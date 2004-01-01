Ключевые слова для поиска

RU
UK
1
0

Корзина

В корзине на данный момент нет товаров.

    Профессиональный светодиодный LED-телевизор

    26HFL2808D/12
    • Широкие возможности плюс современный тонкий дизайн Широкие возможности плюс современный тонкий дизайн Широкие возможности плюс современный тонкий дизайн
      -{discount-value}

      Профессиональный светодиодный LED-телевизор

      26HFL2808D/12

      Широкие возможности плюс современный тонкий дизайн

      Оцените удобство установки через USB-копирование и возможность использования специальных функций, например блокировки меню и функций управления, благодаря этому энергоэффективному гостиничному светодиодному LED-телевизору.

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Профессиональный светодиодный LED-телевизор

      Широкие возможности плюс современный тонкий дизайн

      Оцените удобство установки через USB-копирование и возможность использования специальных функций, например блокировки меню и функций управления, благодаря этому энергоэффективному гостиничному светодиодному LED-телевизору.

      Широкие возможности плюс современный тонкий дизайн

      Оцените удобство установки через USB-копирование и возможность использования специальных функций, например блокировки меню и функций управления, благодаря этому энергоэффективному гостиничному светодиодному LED-телевизору.

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Профессиональный светодиодный LED-телевизор

      Широкие возможности плюс современный тонкий дизайн

      Оцените удобство установки через USB-копирование и возможность использования специальных функций, например блокировки меню и функций управления, благодаря этому энергоэффективному гостиничному светодиодному LED-телевизору.

      Похожие продукты

      Смотреть все

        Купите комплект и сэкономьте Купите комплект и получите 1 товар бесплатно

        Все необходимое в одной покупке

        Цена комплекта

        Пропустить

        Выберите один из следующих вариантов: Выберите один из следующих продукт.:

        Добавление аксессуаров

        Профессиональный светодиодный LED-телевизор

        Профессиональный светодиодный LED-телевизор

        - {discount-value}

        Итого:

        Широкие возможности плюс современный тонкий дизайн

        благодаря энергосберегающей светодиодной LED-технологии

        • 26" Studio
        • LED
        • DVB-T/C MPEG 2/4
        Копирование всех настроек через USB для быстрой установки

        Копирование всех настроек через USB для быстрой установки

        Возможность простого копирования всех программных настроек с одного телевизора на другие меньше, чем за минуту. Эта функция гарантирует единообразие ТВ настроек, значительно сокращая время на установку и расходы.

        Отличное изображение на базе светодиодов и низкое энергопотребление

        Отличное изображение на базе светодиодов и низкое энергопотребление

        В этом телевизоре самая совершенная светодиодная технология сочетается с привлекательным минималистичным дизайном и потрясающим качеством изображения, а также у этой модели минимальное энергопотребление в своей категории. Кроме того, светодиодная технология исключает использование вредных материалов. Светодиодная подсветка обеспечивает низкое энергопотребление, высокую яркость и контрастность изображения, четкость и насыщенные цвета.

        USB для воспроизведения мультимедийного контента

        USB для воспроизведения мультимедийного контента

        Подключите USB-накопитель, цифровую камеру, MP3-плеер или другое мультимедийное устройство к порту USB на боковой панели телевизора и смотрите фотографии, видео или слушайте музыку, используя удобный проводник.

        Ограничение громкости

        Эта функция служит для предварительной установки диапазона громкости, в котором может работать телевизор, предотвращая установку звука на уровень, превышающий норму и мешающий вашим соседям.

        Блокировка меню установки

        Предотвращает нежелательный доступ к установкам и конфигурации, обеспечивает максимальное удобство гостей и устраняет нежелательные расходы на перепрограммирование.

        Блокировка управления передней панели

        Выбирая в установочном меню опцию открытого или закрытого доступа к элементам управления телевизора на передней и боковых панелях, можно предотвратить нежелательный доступ в меню, что экономит время и усилия гостиничных работников, так как не нужно проводить перенастройку.

        Низкое энергопотребление

        Телевизоры Philips рассчитаны на небольшое потребление энергии. Это не только уменьшает воздействие на окружающую среду, но и снижает операционные издержки.

        Встроенная панель подключения

        Встроенная панель подключения позволяет гостям с легкостью подключать устройства к телевизору без внешней панели подключения.

        Приветственная надпись на экране

        При включении телевизора отображается приветствие

        • Изображение/дисплей

          Формат изображения
          16:9
          Размер экрана по диагонали (в дюймах)
          26  (дюймы)
          Размер экрана по диагонали (метрич.)
          66  см
          Цвет корпуса
          Черный
          Дисплей
          Светодиодный HD-телевизор
          Яркость
          350  кд/м²
          Улучшение изображения
          • Digital Crystal Clear
          • Perfect Motion Rate 100 Гц
          Разрешение панели
          1366 x 768р
          Динамическая контрастность экрана
          100 000:1
          Угол просмотра
          176º (Г) / 176º (В)

        • Поддерживаемое разрешение дисплея

          Компьютерные входы
          до 1920 x 1080 при 60 Гц
          Видеовходы
          • 24, 25, 30, 50, 60 Гц
          • до 1920x1080p

