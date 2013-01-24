Создайте учетную запись My Philips для регистрации нового телевизора. После регистрации вы будете получать уведомления о доступных обновлениях.
Создайте учетную запись My Philips для регистрации нового телевизора. После регистрации вы будете получать уведомления о доступных обновлениях.
Откройте все возможности телевизора Philips. Здесь вы найдете все обновления программного обеспечения, а также сможете бесплатно загрузить драйверы в случае их утери.
Самый быстрый способ решения проблемы и настройки телевизора Philips — ознакомление с руководством по диагностике и устранению неисправностей. Воспользуйтесь полезными рекомендациями и советами для возобновления работы телевизора в кратчайшие сроки.
Мы всегда готовы помочь. Не знаете, какую модель телевизора Philips выбрать, или испытываете трудности с настройкой? Вы можете связаться с нами по телефону, электронной почте или в онлайн-чате.