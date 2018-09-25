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Больше не доступен
273V7QDSB/01
Яркое и четкое изображение на широком экране
Превосходный широкий дисплей в компактном, тонком корпусе поражает качеством и разрешением изображения, а также обеспечивает комфорт для глаз.
V Line
68,6 см (27")
1920 x 1080 (Full HD)
Оцените комфорт и удобочитаемость даже объемных документов с большим количеством текста. Режим EasyMode создает эффект бумажной страницы, что снижает нагрузку на глаза за счет регулировки цветности и изменения масштаба на цифровом дисплее.
4.0
из 5
5
Отзывы
Cat7
25/09/2018
Україна
Andrey
Добрый день. После заказа товара, товар пришел быстрее чем указанно было, это + . Товаром Я доволен, начиная пользоваться. Рекомендую всем, за эту цену.
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Monitor 243V7QDSB ЖК-монитор Full HD
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Monitor 243V7QDSB ЖК-монитор Full HD
Kfelenko
23/09/2023
Україна
Часть акции
Проверенный покупатель
Чудовий монітор,відмінний функціонал
Відиінна ціна,якість,функціонал,гарне зображення..
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Monitor 243V7QDSB РК-монітор Full HD
Дата пользования 2023-08-23
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Monitor 243V7QDSB РК-монітор Full HD
Дата пользования 2023-08-23
Tended
21/02/2019
Україна
Отличный монитор для дома.
В целом все идеально. После 20-ти дюймового этот просто сказка!!! Один нюанс: Ярлыки после перезагрузки собираются в кучу в верхней левой части монитора. Стоит потянуть мышкой за любой ярлык на новое место как все ярлыки становятся на место. То есть я их расставляю по всему экрану так, как мне удобно, а после перезагрузки они снова в левом верхнем углу. Такое ощущение, что изначально разрешение экрана установлено примерно 640:320 и ярлыки лезут в эту область. Как победить не знаю. Дайте лекарство.
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про 273V7QDSB РК-монітор Full HD
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про 273V7QDSB РК-монітор Full HD
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Максимальное разрешение доступно только при передаче сигнала через видеовход HDMI.
Время отклика соответствует значению SmartResponse