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Универсальный настенный кронштейн с возможностью наклона
Идеальное решение для вашей гостиницы — простой в установке, высококачественный настенный кронштейн. Установите гостиничный телевизор на стену для экономии места в номере.
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Универсальный настенный кронштейн с возможностью наклона
Идеальное решение для вашей гостиницы — простой в установке, высококачественный настенный кронштейн. Установите гостиничный телевизор на стену для экономии места в номере.
Универсальный настенный кронштейн с возможностью наклона
Идеальное решение для вашей гостиницы — простой в установке, высококачественный настенный кронштейн. Установите гостиничный телевизор на стену для экономии места в номере.
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Универсальный настенный кронштейн с возможностью наклона
Идеальное решение для вашей гостиницы — простой в установке, высококачественный настенный кронштейн. Установите гостиничный телевизор на стену для экономии места в номере.
Крепление на стене
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Размеры
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