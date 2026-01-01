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  • Energy Label Europe A
    Фотография передней части продукта
  • Фотография передней части продукта
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Больше не доступен

ЖК-монитор с расширенной цветовой палитрой

246E7QDAB/00

Яркие и естественные цвета

Превосходный дисплей с большим углом обзора оснащен технологией расширенной цветовой палитры, благодаря чему достигается естественная цветопередача. Элегантный дизайн прекрасно дополнит интерьер любого дома или офисного помещения.

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и элегантный дизайн

Яркие и естественные цвета

  • E Line

  • 24 (видимая область 59,9 см/23,6")

  • 1920 x 1080 (Full HD)

Расширенная цветовая палитра для яркости изображения

Расширенная цветовая палитра для яркости изображения

Технология расширенной цветовой палитры обеспечивает более широкий диапазон цветов для великолепного качества изображения. Технология расширяет цветовую гамму и создает более естественный зеленый, яркий красный и насыщенный синий цвет. Пусть ваши медиаданные, изображения и даже рабочие файлы насытятся яркими красками.

Технология IPS LED с широким углом обзора для точной передачи цветов и изображений

Технология IPS LED с широким углом обзора для точной передачи цветов и изображений

В дисплеях IPS используется прогрессивная технология, обеспечивающая широкий угол обзора 178/178 градусов для просмотра практически под любым углом. По сравнению со стандартными TN-панелями, дисплеи IPS обеспечивают значительно более высокую четкость изображения и яркие цвета, что делает их идеальным решением не только для просмотра фотографий, фильмов и веб-сайтов, но также и для работы в профессиональных приложениях, где требуется точная передача цвета и яркости.

Дисплей 16:9 Full HD для четкого и детального изображения

Дисплей 16:9 Full HD для четкого и детального изображения

Качество изображения играет важную роль. Обычные дисплеи обеспечивают неплохое качество изображения, однако не на самом высоком уровне. Этот дисплей оснащен улучшенным разрешением Full HD 1920 x 1080: четкая детализация в сочетании с высокой яркостью, удивительной контрастностью и реалистичной цветопередачей — естественное изображение словно оживает на глазах.

Технические характеристики

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Примечания

  1. Данный дисплей Philips имеет сертификацию MHL. Тем не менее, если устройство MHL не удается подключить или оно работает некорректно, обратитесь к разделу FAQ (часто задаваемых вопросов) или непосредственно к поставщику устройства MHL для получения инструкций. Политика производителя вашего устройства может подразумевать необходимость приобретения фирменного кабеля или адаптера MHL.

  2. Дополнительно требуется мобильное устройство с сертификацией MHL и кабель MHL (не входят в комплект). Для получения сведений о совместимости обратитесь к поставщику устройства MHL.

  3. Функция энергосбережения в режиме ожидания/выключенном состоянии ErP не поддерживается во время зарядки через MHL.

  4. Полный список устройств, поддерживающих MHL, см. на веб-сайте www.mhlconsortiun.org

  5. Кабели HDMI различаются в зависимости от региона и модели.

  6. Время отклика соответствует значению SmartResponse

  7. NTSC: 85 % (CIE1931), sRGB: 122,7 %

  8. Логотип/товарный знак "IPS" и применимые патенты на технологии являются собственностью соответствующих владельцев.