закрываются специальным фиксатором, который не позволяет гостям извлечь их.
Цифровые технологии все шире используются в телевизионной отрасли, поэтому на нашем пульте ДУ присутствуют кнопки для цифрового телевидения.
Функциональный и стильный дизайн без глянцевой отделки — никаких отпечатков пальцев на корпусе.
Когда батареи почти полностью разряжены, на экране появляется сообщение. Это позволяет персоналу гостиницы вовремя заряжать батареи, не причиняя беспокойства гостям.
Стильный дизайн соответствует концепции дизайна гостиничных телевизоров Philips 2008-2009 годов.
В комплекте с телевизором поставляется стильный пульт ДУ, специально разработанный для использования в гостиничной сфере. Для простоты использования на нем имеются только самые необходимые кнопки и функции. Кроме того, функция проверки состояния батарей и замок, предотвращающий их кражу, делают его незаменимым для использования в условиях гостиницы.
Размеры
Аксессуары
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