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    Аппаратные ключи

    22AV1132/10
    • Внешние ИК-трансиверы для беспроводных SmartLoading Внешние ИК-трансиверы для беспроводных SmartLoading Внешние ИК-трансиверы для беспроводных SmartLoading
      -{discount-value}

      Аппаратные ключи

      22AV1132/10

      Внешние ИК-трансиверы для беспроводных SmartLoading

      Данное изделие позволяет к ЖК телевизорам Philips с Serial Express подключать телеприставки Quadriga. Входящий в комплект External IR Eye обеспечивает ИК-соединение.

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Аппаратные ключи

      Внешние ИК-трансиверы для беспроводных SmartLoading

      Данное изделие позволяет к ЖК телевизорам Philips с Serial Express подключать телеприставки Quadriga. Входящий в комплект External IR Eye обеспечивает ИК-соединение.

      Внешние ИК-трансиверы для беспроводных SmartLoading

      Данное изделие позволяет к ЖК телевизорам Philips с Serial Express подключать телеприставки Quadriga. Входящий в комплект External IR Eye обеспечивает ИК-соединение.

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Аппаратные ключи

      Внешние ИК-трансиверы для беспроводных SmartLoading

      Данное изделие позволяет к ЖК телевизорам Philips с Serial Express подключать телеприставки Quadriga. Входящий в комплект External IR Eye обеспечивает ИК-соединение.

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        Аппаратные ключи

        - {discount-value}

        Итого:

        Внешние ИК-трансиверы для беспроводных SmartLoading

        Совместимо с большинством систем PPV

        Гостиничные телевизоры Philips разработаны с поддержкой большинства систем платного телевидения, в том числе LodgeNet, OnCommand, NxTV, GuesTek, nStreams, Hospitality Network и KoolConnect. Это гарантирует простую интеграцию с конфигурациями практически всех систем.

        Экологически безвредная разработка

        Телевизоры Philips спроектированы и изготовлены согласно принципам EcoDesign, рассчитанным на уменьшение общего вредного воздействия на окружающую среду за счет снижения потребления электроэнергии, отсутствия вредных веществ, небольшого веса, более компактной упаковки и большей пригодности к переработке.

        • Комфорт

          Легкость установки
          Беспроводная интеллектуальная загрузка

        • Аксессуары

          Дополнительные аксессуары
          Загрузчик SmartLoader 22AV1135

        • Размеры

          Вес продукта
          0,13  кг
          Габариты упаковки ШxГxВ
          107 мм x 70 мм x 70 мм

        Что входит в комплект?

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            О Philips

            Продавец интернет-магазина:

            ООО «Филипс Украина»
            03038, Украина
            г. Киев, ул. Н. Гринченко, 2/1
            Код ЕДРПОУ 33744042

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