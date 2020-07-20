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Больше не доступен

4300 seriesLED TV

24PHS4354/12

5

| (3) Отзывы | 100% рекомендуют этот продукт

LED TV

Современный компактный ЖК-телевизор для ограниченных пространств. Pixel Plus HD обеспечивает четкость картинки, а звук остается кристально чистым. Подойдет для всего — от телемарафона во время готовки до фильмов во время тренировки на беговой дорожке.

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с технологией Pixel Plus HD

LED TV

  • 60 см (24")

  • Picture Performance Index 200

  • LED TV

  • Pixel Plus HD

Чистый звук из широкополосных динамиков.

Легко перемещать. Скрытая задняя стойка с малой площадью основания.

Четкие диалоги. Реалистичные эффекты.

Технические характеристики

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Отзывы

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5.0

из 5

3

Отзывы

100%

рекомендуют этот продукт

4
3
2
1

20/07/2020

Україна

Україна

Идеальный телевизор для кухни!

Отличные углы обзора, хорошая картинка и звук. оптимальные размеры, крепление Vesa 75x75, что позволяет установить ТВ на такие высококлассные крепления как Vogel. Ну и само собой разумеется, что для кухни нужен белый цвет, который мало кто предлагает из производителей. И самое главное - полноценный HDMI CEC, который тут называется EasyLink - это море удобства и простоты в управлении ТВ и подключенного к нему оборудования, например Android TV-Box. Также есть HDMI ARC , который позволяет установить компактный soundbar.

Плюсы

Суцільний позитив! ))

Минусы

Бажано було б 1920х1080, але й так добре, як для кухні )

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про 4300 series 24PHS4354 Світлодіодний телевізор

Дата пользования 2020-06-20

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про 4300 series 24PHS4354 Світлодіодний телевізор

Дата пользования 2020-06-20

12/11/2019

Україна

Україна

Рекомендую, бо якісний!

Компактний розмір, який прекрасно підійде для кухні, телевізор має гарну якість екранізації, стильний, невимушений.

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про 4300 series 24PHS4354 Світлодіодний телевізор

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про 4300 series 24PHS4354 Світлодіодний телевізор

05/07/2019

Україна

Україна

Дуже практипний телевізор, зручний у використані,гарний чистий звук і добре відображення картинки на ньому.

Телевізор зручний у використані, гарне відображення картинки, кольори , гарний звук, немае також проблем з настройками, все легко та швидко.

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про 4300 series 24PHS4354 Світлодіодний телевізор

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про 4300 series 24PHS4354 Світлодіодний телевізор

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  • 🛡️ Расширенная гарантия 3 года
Примечания

  1. Электронный гид телепередач и фактическая доступность для просмотра (до 8 дней) зависят от страны и поставщика услуг.

  2. Годовое потребление электроэнергии (кВт/ч) основано на энергопотреблении телевизором 4 часа в день, 365 дней в году. Фактическое потребление электроэнергии зависит от условий использования телевизора.

  3. Этот телевизор поддерживает прием DVB для просмотра программ бесплатного ТВ. Отдельные операторы DVB могут не поддерживаться. Новый список поддерживаемых операторов можно найти в разделе FAQ на сайте технической поддержки Philips. Для некоторых операторов необходимы условный доступ и подписка. За дополнительными сведениями обращайтесь к операторам.

  4. (Philips) совместимо только с некоторыми моделями проигрывателей Philips.

  5. Лишь некоторые детали или компоненты этого телевизора содержат свинец, для них не существует альтернативных вариантов в соответствии с существующими исключениями директивы RoHS.