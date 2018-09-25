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Больше не доступен

ЖК-монитор Full HD

273V7QDSB/01

4

| (5) Отзывы

Яркое и четкое изображение на широком экране

Превосходный широкий дисплей в компактном, тонком корпусе поражает качеством и разрешением изображения, а также обеспечивает комфорт для глаз.

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Яркое и четкое изображение на широком экране

  • V Line

  • 68,6 см (27")

  • 1920 x 1080 (Full HD)

Крепление VESA для гибкости при установке

Крепление VESA для гибкости при установке

Компактная конструкция экономит место

Режим EasyRead обеспечивает комфорт при чтении

Оцените комфорт и удобочитаемость даже объемных документов с большим количеством текста. Режим EasyMode создает эффект бумажной страницы, что снижает нагрузку на глаза за счет регулировки цветности и изменения масштаба на цифровом дисплее.

Технические характеристики

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Часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, сведения по безопасности и советы

Отзывы

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4.0

из 5

5

Отзывы

4
1

25/09/2018

Україна

Україна

Andrey

Добрый день. После заказа товара, товар пришел быстрее чем указанно было, это + . Товаром Я доволен, начиная пользоваться. Рекомендую всем, за эту цену.

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Monitor 243V7QDSB ЖК-монитор Full HD

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Monitor 243V7QDSB ЖК-монитор Full HD

23/09/2023

Україна

Україна

Проверенный покупатель

Чудовий монітор,відмінний функціонал

Відиінна ціна,якість,функціонал,гарне зображення..

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Monitor 243V7QDSB РК-монітор Full HD

Дата пользования 2023-08-23

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Monitor 243V7QDSB РК-монітор Full HD

Дата пользования 2023-08-23

21/02/2019

Україна

Україна

Отличный монитор для дома.

В целом все идеально. После 20-ти дюймового этот просто сказка!!! Один нюанс: Ярлыки после перезагрузки собираются в кучу в верхней левой части монитора. Стоит потянуть мышкой за любой ярлык на новое место как все ярлыки становятся на место. То есть я их расставляю по всему экрану так, как мне удобно, а после перезагрузки они снова в левом верхнем углу. Такое ощущение, что изначально разрешение экрана установлено примерно 640:320 и ярлыки лезут в эту область. Как победить не знаю. Дайте лекарство.

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про 273V7QDSB РК-монітор Full HD

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про 273V7QDSB РК-монітор Full HD

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Примечания

  1. Логотип/товарный знак "IPS" и применимые патенты на технологии являются собственностью соответствующих владельцев.

  2. Максимальное разрешение доступно только при передаче сигнала через видеовход HDMI.

  3. Время отклика соответствует значению SmartResponse