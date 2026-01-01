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Больше не доступен
240V5QDSB/00
Отличное качество светодиодного изображения и яркая цветопередача
Оцените яркое изображение на дисплее Philips с HDMI и функцией SmartControl Lite. Выбор очевиден!
V Line
24 (диагональ 60,5 см/23,8")
SmartControl Lite — программное обеспечение нового поколения для управления монитором с поддержкой 3D изображения. Графический интерфейс позволяет пользователю выполнять тонкую настройку различных параметров монитора, таких как "Цвет", "Яркость", "Калибровка экрана", "Multi-media", "Управление идентификатором" и т. д. с помощью мыши.
SmartContrast — технология Philips, которая анализирует отображаемый контент и автоматически настраивает цвета и интенсивность подсветки для динамичного улучшения контраста. Тем самым обеспечивается оптимальный уровень контрастности и наилучшее качество цифрового изображения, а также большая насыщенность темных оттенков, что особенно важно во время игр. При выборе экономичного режима уровень контрастности регулируется, а подсветка настраивается для оптимальной работы со стандартными офисными приложениями и экономии электроэнергии.
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Кабели HDMI различаются в зависимости от региона и модели.
Время отклика соответствует значению SmartResponse