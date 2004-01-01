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    Пульт ДУ

    22AV1104/10
    • Пульт ДУ для гостиничного телевизора Пульт ДУ для гостиничного телевизора Пульт ДУ для гостиничного телевизора
      -{discount-value}

      Пульт ДУ

      22AV1104/10

      Пульт ДУ для гостиничного телевизора

      Пульт дистанционного управления из линейки Pro и Pro+ полностью совместим с модельным рядом гостиничных телевизоров 2008-2009 года. Стильный дизайн, индикация разряда батареи и защитный замок от кражи делают этот пульт ДУ незаменимым для использования в условиях гостиницы.

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Пульт ДУ

      Пульт ДУ для гостиничного телевизора

      Пульт дистанционного управления из линейки Pro и Pro+ полностью совместим с модельным рядом гостиничных телевизоров 2008-2009 года. Стильный дизайн, индикация разряда батареи и защитный замок от кражи делают этот пульт ДУ незаменимым для использования в условиях гостиницы.

      Пульт ДУ для гостиничного телевизора

      Пульт дистанционного управления из линейки Pro и Pro+ полностью совместим с модельным рядом гостиничных телевизоров 2008-2009 года. Стильный дизайн, индикация разряда батареи и защитный замок от кражи делают этот пульт ДУ незаменимым для использования в условиях гостиницы.

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Пульт ДУ

      Пульт ДУ для гостиничного телевизора

      Пульт дистанционного управления из линейки Pro и Pro+ полностью совместим с модельным рядом гостиничных телевизоров 2008-2009 года. Стильный дизайн, индикация разряда батареи и защитный замок от кражи делают этот пульт ДУ незаменимым для использования в условиях гостиницы.

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        Пульт ДУ

        Пульт ДУ

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        Итого:

        Пульт ДУ для гостиничного телевизора

        со специальными функциями

        Защитный замок от кражи батареек

        Батарейки закрываются специальным фиксатором, который не позволяет гостям извлечь их.

        Цифровые функции

        Цифровые технологии все шире используются в телевизионной отрасли, поэтому на нашем пульте ДУ присутствуют кнопки для цифрового телевидения.

        Легко мыть

        Функциональный и стильный дизайн без глянцевой отделки — никаких отпечатков пальцев на корпусе.

        Индикация заряда батарей

        Когда батареи почти полностью разряжены, на экране появляется сообщение. Это позволяет персоналу гостиницы вовремя заряжать батареи, не причиняя беспокойства гостям.

        Современный дизайн

        Стильный дизайн соответствует концепции дизайна гостиничных телевизоров Philips 2008-2009 годов.

        Простой в использовании гостиничный пульт ДУ

        В комплекте с телевизором поставляется стильный пульт ДУ, специально разработанный для использования в гостиничной сфере. Для простоты использования на нем имеются только самые необходимые кнопки и функции. Кроме того, функция проверки состояния батарей и замок, предотвращающий их кражу, делают его незаменимым для использования в условиях гостиницы.

        • Размеры

          Размеры изделия (ШxГxВ)
          185 x 48 x 26 мм

        • Аксессуары

          Входящие в комплект аксессуары
          Пульт ДУ

        Что входит в комплект?

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            О Philips

            Продавец интернет-магазина:

            ООО «Филипс Украина»
            03038, Украина
            г. Киев, ул. Н. Гринченко, 2/1
            Код ЕДРПОУ 33744042

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