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    Крепление на стене

    22AV3200/10
    • Универсальный настенный кронштейн с возможностью наклона Универсальный настенный кронштейн с возможностью наклона Универсальный настенный кронштейн с возможностью наклона
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      Крепление на стене

      22AV3200/10

      Универсальный настенный кронштейн с возможностью наклона

      Идеальное решение для вашей гостиницы — простой в установке, высококачественный настенный кронштейн. Установите гостиничный телевизор на стену для экономии места в номере.

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Крепление на стене

      Универсальный настенный кронштейн с возможностью наклона

      Идеальное решение для вашей гостиницы — простой в установке, высококачественный настенный кронштейн. Установите гостиничный телевизор на стену для экономии места в номере.

      Универсальный настенный кронштейн с возможностью наклона

      Идеальное решение для вашей гостиницы — простой в установке, высококачественный настенный кронштейн. Установите гостиничный телевизор на стену для экономии места в номере.

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Крепление на стене

      Универсальный настенный кронштейн с возможностью наклона

      Идеальное решение для вашей гостиницы — простой в установке, высококачественный настенный кронштейн. Установите гостиничный телевизор на стену для экономии места в номере.

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        Крепление на стене

        Крепление на стене

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        Итого:

        Универсальный настенный кронштейн с возможностью наклона

        Для экономии места в номере гостиницы

        • Аксессуары

          Входящие в комплект аксессуары
          • Винты
          • Инструкция по эксплуатации
          • Гарантийный талон

        • Размеры

          Глубина коробки
          185  миллиметра
          Вес продукта
          8  кг
          Высота коробки
          72  миллиметра
          Ширина коробки
          717  миллиметра
          Вес, включая упаковку
          8,5  кг
          Размеры прибора (Ш x Г x В)
          700 x 496 x 59
          Размеры VESA
          • 100 x 100
          • 200 x 100
          • 200 x 200
          • 400 x 400
          • 600 x 200
          • 600 x 400
          Угол наклона
          15 °

        Что входит в комплект?

        Другие продукты в комплекте

        • Винты
        • Инструкция по эксплуатации
        • Гарантийный талон

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            О Philips

            Продавец интернет-магазина:

            ООО «Филипс Украина»
            03038, Украина
            г. Киев, ул. Н. Гринченко, 2/1
            Код ЕДРПОУ 33744042

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