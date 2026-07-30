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  • Evnia Fast IPS Gaming monitor Игровой монитор Full HD
    Новые горизонты гейминга
  • Новые горизонты гейминга
  • Новые горизонты гейминга
  • Новые горизонты гейминга
  • Новые горизонты гейминга
  • Новые горизонты гейминга
  • Новые горизонты гейминга
  • Новые горизонты гейминга
  • Evnia Fast IPS Gaming monitor Игровой монитор Full HD
    Новые горизонты гейминга
  • Новые горизонты гейминга
  • Новые горизонты гейминга
  • Новые горизонты гейминга
  • Новые горизонты гейминга
  • Новые горизонты гейминга
  • Новые горизонты гейминга
  • Новые горизонты гейминга

Evnia Fast IPS Gaming monitorИгровой монитор Full HD

24M2N3200S/01

Новые горизонты гейминга
Этот монитор Fast IPS позволит быстрее реагировать на происходящее в игре благодаря частоте обновления 180 Гц. Высококачественная картинка HDR и разрешение Full HD гарантируют превосходные впечатления от игрового процесса.
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Новые горизонты гейминга

  • Evnia 3000

  • 24 (диагональ 60,5 см/23,8")

  • 1920 x 1080 (Full HD)

Частота обновления 180 Гц обеспечивает плавный и четкий видеоряд

Частота обновления 180 Гц обеспечивает плавный и четкий видеоряд

Для интенсивного гейминга требуется максимально четкий и плавный видеоряд. Этот дисплей обеспечивает частоту обновления 180 кадров в секунду, что гораздо выше в сравнении с обычными дисплеями, на которых изображение противника на экране может перемещаться рывками, не давая навести прицел. Частота обновления 180 Гц делает движения противника на дисплее невероятно плавными и легко отслеживаемыми кадр за кадром, помогая вам прицелиться. Минимальная задержка ввода и отсутствие прерывистости изображения делают этот игровой дисплей Philips потрясающим компаньоном для битв.

Низкая задержка ввода сокращает время задержки сигнала между устройствами и монитором

Низкая задержка ввода сокращает время задержки сигнала между устройствами и монитором

Задержка ввода — это время, которое проходит между выполнением действия на подключенных устройствах и выведением результата на экран. Низкая задержка ввода сокращает временной интервал между вводом команды на ваших устройствах и принятием сигнала монитором, значительно облегчая прохождение видеоигр с высокими требованиями к отзывчивости и времени реагирования, что особенно важно для тех, кто играет в динамичные и быстрые видеоигры.

Малое время отклика 0,5 мс для четких изображений и плавного игрового процесса

Малое время отклика 0,5 мс для четких изображений и плавного игрового процесса

Дисплей Philips Evnia с показателем времени отклика Smart MBR 0,5 мс фактически устраняет эффект размытия и смазывания, обеспечивая высокую четкость изображений для оптимального игрового процесса. Динамичные сцены и переходы будут выглядеть максимально плавно. Лучший выбор для игр, где этот показатель действительно важен.

Технические характеристики

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      Примечания

      1. Для наилучших результатов убедитесь, что видеокарта поддерживает отображение с максимальным разрешением и частотой обновления, доступными для этого дисплея Philips.

      2. Время отклика соответствует значению SmartResponse

      3. Режим Smart MBR предназначен для регулировки яркости и устранения размытия, поэтому при включенном Smart MBR настройка яркости невозможна. Для устранения размытия LED-подсветка будет мерцать с частотой обновления экрана, что может привести к значительному изменению уровня яркости.

      4. Smart MBR — режим, оптимизированный для игр. Активация Smart MBR может привести к заметному мерцанию экрана. Рекомендуется отключать этот режим, когда дисплей не используется для игрового процесса.

      5. Охват Adobe RGB и DCI-P3 на основании CIE1976,охват sRGB на основании CIE1931, охват NTSC на основании CIE1976.

      6. Внешний вид монитора может отличаться от представленных изображений.

      7. Продукты и аксессуары, представленные на данной листовке, могут различаться в зависимости от страны и региона.