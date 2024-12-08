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  • Новые горизонты гейминга
  • Новые горизонты гейминга
  • Новые горизонты гейминга
  • Новые горизонты гейминга
  • Новые горизонты гейминга
  • Новые горизонты гейминга
  • Новые горизонты гейминга
  • Новые горизонты гейминга
  • Evnia Gaming Monitor Игровой монитор Full HD
    Новые горизонты гейминга
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24
  • Новые горизонты гейминга
  • Новые горизонты гейминга
  • Новые горизонты гейминга
  • Новые горизонты гейминга
  • Новые горизонты гейминга
  • Новые горизонты гейминга
  • Новые горизонты гейминга
  • Новые горизонты гейминга

Evnia Gaming MonitorИгровой монитор Full HD

25M2N3200W/01

1
| (1) Отзыв
Новые горизонты гейминга
Каждому из нас нравится сочетание высокой скорости и плавности. Этот монитор с частотой обновления 240 Гц и разрешением Full HD 16:9 позволит наслаждаться превосходной детализацией изображения в играх без какой-либо задержки.
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Новые горизонты гейминга

  • Evnia 3000

  • 25 (диагональ 62,2 см/24,5")

  • 1920 x 1080 (Full HD)

Сверхвысокая частота обновления 240 Гц для игрового процесса без задержек

Сверхвысокая частота обновления 240 Гц для игрового процесса без задержек

В динамичных играх сверхвысокая частота обновления 240 Гц обеспечит максимально плавный игровой процесс без задержек. Этот монитор Philips обновляет изображение на экране 240 раз в секунду, что значительно быстрее, чем это происходит на обычных дисплеях. В частности, в играх жанра FPS и гонках частота обновления 240 Гц обеспечивает точное воссоздание движения и четкую картинку. С дисплеем Philips 240 Гц даже наиболее динамичные сцены в играх будут выглядеть максимально плавно. Оцените реалистичный игровой процесс с эффектом погружения.

Малое время отклика 0,5 мс для четких изображений и плавного игрового процесса

Малое время отклика 0,5 мс для четких изображений и плавного игрового процесса

Дисплей Philips Evnia с показателем времени отклика Smart MBR 0,5 мс фактически устраняет эффект размытия и смазывания, обеспечивая высокую четкость изображений для оптимального игрового процесса. Динамичные сцены и переходы будут выглядеть максимально плавно. Лучший выбор для игр, где этот показатель действительно важен.

Низкая задержка ввода сокращает время задержки сигнала между устройствами и монитором

Низкая задержка ввода сокращает время задержки сигнала между устройствами и монитором

Задержка ввода — это время, которое проходит между выполнением действия на подключенных устройствах и выведением результата на экран. Низкая задержка ввода сокращает временной интервал между вводом команды на ваших устройствах и принятием сигнала монитором, значительно облегчая прохождение видеоигр с высокими требованиями к отзывчивости и времени реагирования, что особенно важно для тех, кто играет в динамичные и быстрые видеоигры.

Технические характеристики

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Часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, сведения по безопасности и советы

Отзывы

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1.0

из 5

1

Отзыв

5
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2

08/12/2024

Україна

Україна

Максимально не задоволенинй

І ось причини: Одразу був один застряглий піксель зеленого кольору А наразі майже через рік користування він тупо почав вигорати

Минусы

Усі причини навів вище також можу надати відео докази

Этот отзыв про Gaming Monitor 25M2N3200W Ігровий монітор Full HD

Этот отзыв про Gaming Monitor 25M2N3200W Ігровий монітор Full HD

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      Примечания

      1. Для наилучших результатов убедитесь, что видеокарта поддерживает отображение с максимальным разрешением и частотой обновления, доступными для этого дисплея Philips.

      2. Время отклика соответствует значению SmartResponse

      3. Режим Smart MBR предназначен для регулировки яркости и устранения размытия, поэтому при включенном Smart MBR настройка яркости невозможна. Для устранения размытия LED-подсветка будет мерцать с частотой обновления экрана, что может привести к значительному изменению уровня яркости.

      4. Smart MBR — режим, оптимизированный для игр. Активация Smart MBR может привести к заметному мерцанию экрана. Рекомендуется отключать этот режим, когда дисплей не используется для игрового процесса.

      5. Палитра NTSC в цветовом пространстве CIE 1976

      6. Палитра sRGB в цветовом пространстве CIE1931

      7. Внешний вид монитора может отличаться от представленных изображений.