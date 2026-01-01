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Больше не доступен
246E7QDAB/00
Яркие и естественные цвета
Превосходный дисплей с большим углом обзора оснащен технологией расширенной цветовой палитры, благодаря чему достигается естественная цветопередача. Элегантный дизайн прекрасно дополнит интерьер любого дома или офисного помещения.
E Line
24 (видимая область 59,9 см/23,6")
1920 x 1080 (Full HD)
Технология расширенной цветовой палитры обеспечивает более широкий диапазон цветов для великолепного качества изображения. Технология расширяет цветовую гамму и создает более естественный зеленый, яркий красный и насыщенный синий цвет. Пусть ваши медиаданные, изображения и даже рабочие файлы насытятся яркими красками.
В дисплеях IPS используется прогрессивная технология, обеспечивающая широкий угол обзора 178/178 градусов для просмотра практически под любым углом. По сравнению со стандартными TN-панелями, дисплеи IPS обеспечивают значительно более высокую четкость изображения и яркие цвета, что делает их идеальным решением не только для просмотра фотографий, фильмов и веб-сайтов, но также и для работы в профессиональных приложениях, где требуется точная передача цвета и яркости.
Качество изображения играет важную роль. Обычные дисплеи обеспечивают неплохое качество изображения, однако не на самом высоком уровне. Этот дисплей оснащен улучшенным разрешением Full HD 1920 x 1080: четкая детализация в сочетании с высокой яркостью, удивительной контрастностью и реалистичной цветопередачей — естественное изображение словно оживает на глазах.
Отзывы
Данный дисплей Philips имеет сертификацию MHL. Тем не менее, если устройство MHL не удается подключить или оно работает некорректно, обратитесь к разделу FAQ (часто задаваемых вопросов) или непосредственно к поставщику устройства MHL для получения инструкций. Политика производителя вашего устройства может подразумевать необходимость приобретения фирменного кабеля или адаптера MHL.
Дополнительно требуется мобильное устройство с сертификацией MHL и кабель MHL (не входят в комплект). Для получения сведений о совместимости обратитесь к поставщику устройства MHL.
Функция энергосбережения в режиме ожидания/выключенном состоянии ErP не поддерживается во время зарядки через MHL.
Полный список устройств, поддерживающих MHL, см. на веб-сайте www.mhlconsortiun.org
Кабели HDMI различаются в зависимости от региона и модели.
Время отклика соответствует значению SmartResponse
NTSC: 85 % (CIE1931), sRGB: 122,7 %
Логотип/товарный знак "IPS" и применимые патенты на технологии являются собственностью соответствующих владельцев.