        • Тюнер/прием/передача

          ТВ-система
          • PAL
          • SECAM
          Цифровое ТВ
          • DVB-C MPEG4*
          • DVB-T MPEG4*
          • DVB-C MPEG2*
          • DVB-T MPEG2*
          Воспроизведение видео
          • PAL
          • SECAM
          • NTSC

        • Мультимедийные приложения

          Мультимедийные подключения
          USB
          Форматы воспроизведения видео
          • H264/MPEG-4 AVC
          • MPEG-1
          • MPEG-2
          • MPEG-4
          • Контейнеры: AVI, MKV
          Форматы воспроизведения музыки
          MP3
          Форматы воспроизведения изображений
          JPEG

        • Комфорт

          Легкость установки
          • Система автоматической настройки (ATS)
          • Автоматическая установка каналов (ACI)
          • Автонаименование программ
          • Aвтосохранение
          • Клонирование настроек ТВ через USB
          • Блокировка меню установки
          • Доступ к меню безопасности
          Удобство использования
          • Автоограничение громкости (AVL)
          • 1 список каналов (аналоговые + DVB-T или C)
          • Вывод на экран
          • Список программ
          • Управление на боковой панели
          Комфорт
          • Функции постояльца отеля
          • Страница приветствия (.png)
          • Включение канала
          • Ограничение громкости
          • Таймер отключения
          Регулировка формата экрана
          • 4:3
          • 14:9
          • Масштаб 14:9
          • 16:9
          • Автоматический
          • Cyбтитpы
          • Кино
          Электронный гид телепередач
          • Электронный гид телепередач на 8 дней
          • Электронный гид телепрограмм "Сейчас + Далее"
          Режим ограничения для особых учреждений
          Блокировка субтитров (USB, TXT)
          Телетекст
          Режим Smart Text (1000 стр.)
          Обновление встроенной программы
          Обновление встроенной программы через USB
          Пульт ДУ
          22AV1107A/12

        • Healthcare

          Управление
          Многофункциональный пульт дистанционного управления
          Комфорт
          Выход для наушников

        • Звук

          Выходная мощность (среднеквадр.)
          5 Вт (2 x 2,5 Вт)
          Улучшение звука
          • Автоматическая регулировка громкости
          • Incredible Surround
          • Регулировка ВЧ и НЧ
          • Clear Sound

        • Громкоговорители

          Встроенные АС
          2

        • Подключения

          Количество А/В подключений
          1
          Количество разъемов HDMI
          1
          Возможности HDMI
          Канал возврата аудиосигнала
          Количество разъемов SCART (RGB/CVBS)
          1
          Количество разъемов USB
          1
          Фронтальные/боковые подключения
          • Аудиовход — левый/правый
          • Вход CVBS
          • Выход для наушников
          • Порт USB 2.0
          Другие подключения
          • Антенна, IEC75
          • Выход S/PDIF (коаксиальный)
          • Вход VGA с ПК
          • Общий интерфейс CI+

        • Питание

          Электропитание
          220—240 В перем. тока, 50—60 Гц
          Температура окружающей среды
          5–35 °C
          Энергопотребление в режиме ожидания
          &lt; 0,3 Вт
          Маркировка класса энергоэффективности
          A
          Маркировка энергоэффективности ЕС
          30  Вт
          Функции энергосбережения
          • Режим ECO
          • Отключение изображения (для радио)
          Энергопотребление в выключенном состоянии
          &lt; 0,3
          Потребление электроэнергии в год
          43  кВт/ч

        • Аксессуары

          Входящие в комплект аксессуары
          • Пульт ДУ
          • Батарейки для пульта ДУ
          • Шнур питания
          • Настольная подставка
          • Гарантийный талон
          • Брошюра с важной юридической информацией и сведениями о безопасности
          Дополнительные аксессуары
          Установочный ПДУ 22AV8573/00

        • Размеры

          Глубина коробки
          145  миллиметра
          Вес продукта
          4,5  кг
          Ширина устройства
          628  миллиметра
          Ширина с подставкой
          628  миллиметра
          Совместимое настенное крепление
          200 x 100 мм
          Высота коробки
          466  миллиметра
          Ширина коробки
          789  миллиметра
          Высота устройства
          384  миллиметра
          Вес, включая упаковку
          7  кг
          Глубина устройства
          36,8  миллиметра
          Высота с подставкой
          427  миллиметра
          Глубина с подставкой
          203  миллиметра
          Вес изделия с подставкой
          5  кг

        Что входит в комплект?

        Другие продукты в комплекте

        • Батарейки для пульта ДУ
        • Пульт ДУ
        • Шнур питания
        • Подставка под наклоном
        • Гарантийный талон

        Получите поддержку по этому продукту

        Часто задаваемые вопросы, устранение неисправностей, инструкции по эксплуатации и рекомендации

        Предлагаемые продукты

          Недавно просмотренные продукты

            Отзывы

            Будьте первым, кто оставит свой отзыв об этом изделии

            Способы оплаты:

            Оплата при получении товара  

            Быстрые ссылки:

            Часто задаваемые вопросы
            Условия и положения
            Поиск заказа
            О Philips

            Продавец интернет-магазина:

            ООО «Филипс Украина»
            03038, Украина
            г. Киев, ул. Н. Гринченко, 2/1
            Код ЕДРПОУ 33744042

            Радимо переглядати наш сайт в останній версії браузера Microsoft Edge, Google Chrome або Firefox.