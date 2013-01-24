Главная
Philips - Нажмите здесь, чтобы перейти на домашнюю страницу
RU
UK
1

Ключевые слова для поиска

ЖК-монитор с расширенной цветовой палитрой

276E7QDAB/01
Общая оценка / 5
  • Яркие и естественные цвета Яркие и естественные цвета Яркие и естественные цвета
    -{discount-value}

    ЖК-монитор с расширенной цветовой палитрой

    276E7QDAB/01
    Общая оценка / 5

    Яркие и естественные цвета

    Превосходный дисплей с большим углом обзора оснащен технологией расширенной цветовой палитры, благодаря чему достигается естественная цветопередача. Элегантный дизайн прекрасно дополнит интерьер любого дома или офисного помещения. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Найти похожие продукты

    ЖК-монитор с расширенной цветовой палитрой

    Яркие и естественные цвета

    Превосходный дисплей с большим углом обзора оснащен технологией расширенной цветовой палитры, благодаря чему достигается естественная цветопередача. Элегантный дизайн прекрасно дополнит интерьер любого дома или офисного помещения. Узнать обо всех преимуществах

    Яркие и естественные цвета

    Превосходный дисплей с большим углом обзора оснащен технологией расширенной цветовой палитры, благодаря чему достигается естественная цветопередача. Элегантный дизайн прекрасно дополнит интерьер любого дома или офисного помещения. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Найти похожие продукты

    ЖК-монитор с расширенной цветовой палитрой

    Яркие и естественные цвета

    Превосходный дисплей с большим углом обзора оснащен технологией расширенной цветовой палитры, благодаря чему достигается естественная цветопередача. Элегантный дизайн прекрасно дополнит интерьер любого дома или офисного помещения. Узнать обо всех преимуществах

    Похожие продукты

    См. все home-monitors

      Яркие и естественные цвета

      и элегантный дизайн

      • E Line
      • 68,6 см (27")
      • 1920 x 1080 (Full HD)
      Расширенная цветовая палитра для яркости изображения

      Расширенная цветовая палитра для яркости изображения

      Технология расширенной цветовой палитры обеспечивает более широкий диапазон цветов для великолепного качества изображения. Технология расширяет цветовую гамму и создает более естественный зеленый, яркий красный и насыщенный синий цвет. Пусть ваши медиаданные, изображения и даже рабочие файлы насытятся яркими красками.

      Технология IPS LED с широким углом обзора для точной передачи цветов и изображений

      Технология IPS LED с широким углом обзора для точной передачи цветов и изображений

      В IPS-дисплеях используется прогрессивная технология, обеспечивающая широкий угол обзора 178/178 градусов для просмотра дисплея практически под любым углом. По сравнению со стандартными TN-панелями IPS-дисплеи обеспечивают значительно более высокую четкость изображения и яркие цвета, что делает их идеальным решением не только для просмотра фотографий, фильмов и веб-сайтов, но также и для работы в профессиональных приложениях, где требуется точная передача цвета и яркости.

      Дисплей 16:9 Full HD для четкого и детального изображения

      Дисплей 16:9 Full HD для четкого и детального изображения

      Качество изображения играет важную роль. Обычные дисплеи обеспечивают неплохое качество изображения, однако не на самом высоком уровне. Этот дисплей оснащен улучшенным разрешением Full HD 1920 x 1080: четкая детализация в сочетании с высокой яркостью, удивительной контрастностью и реалистичной цветопередачей — естественное изображение словно оживает на глазах.

      Технология для устранения мерцания уменьшает нагрузку на глаза

      Технология для устранения мерцания уменьшает нагрузку на глаза

      Из-за особенностей системы управления яркостью на экранах со светодиодной подсветкой изображение может мерцать, что приводит к усталости глаз. Технология Philips для устранения мерцания использует инновационный способ регулировки яркости, обеспечивая более комфортный просмотр.

      SmartContrast для глубоких оттенков черного и повышенной детализации

      SmartContrast для глубоких оттенков черного и повышенной детализации

      SmartContrast — технология Philips, которая анализирует отображаемый контент и автоматически настраивает цвета и интенсивность подсветки для динамичного улучшения контраста. Тем самым обеспечивается оптимальный уровень контрастности и наилучшее качество цифрового изображения, а также большая насыщенность темных оттенков, что особенно важно во время игр. При выборе экономичного режима уровень контрастности регулируется, а подсветка настраивается для оптимальной работы со стандартными офисными приложениями и экономии электроэнергии.

