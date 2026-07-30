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25M2N5200P/00
Evnia 5000
25 (диагональ 62,2 см/24,5")
1920 x 1080 (Full HD)
Для геймеров не должно существовать выбора между низкой частотой обновления и малой производительностью в играх. AMD FreeSync™ Premium создает плавный игровой процесс при максимальной нагрузке. Играйте без компромиссов — высокая частота обновления, компенсация низкой частоты кадров и низкая задержка обновления придадут вам необходимую уверенность.
Дисплей Philips Evnia 280 Гц позволит вам открыть для себя более яркие впечатления от игры. Низкая задержка ввода и технология переменной частоты обновления поможет погрузиться в игровой процесс, а широкий угол обзора и панель высокого разрешения с точной цветопередачей обеспечат реалистичность картинки на экране. Сосредоточьтесь на важном, выбрав оптимальное положение регулируемой подставки для комфортной работы и включив подавление мерцания, чтобы лишний раз не нагружать глаза.
Задержка ввода — это время, которое проходит между выполнением действия на подключенных устройствах и выведением результата на экран. Низкая задержка ввода сокращает временной интервал между вводом команды на ваших устройствах и принятием сигнала монитором, значительно облегчая прохождение видеоигр с высокими требованиями к отзывчивости и времени реагирования, что особенно важно для тех, кто играет в динамичные и быстрые видеоигры.
Отзывы
Логотип/товарный знак "IPS" и применимые патенты на технологии являются собственностью соответствующих владельцев.
Максимальное разрешение доступно только при передаче сигнала через видеовход DP.
Для наилучших результатов убедитесь, что видеокарта поддерживает отображение с максимальным разрешением и частотой обновления, доступными для этого дисплея Philips.
Время отклика соответствует значению SmartResponse
Режим Smart MBR предназначен для регулировки яркости и устранения размытия, поэтому при включенном Smart MBR настройка яркости невозможна. Для устранения размытия LED-подсветка будет мерцать с частотой обновления экрана, что может привести к значительному изменению уровня яркости
Smart MBR — режим, оптимизированный для игр. Активация Smart MBR может привести к заметному мерцанию экрана. Рекомендуется отключать этот режим, когда дисплей не используется для игрового процесса.
Охват Adobe RGB и DCI-P3 на основании CIE1976,охват sRGB на основании CIE1931, охват NTSC на основании CIE1976.
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Интерфейс с поддержкой NVIDIA® G-SYNC®: DisplayPort
Обязательно обновите драйвер NVIDIA® G-SYNC® до последней версии; больше информации см. на веб-сайте NVIDIA: https://www.nvidia.com/
Убедитесь, что ваша видеокарта поддерживает NVIDIA® G-SYNC®
Внешний вид монитора может отличаться от представленных изображений.