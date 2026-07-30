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  • Работа со стилем
  • Monitor ЖК-монитор Full HD
    Работа со стилем
  • Работа со стилем
  • Работа со стилем
  • Работа со стилем
  • Работа со стилем
  • Работа со стилем
  • Работа со стилем

MonitorЖК-монитор Full HD

24E1N1100A/01

Работа со стилем
Продуктивность в формате Full HD. Этот монитор оснащен всем необходимым для рабочего места, включая режим LowBlue для защиты глаз. Технология IPS LED с широким углом просмотра обеспечивает высокое качество изображения, а показатель MPRT 1 мс — высокую четкость картинки.
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Работа со стилем

  • Серия 1000

  • 24 (диагональ 60,5 см/23,8")

  • 1920 x 1080 (Full HD)

Частота обновления 120 Гц обеспечивает плавный и четкий видеоряд

Частота обновления 120 Гц обеспечивает плавный и четкий видеоряд

Для интенсивного гейминга требуется максимально четкий и плавный видеоряд. Этот дисплей Philips обеспечивает частоту обновления 120 кадров в секунду, что гораздо выше в сравнении с обычными дисплеями, на которых изображение противника на экране может перемещаться рывками, не давая навести прицел. Частота обновления 120 Гц делает движения противника на дисплее невероятно плавными и легко отслеживаемыми кадр за кадром, помогая вам прицелиться. Минимальная задержка ввода и отсутствие прерывистости изображения делают этот игровой дисплей Philips потрясающим компаньоном для битв.

Технология IPS LED с широким углом обзора для точной передачи цветов и изображений

Технология IPS LED с широким углом обзора для точной передачи цветов и изображений

В дисплеях IPS используется прогрессивная технология, обеспечивающая широкий угол обзора 178/178 градусов для просмотра практически под любым углом. По сравнению со стандартными TN-панелями, дисплеи IPS обеспечивают значительно более высокую четкость изображения и яркие цвета, что делает их идеальным решением не только для просмотра фотографий, фильмов и веб-сайтов, но также и для работы в профессиональных приложениях, где требуется точная передача цвета и яркости.

Дисплей 16:9 Full HD для четкого и детального изображения

Дисплей 16:9 Full HD для четкого и детального изображения

Качество изображения играет важную роль. Обычные дисплеи обеспечивают неплохое качество изображения, однако не на самом высоком уровне. Этот дисплей оснащен улучшенным разрешением Full HD 1920 x 1080: четкая детализация в сочетании с высокой яркостью, удивительной контрастностью и реалистичной цветопередачей — естественное изображение словно оживает на глазах.

Технические характеристики

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      Примечания

      1. Охват DCI-P3 на основании CIE1976,охват sRGB на основании CIE1931, охват NTSC и Adobe RGB на основании CIE1976.

      2. Для наилучших результатов убедитесь, что видеокарта поддерживает отображение с максимальным разрешением и частотой обновления, доступными для этого дисплея Philips.

      3. Время отклика соответствует значению SmartResponse

      4. Режим MPRT предназначен для регулировки яркости и устранения размытия, поэтому при включенном MRPT настройка яркости невозможна. Для устранения размытия LED-подсветка будет мерцать с частотой обновления экрана, что может привести к значительному изменению уровня яркости.

      5. MRPT — режим, оптимизированный для игр. Активация MRPT может привести к заметному мерцанию экрана. Рекомендуется отключать этот режим, когда дисплей не используется для игрового процесса.

      6. Продукты и аксессуары, представленные на данной листовке, могут различаться в зависимости от страны и региона.

      7. Внешний вид монитора может отличаться от представленных изображений.