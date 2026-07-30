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  • Evnia Gaming Monitor Игровой монитор Full HD
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  • Игровой процесс нового уровня
  • Игровой процесс нового уровня
  • Игровой процесс нового уровня
  • Игровой процесс нового уровня
  • Игровой процесс нового уровня
  • Игровой процесс нового уровня
  • Игровой процесс нового уровня
  • Игровой процесс нового уровня
  • Evnia Gaming Monitor Игровой монитор Full HD
    Игровой процесс нового уровня
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  • Игровой процесс нового уровня
  • Игровой процесс нового уровня
  • Игровой процесс нового уровня
  • Игровой процесс нового уровня
  • Игровой процесс нового уровня
  • Игровой процесс нового уровня
  • Игровой процесс нового уровня
  • Игровой процесс нового уровня

Evnia Gaming MonitorИгровой монитор Full HD

25M2N5200P/00

Игровой процесс нового уровня
Игровой монитор с преимуществами разных линеек устройств. Технология SmartContrast и AMD FreeSync Premium при частоте обновления 280 Гц обеспечат плавный игровой процесс без задержек или снижения качества изображения.
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Игровой процесс нового уровня

  • Evnia 5000

  • 25 (диагональ 62,2 см/24,5")

  • 1920 x 1080 (Full HD)

AMD FreeSync™ Premium; плавный игровой процесс

AMD FreeSync™ Premium; плавный игровой процесс

Для геймеров не должно существовать выбора между низкой частотой обновления и малой производительностью в играх. AMD FreeSync™ Premium создает плавный игровой процесс при максимальной нагрузке. Играйте без компромиссов — высокая частота обновления, компенсация низкой частоты кадров и низкая задержка обновления придадут вам необходимую уверенность.

Превосходная частота обновления 280 Гц для плавного игрового процесса

Превосходная частота обновления 280 Гц для плавного игрового процесса

Дисплей Philips Evnia 280 Гц позволит вам открыть для себя более яркие впечатления от игры. Низкая задержка ввода и технология переменной частоты обновления поможет погрузиться в игровой процесс, а широкий угол обзора и панель высокого разрешения с точной цветопередачей обеспечат реалистичность картинки на экране. Сосредоточьтесь на важном, выбрав оптимальное положение регулируемой подставки для комфортной работы и включив подавление мерцания, чтобы лишний раз не нагружать глаза.

Низкая задержка ввода сокращает время задержки сигнала между устройствами и монитором

Низкая задержка ввода сокращает время задержки сигнала между устройствами и монитором

Задержка ввода — это время, которое проходит между выполнением действия на подключенных устройствах и выведением результата на экран. Низкая задержка ввода сокращает временной интервал между вводом команды на ваших устройствах и принятием сигнала монитором, значительно облегчая прохождение видеоигр с высокими требованиями к отзывчивости и времени реагирования, что особенно важно для тех, кто играет в динамичные и быстрые видеоигры.

Технические характеристики

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      Примечания

      1. Логотип/товарный знак "IPS" и применимые патенты на технологии являются собственностью соответствующих владельцев.

      2. Максимальное разрешение доступно только при передаче сигнала через видеовход DP.

      3. Для наилучших результатов убедитесь, что видеокарта поддерживает отображение с максимальным разрешением и частотой обновления, доступными для этого дисплея Philips.

      4. Время отклика соответствует значению SmartResponse

      5. Режим Smart MBR предназначен для регулировки яркости и устранения размытия, поэтому при включенном Smart MBR настройка яркости невозможна. Для устранения размытия LED-подсветка будет мерцать с частотой обновления экрана, что может привести к значительному изменению уровня яркости

      6. Smart MBR — режим, оптимизированный для игр. Активация Smart MBR может привести к заметному мерцанию экрана. Рекомендуется отключать этот режим, когда дисплей не используется для игрового процесса.

      7. Охват Adobe RGB и DCI-P3 на основании CIE1976,охват sRGB на основании CIE1931, охват NTSC на основании CIE1976.

      8. Advanced Micro Devices, Inc., 2020 г. Все права защищены. AMD, логотип AMD в виде стрелки, AMD FreeSync™ и их сочетание являются зарегистрированными товарными знаками компании Advanced Micro Devices, Inc. Другие названия товаров, используемые в этом документе, приведены исключительно с целью аутентификации и могут являться товарными знаками соответствующих компаний.

      9. Интерфейс с поддержкой NVIDIA® G-SYNC®: DisplayPort

      10. Обязательно обновите драйвер NVIDIA® G-SYNC® до последней версии; больше информации см. на веб-сайте NVIDIA: https://www.nvidia.com/

      11. Убедитесь, что ваша видеокарта поддерживает NVIDIA® G-SYNC®

      12. Внешний вид монитора может отличаться от представленных изображений.