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  • Energy Label Europe A
    Яркие и естественные цвета
  • Яркие и естественные цвета
  • Яркие и естественные цвета
  • Яркие и естественные цвета
  • Яркие и естественные цвета
  • Яркие и естественные цвета
  • Яркие и естественные цвета
  • Energy Label Europe A
    Яркие и естественные цвета
  • Яркие и естественные цвета
  • Яркие и естественные цвета
  • Яркие и естественные цвета
  • Яркие и естественные цвета
  • Яркие и естественные цвета
  • Яркие и естественные цвета

Больше не доступен

ЖК-монитор с расширенной цветовой палитрой

276E7QDSW/00

4.5
| (2) Отзывы | 100% рекомендуют этот продукт
Яркие и естественные цвета
Превосходный дисплей с большим углом обзора оснащен технологией расширенной цветовой палитры, благодаря чему достигается естественная цветопередача. Элегантный дизайн прекрасно дополнит интерьер любого дома или офисного помещения.
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и элегантный дизайн

Яркие и естественные цвета

  • E Line

  • 68,6 см (27")

  • 1920 x 1080 (Full HD)

Расширенная цветовая палитра для яркости изображения

Расширенная цветовая палитра для яркости изображения

Технология расширенной цветовой палитры обеспечивает более широкий диапазон цветов для великолепного качества изображения. Технология расширяет цветовую гамму и создает более естественный зеленый, яркий красный и насыщенный синий цвет. Пусть ваши медиаданные, изображения и даже рабочие файлы насытятся яркими красками.

Технология PLS LED с широким углом обзора для точной передачи цветов и изображений

Технология PLS LED с широким углом обзора для точной передачи цветов и изображений

В PLS-дисплеях используется прогрессивная технология, обеспечивающая широкий угол обзора 178/178 градусов для просмотра дисплея практически под любым углом, — даже при повороте на 90 градусов! По сравнению со стандартными TN-панелями PLS-дисплеи обеспечивают значительно более высокую четкость изображения и яркие цвета, что делает их идеальным решением не только для просмотра фотографий, фильмов и веб-сайтов, но также и для работы в профессиональных приложениях, где требуется точная передача цвета и яркости.

Дисплей 16:9 Full HD для четкого и детального изображения

Дисплей 16:9 Full HD для четкого и детального изображения

Качество изображения играет важную роль. Обычные дисплеи обеспечивают неплохое качество изображения, однако не на самом высоком уровне. Этот дисплей оснащен улучшенным разрешением Full HD 1920 x 1080: четкая детализация в сочетании с высокой яркостью, удивительной контрастностью и реалистичной цветопередачей — естественное изображение словно оживает на глазах.

Технические характеристики

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Часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, сведения по безопасности и советы

Отзывы

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4.5

из 5

2

Отзывы

100%

рекомендуют этот продукт

3
2
1

14/11/2019

Україна

Україна

Хороший монитор. Купил второй ))). Фото-видео обработка

Хороший монитор. Купил второй ))). Фото-видео обработка. Работаю на телевиденьи и хоть у нас все мониторы разные и не отстроенные - как это часто бывает ))) - так вот толк в изображении знаю. Работать удобно. Глаза - могут болеть - но это зависит от того что и как сильно обрабатываешь - когда ищишь границу фона - где ее сложно различить - то глаза заболят даже если это делать на улице при естественном изображении. А так.. - долго работая глаза напрягаются, но не болят. Разумеется следует помнить что при работе с монитором нужно делать передышки - что б не потерять зрение - это к любому монитору относится. ))) - просто я об этом заикнулся потому что так много любят люди об этом судить - но это специфика самого человека и подходит ли ему этот или другой монитор. Цветопередача - специфическая, не ips - но она мне нравится, может своей спецификой )). Есть затемнение в верхних углах монитора - в длину см два в ширину 2-3мм - не критично - но сразу не заметил - это норм - заметно на светлых тонах - внизу не замечал )) - там чаще всего полоса меню от винды )). Это эффект от подсветки где заканчивается место. Дизайн - нравится. сначала боялся - теперь нравится и цвет и формы. Нравится что блок питания не в мониторе и монитор не греется. + к нему идут тоненькие провода которые можно аккуратно скрыть Белый - как эпл, но это не эпл поэтому интересен и завиден еще больше. теперь хочу белую мышку и белую тонкую клавиатуру. да и колонки белые. - беломания получается. ))) Настройки - идет с завышенными параметрами "из коробки" посбрашивал все больше чем на половину. По энергии - ну думаю наверное ват на 13 работает ))) - но это важный для меня параметр - раньше компы и мониторы хорошо киловаты жгли... - сейчас дорого и зачем. Из недостатков - не откалиброван (все фото изначально выглядели на нем одинакового красиво. Даже РАВ(Nef) )))) сделайте в меню настройку photo work или photo processing - для обработки - и фотографы скажут вам спасибо )) хотелось бы разъем из юсб - чтоб можно было фильмы смотреть с флешки или с телефона. С другой стороны есть три варианта входа - что очень хорошо Что-же в общем - в итоге. Купил второй. Думал может все*же взять чистый ips - но потом передумал - а нафиг )). Поэтому взял такой второй. надеюсь не пожалею. Надеюсь гарантия будет работать если перееду за приделы Украины.

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про 246E7QDSW РК-монітор з Ultra Wide-Color

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про 246E7QDSW РК-монітор з Ultra Wide-Color

28/03/2018

Україна

Україна

Отличная цветовая палитра и не давит на глаза .Самое главное что глаза не устают

Приобрел данный монитор в декабре 2017 . С первого взгляда он очень сильно понравился ,сочная картинка и без засветов ( как мне тогда казалось ) . Через пару суток появились засветы по верхним углам ( но они небольшие ) днем их не видно , а вечером и ночью благодаря внешнему источнику света их ( засветов ) незаметно ! Из плюсов конечно же прекрасная картинка ,удобное меню , и металлическая ножка - экран в обще не шатается ( это огромный плюс) , также огромный плюс отсутствие мерцания и в целом глаза не устают за длительным использованием монитора

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про 246E7QDSW ЖК-монитор с расширенной цветовой палитрой

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про 246E7QDSW ЖК-монитор с расширенной цветовой палитрой

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      Примечания

      1. Данный дисплей Philips имеет сертификацию MHL. Тем не менее, если устройство MHL не удается подключить или оно работает некорректно, обратитесь к разделу FAQ (часто задаваемых вопросов) или непосредственно к поставщику устройства MHL для получения инструкций. Политика производителя вашего устройства может подразумевать необходимость приобретения фирменного кабеля или адаптера MHL.

      2. Дополнительно требуется мобильное устройство с сертификацией MHL и кабель MHL (не входят в комплект). Для получения сведений о совместимости обратитесь к поставщику устройства MHL.

      3. Функция энергосбережения в режиме ожидания/выключенном состоянии ErP не поддерживается во время зарядки через MHL.

      4. Полный список устройств, поддерживающих MHL, см. на веб-сайте www.mhlconsortiun.org

      5. Кабели HDMI различаются в зависимости от региона и модели.

      6. Время отклика соответствует значению SmartResponse

      7. NTSC: 85 % (CIE1931), sRGB: 122,9 %