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  • Evnia Gaming Monitor Игровой монитор Full HD
    Новые впечатления от игры
  • Новые впечатления от игры
  • Новые впечатления от игры
  • Новые впечатления от игры
  • Новые впечатления от игры
  • Новые впечатления от игры
  • Evnia Gaming Monitor Игровой монитор Full HD
    Новые впечатления от игры
  • Новые впечатления от игры
  • Новые впечатления от игры
  • Новые впечатления от игры
  • Новые впечатления от игры
  • Новые впечатления от игры

Evnia Gaming MonitorИгровой монитор Full HD

24M1N3200ZS/00

Новые впечатления от игры
Этот игровой монитор Philips станет универсальным решением для динамичного игрового процесса на ПК. Технология синхронизации, высокая частота обновления 165 Гц и время отклика 1 мс обеспечат плавность, а тонкая рамка и технология Ultra Wide-Color — эффект визуального погружения.
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Новые впечатления от игры

  • Evnia 3000

  • 24 (диагональ 60,5 см/23,8")

  • 1920 x 1080 (Full HD)

AMD FreeSync™ Premium; плавный игровой процесс

AMD FreeSync™ Premium; плавный игровой процесс

Для геймеров не должно существовать выбора между низкой частотой обновления и малой производительностью в играх. AMD FreeSync™ Premium создает плавный игровой процесс при максимальной нагрузке. Играйте без компромиссов — высокая частота обновления, компенсация низкой частоты кадров и низкая задержка обновления придадут вам необходимую уверенность.

Частота обновления 165 Гц обеспечивает плавный и четкий видеоряд

Частота обновления 165 Гц обеспечивает плавный и четкий видеоряд

Для интенсивного гейминга требуется максимально четкий и плавный видеоряд. Этот дисплей Philips обеспечивает частоту обновления 165 кадров в секунду, что гораздо выше в сравнении с обычными дисплеями, на которых изображение противника на экране может перемещаться рывками, не давая навести прицел. Частота обновления 165 Гц делает движения противника на дисплее невероятно плавными и легко отслеживаемыми кадр за кадром, помогая вам прицелиться. Минимальная задержка ввода и отсутствие прерывистости изображения делают этот игровой дисплей Philips потрясающим компаньоном для битв.

Малое время отклика MRPT 1 мс для четких изображений и плавного игрового процесса

Малое время отклика MRPT 1 мс для четких изображений и плавного игрового процесса

MPRT (время отклика движущегося изображения) — это более понятный способ описания времени отклика, который напрямую соотносится с длительностью отображения эффекта размытия перед тем, как изображения становятся четкими. Игровой монитор Philips с MRPT 1 мс эффективно устраняет размытие изображения и обеспечивает резкую картинку для более захватывающего игрового процесса. Лучший выбор для увлекательных динамичных игр.

Технические характеристики

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      Примечания

      1. Логотип/товарный знак "IPS" и применимые патенты на технологии являются собственностью соответствующих владельцев.

      2. Палитра NTSC в цветовом пространстве CIE 1976

      3. Палитра sRGB в цветовом пространстве CIE1931

      4. Цветовой охват Adobe RGB на основе CIE1976

      5. Максимальное разрешение доступно при передаче сигнала через видеовходы HDMI и DP.

      6. Для наилучших результатов убедитесь, что видеокарта поддерживает отображение с максимальным разрешением и частотой обновления, доступными для этого дисплея Philips.

      7. Время отклика соответствует значению SmartResponse

      8. Режим MPRT предназначен для регулировки яркости и устранения размытия, поэтому при включенном MRPT настройка яркости невозможна. Для устранения размытия LED-подсветка будет мерцать с частотой обновления экрана, что может привести к значительному изменению уровня яркости.

      9. MRPT — режим, оптимизированный для игр. Активация MRPT может привести к заметному мерцанию экрана. Рекомендуется отключать этот режим, когда дисплей не используется для игрового процесса.

      10. Advanced Micro Devices, Inc., 2020 г. Все права защищены. AMD, логотип AMD в виде стрелки, AMD FreeSync™ и их сочетание являются зарегистрированными товарными знаками компании Advanced Micro Devices, Inc. Другие названия товаров, используемые в этом документе, приведены исключительно с целью аутентификации и могут являться товарными знаками соответствующих компаний.

      11. Внешний вид монитора может отличаться от представленных изображений.