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Яркие и четкие изображения без границ
Широкоугольный монитор Philips V Line позволяет просматривать контент на новом уровне и располагает широким рядом полезных функций. Технология Adaptive-Sync обеспечивает плавное воспроизведение видео. Такие функции, как антиблик, режим LowBlue и предотвращение мерцания, снизят нагрузку на глаза.
V Line
68,6 см (27")
1920 x 1080 (Full HD)
В дисплеях IPS используется прогрессивная технология, обеспечивающая широкий угол обзора 178/178 градусов для просмотра практически под любым углом. По сравнению со стандартными TN-панелями, дисплеи IPS обеспечивают значительно более высокую четкость изображения и яркие цвета, что делает их идеальным решением не только для просмотра фотографий, фильмов и веб-сайтов, но также и для работы в профессиональных приложениях, где требуется точная передача цвета и яркости.
SmartContrast — технология Philips, которая анализирует отображаемый контент и автоматически настраивает цвета и интенсивность подсветки для динамичного улучшения контраста. Тем самым обеспечивается оптимальный уровень контрастности и наилучшее качество цифрового изображения, а также большая насыщенность темных оттенков, что особенно важно во время игр. При выборе экономичного режима уровень контрастности регулируется, а подсветка настраивается для оптимальной работы со стандартными офисными приложениями и экономии электроэнергии.
SmartImage — это уникальная современная технология Philips, позволяющая анализировать отображаемое содержимое на экране для оптимизации характеристик дисплея. Удобный для пользователя интерфейс предоставляет выбор различных режимов, таких как "Офис", "Фото", "Видео", "Игра", "Экономичный" и т. д. в соответствии с используемым приложением. В зависимости от выбранного режима SmartImage динамически оптимизирует контрастность, насыщенность цвета и резкость изображений и видео, обеспечивая исключительное качество изображения. В режиме "Экономичный" потребление энергии максимально снижено. В любое время можно легко установить необходимый режим нажатием одной кнопки.
4.0
из 5
2
Отзывы
100%
рекомендуют этот продукт
Richard_en
06/05/2025
Україна
Хороші кольори
Хороший виріб. Хороша кольоропередача, IPS. Рекомендую для покупки. Приблизно 7 секунд вихід з сплячого режиму, для мене це довго.
Этот отзыв про 242V8A РК-монітор
Дата пользования 2023-05-06
Этот отзыв про 242V8A РК-монітор
Дата пользования 2023-05-06
Георгій
09/08/2021
Україна
Проверенный покупатель
Бюджетный 24 дюймовый монитор. Прекрасная картинка
Бюджетный 24 дюймовый монитор. Прекрасная картинка, встроенные динамики только чтобы слышать звук - для музыки понятное дело за такую цену не подойдет.
Плюсы
Бюджетный, 75 гц, звук.
Минусы
Их абсолютно нет. Некий писк при подключении звука по 3.5 мм (возможно это виновата мат. плата, но хотелось бы, дабы монитор мог это как-то исправлять)
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про 242V8A РК-монітор
Дата пользования 2021-02-09
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про 242V8A РК-монітор
Дата пользования 2021-02-09
Логотип/товарный знак "IPS" и применимые патенты на технологии являются собственностью соответствующих владельцев.
Максимальное разрешение доступно при передаче сигнала через видеовходы HDMI и DP.
Время отклика соответствует значению SmartResponse
Внешний вид монитора может отличаться от представленных изображений.