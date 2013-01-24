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Ключевые слова для поиска

    Philips TV

    Телевизоры Philips

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    Philips OLED TV

    OLED

    Именно так выглядит реалистичность  

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    Телевизоры Philips Performance

    Серия Performance
    The one, который достоин быть дома

    Детальніше
    Телевизоры Philips с Ambilight

    Ambilight  

    Ощутите всю драматичность изображения

    Откройте для себя Ambilight
    Philips Smart TV

    Телевизоры Smart TV  

    Любой контент по вашему желанию

    Больше о ТВ с Android
    Саундбар Philips

    Саундбары

    Для каждого волнующего момента

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    Лучшие телевизоры Philips, отмеченные наградами

    Награды

    Признанное во всем мире совершенство.

    Смотреть победителей

    Помощь, поддержка и обновления

    Регистрация телевизора

     

    Создайте учетную запись My Philips для регистрации нового телевизора. После регистрации вы будете получать уведомления о доступных обновлениях.

    Регистрация в My Philips

    Обновления программного обеспечения и драйверов

     

    Откройте все возможности телевизора Philips. Здесь вы найдете все обновления программного обеспечения, а также сможете бесплатно загрузить драйверы в случае их утери.

    Поиск обновлений

    Поиск и устранение неисправностей на телевизоре

     

    Самый быстрый способ решения проблемы и настройки телевизора Philips — ознакомление с руководством по диагностике и устранению неисправностей. Воспользуйтесь полезными рекомендациями и советами для возобновления работы телевизора в кратчайшие сроки.

    Руководство по диагностике и устранению неисправностей

    Контактная информация

     

    Мы всегда готовы помочь. Не знаете, какую модель телевизора Philips выбрать, или испытываете трудности с настройкой? Вы можете связаться с нами по телефону, электронной почте или в онлайн-чате.

    Обращение в компанию Philips
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    ПО и драйверы
    Поиск и устранение неисправностей на телевизоре
    Контактная информация

    Телевизоры Philips

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