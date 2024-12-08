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25M2N3200W/01
Evnia 3000
25 (диагональ 62,2 см/24,5")
1920 x 1080 (Full HD)
В динамичных играх сверхвысокая частота обновления 240 Гц обеспечит максимально плавный игровой процесс без задержек. Этот монитор Philips обновляет изображение на экране 240 раз в секунду, что значительно быстрее, чем это происходит на обычных дисплеях. В частности, в играх жанра FPS и гонках частота обновления 240 Гц обеспечивает точное воссоздание движения и четкую картинку. С дисплеем Philips 240 Гц даже наиболее динамичные сцены в играх будут выглядеть максимально плавно. Оцените реалистичный игровой процесс с эффектом погружения.
Дисплей Philips Evnia с показателем времени отклика Smart MBR 0,5 мс фактически устраняет эффект размытия и смазывания, обеспечивая высокую четкость изображений для оптимального игрового процесса. Динамичные сцены и переходы будут выглядеть максимально плавно. Лучший выбор для игр, где этот показатель действительно важен.
Задержка ввода — это время, которое проходит между выполнением действия на подключенных устройствах и выведением результата на экран. Низкая задержка ввода сокращает временной интервал между вводом команды на ваших устройствах и принятием сигнала монитором, значительно облегчая прохождение видеоигр с высокими требованиями к отзывчивости и времени реагирования, что особенно важно для тех, кто играет в динамичные и быстрые видеоигры.
1.0
из 5
1
Отзыв
Finick_1
08/12/2024
Україна
Максимально не задоволенинй
І ось причини: Одразу був один застряглий піксель зеленого кольору А наразі майже через рік користування він тупо почав вигорати
Минусы
Усі причини навів вище також можу надати відео докази
Этот отзыв про Gaming Monitor 25M2N3200W Ігровий монітор Full HD
Этот отзыв про Gaming Monitor 25M2N3200W Ігровий монітор Full HD
Для наилучших результатов убедитесь, что видеокарта поддерживает отображение с максимальным разрешением и частотой обновления, доступными для этого дисплея Philips.
Время отклика соответствует значению SmartResponse
Режим Smart MBR предназначен для регулировки яркости и устранения размытия, поэтому при включенном Smart MBR настройка яркости невозможна. Для устранения размытия LED-подсветка будет мерцать с частотой обновления экрана, что может привести к значительному изменению уровня яркости.
Smart MBR — режим, оптимизированный для игр. Активация Smart MBR может привести к заметному мерцанию экрана. Рекомендуется отключать этот режим, когда дисплей не используется для игрового процесса.
Палитра NTSC в цветовом пространстве CIE 1976
Палитра sRGB в цветовом пространстве CIE1931
Внешний вид монитора может отличаться от представленных изображений.