      Кнопка перемещения по меню EasySelect для быстрого доступа к параметрам

      Кнопка перемещения по меню EasySelect для быстрого доступа к параметрам

      Благодаря удобно расположенной кнопке перемещения по меню EasySelect вы сможете быстро изменить настройки монитора прямо в экранном меню.

      Технология MHL для воспроизведения мобильного контента на большом экране

      Технология MHL для воспроизведения мобильного контента на большом экране

      Mobile High Definition Link (MHL) — это мобильный аудио-/видеоинтерфейс для прямого подключения мобильных телефонов и других портативных устройств к мониторам высокой четкости. При помощи дополнительного кабеля MHL вы можете подключать свое мобильное устройство, оснащенное технологией MHL, к этому большому MHL-дисплею Philips и смотреть HD-видео в прекрасном качестве и с цифровым звуком. На большом экране можно играть в мобильные игры, смотреть фотографии, фильмы, пользоваться другими приложениями и одновременно заряжать мобильное устройство, благодаря чему аккумулятор никогда не разрядится во время просмотра.

      Технология SmartImage Lite обеспечивает удобство регулировки изображения

      SmartImage Lite — это уникальные и самые современные технологии Philips, которые анализируют отображаемое на экране. В зависимости от выбранной пользователем схемы, SmartImage Lite динамически улучшает контраст, насыщенность и резкость изображений и видеозаписей, а также отображение текста в текстовых приложениях для создания изображения исключительного качества — и все это в режиме реального времени и одним нажатием кнопки.

      Встроенные стерео АС для воспроизведения мультимедиа

      Два высококачественных стереодинамика встроены в дисплей. В зависимости от модели и дизайна устройства динамики могут быть видны при расположении во фронтальной части или не видны при расположении в нижней, верхней или задней частях устройства.

      Технические характеристики

      • Изображение/дисплей

        Тип ЖК-панели
        Технология IPS
        Тип подсветки
        Система W-LED
        Размер панели
        27 дюймов / 68,6 см
        Рабочая область просмотра
        597,9 (Г) x 336,3 (В)
        Формат изображения
        16:9
        Оптимальное разрешение
        1920 x 1080 при 60 Гц
        Время отклика (типич.)
        5 мс (серый к серому)*
        Яркость
        250  кд/м²
        Коэфф. контрастности (типич.)
        1000:1
        SmartContrast
        20 000 000:1
        Шаг пикселей
        0,311 x 0,311 мм
        Угол просмотра
        • 178º (Г) / 178º (В)
        • @ C/R > 10
        Без мерцания
        Да
        Улучшение изображения
        SmartImage Lite
        Цветовая гамма (стандартная)
        NTSC: 104,4 % (CIE1976)*
        Цвета дисплея
        16,7 M
        Частота сканирования
        30–83 кГц (Г)/56–76 Гц (В)
        MHL
        1080P при 30 Гц
        sRGB
        Да

      • Подключения

        Вход сигнала
        • VGA (аналоговый)
        • DVI-D (цифровой HDCP)
        • MHL-HDMI (цифровой, HDCP)
        Синхронизация входного сигнала
        • Раздельная синхронизация
        • Синхронизация по зеленому
        Аудиовход/аудиовыход
        • Аудиовход ПК
        • Выход для наушников

      • Комфорт

        Встроенные АС
        3 Вт x 2
        Удобство пользователя
        • Вкл./выкл. питание
        • Меню
        • Громкость (аудиовыход HDMI)
        • Вход
        • SmartImage Lite
        Языки экранных меню
        • Португальский (Бразилия)
        • Чешский
        • Голландский
        • Английский
        • Финский
        • Французский
        • Немецкий
        • Греческий
        • Венгерский
        • Итальянский
        • Японский
        • Корейский
        • Польский
        • Португальский
        • Русский
        • Упрощенный китайский
        • Испанский
        • Шведский
        • Традиционный китайский
        • Турецкий
        • Украинский
        Другие удобства
        • Замок Kensington
        • Крепление VESA (100x100 мм)
        Совместимость с системой Plug & Play
        • DDC CI
        • Mac OS X
        • sRGB
        • Windows 8.1/8/7

