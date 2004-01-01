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- Загрузчик SmartLoader 22AV1135
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Внешние ИК-трансиверы для беспроводных SmartLoading
Данное изделие позволяет к ЖК телевизорам Philips с Serial Express подключать телеприставки Quadriga. Входящий в комплект External IR Eye обеспечивает ИК-соединение.
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Внешние ИК-трансиверы для беспроводных SmartLoading
Данное изделие позволяет к ЖК телевизорам Philips с Serial Express подключать телеприставки Quadriga. Входящий в комплект External IR Eye обеспечивает ИК-соединение.
Внешние ИК-трансиверы для беспроводных SmartLoading
Данное изделие позволяет к ЖК телевизорам Philips с Serial Express подключать телеприставки Quadriga. Входящий в комплект External IR Eye обеспечивает ИК-соединение.
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Внешние ИК-трансиверы для беспроводных SmartLoading
Данное изделие позволяет к ЖК телевизорам Philips с Serial Express подключать телеприставки Quadriga. Входящий в комплект External IR Eye обеспечивает ИК-соединение.
Аппаратные ключи
Итого:
Гостиничные телевизоры Philips разработаны с поддержкой большинства систем платного телевидения, в том числе LodgeNet, OnCommand, NxTV, GuesTek, nStreams, Hospitality Network и KoolConnect. Это гарантирует простую интеграцию с конфигурациями практически всех систем.
Телевизоры Philips спроектированы и изготовлены согласно принципам EcoDesign, рассчитанным на уменьшение общего вредного воздействия на окружающую среду за счет снижения потребления электроэнергии, отсутствия вредных веществ, небольшого веса, более компактной упаковки и большей пригодности к переработке.
Комфорт
Аксессуары
Размеры
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