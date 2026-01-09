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24M2N3200NF/00
Evnia 3000
24 (диагональ 60,5 см/23,8")
1920 x 1080 (Full HD)
Для интенсивного гейминга требуется максимально четкий и плавный видеоряд. Этот дисплей Philips обеспечивает частоту обновления 144 кадров в секунду, что в 2,4 раза выше в сравнении с обычными дисплеями, на которых изображение противника на экране может перемещаться рывками, не давая навести прицел. Частота обновления 144 Гц делает движения противника на дисплее невероятно плавными и легко отслеживаемыми кадр за кадром, помогая вам прицелиться. Минимальная задержка ввода и отсутствие прерывистости изображения делают этот игровой дисплей Philips потрясающим компаньоном для битв.
Задержка ввода — это время, которое проходит между выполнением действия на подключенных устройствах и выведением результата на экран. Низкая задержка ввода сокращает временной интервал между вводом команды на ваших устройствах и принятием сигнала монитором, значительно облегчая прохождение видеоигр с высокими требованиями к отзывчивости и времени реагирования, что особенно важно для тех, кто играет в динамичные и быстрые видеоигры.
Дисплей Philips Evnia с показателем времени отклика Smart MBR 0,5 мс фактически устраняет эффект размытия и смазывания, обеспечивая высокую четкость изображений для оптимального игрового процесса. Динамичные сцены и переходы будут выглядеть максимально плавно. Лучший выбор для игр, где этот показатель действительно важен.
3.0
из 5
2
Отзывы
Aleks82
09/01/2026
Україна
Отзыв на 24m2n3200nf
Отличный монитор, шикарные цвета, плавность на высоте, жаль в комплекте нет displaypot, только hdmi, единственное что настраивал - это уменьшил яркость, а так все устраивает.
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Gaming monitor 24M2N3200NF Игровой монитор Full HD
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Gaming monitor 24M2N3200NF Игровой монитор Full HD
07/01/2026
Україна
Яскраві дефектни пікселі
Користуюсь тільки з 05.10.25 На моніторі Philips 24M2N3200A/00, виявлено два яскравих дефектних пікселі (червоний на білому фоні та білий на чорному). Я працюю з графікою дуже заважає! Я в шоці з philips не очікував, бо маю продуктів 20 цієї фірми!
Плюсы
Відомий бренд
Минусы
Дефектниі пікселі вже через 3 місяці користування!
Этот отзыв про Fast IPS Gaming monitor 24M2N3200A Ігровий монітор Full HD
Этот отзыв про Fast IPS Gaming monitor 24M2N3200A Ігровий монітор Full HD
Для наилучших результатов убедитесь, что видеокарта поддерживает отображение с максимальным разрешением и частотой обновления, доступными для этого дисплея Philips.
Время отклика соответствует значению SmartResponse
Охват Adobe RGB и DCI-P3 на основании CIE1976,охват sRGB на основании CIE1931, охват NTSC на основании CIE1976.
Режим Smart MBR предназначен для регулировки яркости и устранения размытия, поэтому при включенном Smart MBR настройка яркости невозможна. Для устранения размытия LED-подсветка будет мерцать с частотой обновления экрана, что может привести к значительному изменению уровня яркости.
Smart MBR — режим, оптимизированный для игр. Активация Smart MBR может привести к заметному мерцанию экрана. Рекомендуется отключать этот режим, когда дисплей не используется для игрового процесса.
Это чрезвычайно экологичный монитор: его основание содержит до 85 % бывшего в употреблении переработанного пластика.
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Интерфейс с поддержкой NVIDIA® G-SYNC®: DisplayPort
Обязательно обновите драйвер NVIDIA® G-SYNC® до последней версии; больше информации см. на веб-сайте NVIDIA: https://www.nvidia.com/
Убедитесь, что ваша видеокарта поддерживает NVIDIA® G-SYNC®
Внешний вид монитора может отличаться от представленных изображений.
Продукты и аксессуары, представленные на данной листовке, могут различаться в зависимости от страны и региона.