      • Подставка

        Наклон
        -5/20  градусов

      • Питание

        В активном режиме
        17,03 Вт (типич.) (метод проверки EnergyStar 7.0)
        В режиме ожидания
        0,5 Вт (станд.)
        В выключенном состоянии
        0,3 Вт (типич.)
        LED-индикатор питания
        • Режим работы — белый
        • Режим ожидания — белый (мигающий)
        Источник питания
        • Внешнее
        • 100—240 В перем. тока, 50—60 Гц

      • Размеры

        Изделие с подставкой (мм)
        616 x 468 x 179  миллиметра
        Изделие без подставки (мм)
        616 x 370 x 52  миллиметра
        Размеры упаковки в мм (ШxВxГ)
        676 x 544 x 113  миллиметра

      • Вес

        Изделие с подставкой (кг)
        4,33  кг
        Изделие без подставки (кг)
        4,08  кг
        Изделие с упаковкой (кг)
        6,81  кг

      • Условия эксплуатации

        Диапазон температур (эксплуатация)
        от 0 °C до 40 °C  °C
        Диапазон температур (хранение)
        от -20 °C до 60 °C  °C
        Относительная влажность
        20–80  %
        Высота
        Рабочий режим: +3658 м, бездействие: +12 192 м
        Среднее время между отказами
        50 000 (без подсветки)  часов

      • Забота об окружающей среде

        Окружающая среда и электроэнергия
        • EnergyStar 7.0
        • RoHS
        • Не содержит свинца
        • Не содержит ртуть
        Упаковка пригодна для вторичной переработки
        100  %

      • Соответствие стандартам

        Подтверждение соответствия нормативам
        • Маркировка CE
        • FCC класс B
        • CU-EAC
        • Сертификация TCO
        • TUV/ISO9241-307
        • VCCI
        • RCM
        • WEEE
        • CECP

      • Корпус

        цвет
        Черный
        Отделка
        Глянцевое покрытие

      • Комплект поставки

        Монитор с подставкой
        Да
        Кабели
        VGA, аудиокабель, кабель питания
        Пользовательская документация
        Да

      Получите поддержку по этому продукту

      Перейти к разделу поддержки потребителей

      Предлагаемые продукты

        Недавно просмотренные продукты

          Отзывы

          Будьте первым, кто оставит свой отзыв об этом изделии

          • Данный дисплей Philips имеет сертификацию MHL. Тем не менее, если устройство MHL не удается подключить или оно работает некорректно, обратитесь к разделу FAQ (часто задаваемых вопросов) или непосредственно к поставщику устройства MHL для получения инструкций. Политика производителя вашего устройства может подразумевать необходимость приобретения фирменного кабеля или адаптера MHL.
          • Дополнительно требуется мобильное устройство с сертификацией MHL и кабель MHL (не входят в комплект). Для получения сведений о совместимости обратитесь к поставщику устройства MHL.
          • Функция энергосбережения в режиме ожидания/выключенном состоянии ErP не поддерживается во время зарядки через MHL.
          • Полный список устройств, поддерживающих MHL, см. на веб-сайте www.mhlconsortiun.org
          • Кабели HDMI различаются в зависимости от региона и модели.
          • Время отклика соответствует значению SmartResponse
          • NTSC: 85 % (CIE1931), sRGB: 122,9 %
          • Логотип/товарный знак "IPS" и применимые патенты на технологии являются собственностью соответствующих владельцев.

          Откройте для себя

          My Philips

          Зарегистрируйтесь, чтобы получить
          уникальные преимущества

          Підпишіться на нашу розсилку новин

          Компанія Philips цінує і поважає Ваше право на конфіденційність. Щоб отримати докладні відомості, читайте Політику конфіденційності

          Дякуємо за підписку на нашу розсилку!

          Вибачте, не вдалося виконати підписку на нашу розсилку. Спробуйте пізніше.

          Подписывайтесь на новости и получайте 10% скидки на продукцию Philips

          Подписаться