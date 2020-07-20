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Больше не доступен
24PHS4354/12
LED TV
Современный компактный ЖК-телевизор для ограниченных пространств. Pixel Plus HD обеспечивает четкость картинки, а звук остается кристально чистым. Подойдет для всего — от телемарафона во время готовки до фильмов во время тренировки на беговой дорожке.
60 см (24")
Picture Performance Index 200
LED TV
Pixel Plus HD
Часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, сведения по безопасности и советы
5.0
из 5
3
Отзывы
100%
рекомендуют этот продукт
M-Deff
20/07/2020
Україна
Идеальный телевизор для кухни!
Отличные углы обзора, хорошая картинка и звук. оптимальные размеры, крепление Vesa 75x75, что позволяет установить ТВ на такие высококлассные крепления как Vogel. Ну и само собой разумеется, что для кухни нужен белый цвет, который мало кто предлагает из производителей. И самое главное - полноценный HDMI CEC, который тут называется EasyLink - это море удобства и простоты в управлении ТВ и подключенного к нему оборудования, например Android TV-Box. Также есть HDMI ARC , который позволяет установить компактный soundbar.
Плюсы
Суцільний позитив! ))
Минусы
Бажано було б 1920х1080, але й так добре, як для кухні )
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про 4300 series 24PHS4354 Світлодіодний телевізор
Дата пользования 2020-06-20
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про 4300 series 24PHS4354 Світлодіодний телевізор
Дата пользования 2020-06-20
Nazarchan
12/11/2019
Україна
Рекомендую, бо якісний!
Компактний розмір, який прекрасно підійде для кухні, телевізор має гарну якість екранізації, стильний, невимушений.
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про 4300 series 24PHS4354 Світлодіодний телевізор
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про 4300 series 24PHS4354 Світлодіодний телевізор
Lilua
05/07/2019
Україна
Дуже практипний телевізор, зручний у використані,гарний чистий звук і добре відображення картинки на ньому.
Телевізор зручний у використані, гарне відображення картинки, кольори , гарний звук, немае також проблем з настройками, все легко та швидко.
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про 4300 series 24PHS4354 Світлодіодний телевізор
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про 4300 series 24PHS4354 Світлодіодний телевізор
Электронный гид телепередач и фактическая доступность для просмотра (до 8 дней) зависят от страны и поставщика услуг.
Годовое потребление электроэнергии (кВт/ч) основано на энергопотреблении телевизором 4 часа в день, 365 дней в году. Фактическое потребление электроэнергии зависит от условий использования телевизора.
Этот телевизор поддерживает прием DVB для просмотра программ бесплатного ТВ. Отдельные операторы DVB могут не поддерживаться. Новый список поддерживаемых операторов можно найти в разделе FAQ на сайте технической поддержки Philips. Для некоторых операторов необходимы условный доступ и подписка. За дополнительными сведениями обращайтесь к операторам.
(Philips) совместимо только с некоторыми моделями проигрывателей Philips.
Лишь некоторые детали или компоненты этого телевизора содержат свинец, для них не существует альтернативных вариантов в соответствии с существующими исключениями директивы RoHS.