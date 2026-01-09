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  • Evnia Gaming monitor Игровой монитор Full HD
    Новые горизонты гейминга
  • Новые горизонты гейминга
  • Новые горизонты гейминга
  • Новые горизонты гейминга
  • Новые горизонты гейминга
  • Новые горизонты гейминга
  • Новые горизонты гейминга
  • Evnia Gaming monitor Игровой монитор Full HD
    Новые горизонты гейминга
  • Новые горизонты гейминга
  • Новые горизонты гейминга
  • Новые горизонты гейминга
  • Новые горизонты гейминга
  • Новые горизонты гейминга
  • Новые горизонты гейминга

Evnia Gaming monitorИгровой монитор Full HD

24M2N3200NF/00

3
| (2) Отзывы
Новые горизонты гейминга
Этот 24-дюймовый монитор IPS позволит вам наслаждаться графикой игр в полном объеме. Благодаря частоте обновления 144 Гц и показателю Smart MBR 0,5 мс вы получите четкую картинку и высокое качество игрового процесса.
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Новые горизонты гейминга

  • Evnia 3000

  • 24 (диагональ 60,5 см/23,8")

  • 1920 x 1080 (Full HD)

Частота обновления 144 Гц обеспечивает плавное отображение и высокое качество

Частота обновления 144 Гц обеспечивает плавное отображение и высокое качество

Для интенсивного гейминга требуется максимально четкий и плавный видеоряд. Этот дисплей Philips обеспечивает частоту обновления 144 кадров в секунду, что в 2,4 раза выше в сравнении с обычными дисплеями, на которых изображение противника на экране может перемещаться рывками, не давая навести прицел. Частота обновления 144 Гц делает движения противника на дисплее невероятно плавными и легко отслеживаемыми кадр за кадром, помогая вам прицелиться. Минимальная задержка ввода и отсутствие прерывистости изображения делают этот игровой дисплей Philips потрясающим компаньоном для битв.

Низкая задержка ввода сокращает время задержки сигнала между устройствами и монитором

Низкая задержка ввода сокращает время задержки сигнала между устройствами и монитором

Задержка ввода — это время, которое проходит между выполнением действия на подключенных устройствах и выведением результата на экран. Низкая задержка ввода сокращает временной интервал между вводом команды на ваших устройствах и принятием сигнала монитором, значительно облегчая прохождение видеоигр с высокими требованиями к отзывчивости и времени реагирования, что особенно важно для тех, кто играет в динамичные и быстрые видеоигры.

Малое время отклика 0,5 мс для четких изображений и плавного игрового процесса

Малое время отклика 0,5 мс для четких изображений и плавного игрового процесса

Дисплей Philips Evnia с показателем времени отклика Smart MBR 0,5 мс фактически устраняет эффект размытия и смазывания, обеспечивая высокую четкость изображений для оптимального игрового процесса. Динамичные сцены и переходы будут выглядеть максимально плавно. Лучший выбор для игр, где этот показатель действительно важен.

Технические характеристики

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Отзывы

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3.0

из 5

2

Отзывы

4
3
2

09/01/2026

Україна

Україна

Отзыв на 24m2n3200nf

Отличный монитор, шикарные цвета, плавность на высоте, жаль в комплекте нет displaypot, только hdmi, единственное что настраивал - это уменьшил яркость, а так все устраивает.

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Gaming monitor 24M2N3200NF Игровой монитор Full HD

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Gaming monitor 24M2N3200NF Игровой монитор Full HD

07/01/2026

Україна

Україна

Яскраві дефектни пікселі

Користуюсь тільки з 05.10.25 На моніторі Philips 24M2N3200A/00, виявлено два яскравих дефектних пікселі (червоний на білому фоні та білий на чорному). Я працюю з графікою дуже заважає! Я в шоці з philips не очікував, бо маю продуктів 20 цієї фірми!

Плюсы

Відомий бренд

Минусы

Дефектниі пікселі вже через 3 місяці користування!

Этот отзыв про Fast IPS Gaming monitor 24M2N3200A Ігровий монітор Full HD

Этот отзыв про Fast IPS Gaming monitor 24M2N3200A Ігровий монітор Full HD

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      Примечания

      1. Для наилучших результатов убедитесь, что видеокарта поддерживает отображение с максимальным разрешением и частотой обновления, доступными для этого дисплея Philips.

      2. Время отклика соответствует значению SmartResponse

      3. Охват Adobe RGB и DCI-P3 на основании CIE1976,охват sRGB на основании CIE1931, охват NTSC на основании CIE1976.

      4. Режим Smart MBR предназначен для регулировки яркости и устранения размытия, поэтому при включенном Smart MBR настройка яркости невозможна. Для устранения размытия LED-подсветка будет мерцать с частотой обновления экрана, что может привести к значительному изменению уровня яркости.

      5. Smart MBR — режим, оптимизированный для игр. Активация Smart MBR может привести к заметному мерцанию экрана. Рекомендуется отключать этот режим, когда дисплей не используется для игрового процесса.

      6. Это чрезвычайно экологичный монитор: его основание содержит до 85 % бывшего в употреблении переработанного пластика.

      7. Advanced Micro Devices, Inc., 2020 г. Все права защищены. AMD, логотип AMD в виде стрелки, AMD FreeSync™ и их сочетание являются зарегистрированными товарными знаками компании Advanced Micro Devices, Inc. Другие названия товаров, используемые в этом документе, приведены исключительно с целью аутентификации и могут являться товарными знаками соответствующих компаний.

      8. Интерфейс с поддержкой NVIDIA® G-SYNC®: DisplayPort

      9. Обязательно обновите драйвер NVIDIA® G-SYNC® до последней версии; больше информации см. на веб-сайте NVIDIA: https://www.nvidia.com/

      10. Убедитесь, что ваша видеокарта поддерживает NVIDIA® G-SYNC®

      11. Внешний вид монитора может отличаться от представленных изображений.

      12. Продукты и аксессуары, представленные на данной листовке, могут различаться в зависимости от страны и региона.