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  • ЖК-монитор 4K Ultra HD
    Превосходное изображение в стильном дизайне
  • Превосходное изображение в стильном дизайне
  • Превосходное изображение в стильном дизайне
  • Превосходное изображение в стильном дизайне
  • Превосходное изображение в стильном дизайне
  • ЖК-монитор 4K Ultra HD
    Превосходное изображение в стильном дизайне
  • Превосходное изображение в стильном дизайне
  • Превосходное изображение в стильном дизайне
  • Превосходное изображение в стильном дизайне
  • Превосходное изображение в стильном дизайне

ЖК-монитор 4K Ultra HD

276E8VJSB/00

5
| (2) Отзывы | 100% рекомендуют этот продукт
Превосходное изображение в стильном дизайне
Монитор Philips с диагональю 27 дюймов и разрешением 4K UHD обеспечивает превосходную четкость изображения и широкий угол обзора. При этом качество и реалистичность сохраняются при просмотре с любого угла. Отсутствие мерцания снижает утомляемость глаз.
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Превосходное изображение в стильном дизайне

  • E Line

  • 68,6 см (27")

  • 3840 x 2160 (4K UHD)

Технология UltraClear и разрешение 4K UHD (3840 x 2160) для максимальной четкости

Технология UltraClear и разрешение 4K UHD (3840 x 2160) для максимальной четкости

Эти дисплеи Philips оснащены качественными панелями и обеспечивают невероятно четкое изображение в формате 4K UHD (3840 x 2160). Дисплеи Philips с кристально чистым изображением подойдут и требовательным к деталям профессионалам, работающим с программами CAD, и специалистам по 3D-графике, и финансистам, имеющим дело с огромными таблицами.

Технология IPS LED с широким углом обзора для точной передачи цветов и изображений

Технология IPS LED с широким углом обзора для точной передачи цветов и изображений

В дисплеях IPS используется прогрессивная технология, обеспечивающая широкий угол обзора 178/178 градусов для просмотра практически под любым углом. По сравнению со стандартными TN-панелями, дисплеи IPS обеспечивают значительно более высокую четкость изображения и яркие цвета, что делает их идеальным решением не только для просмотра фотографий, фильмов и веб-сайтов, но также и для работы в профессиональных приложениях, где требуется точная передача цвета и яркости.

Дисплей с тонкой рамкой для безграничных возможностей отображения

Дисплей с тонкой рамкой для безграничных возможностей отображения

Новый дисплей Philips оснащен тонкой рамкой. Она практически незаметна и максимально увеличивает область просмотра. Дисплеи с ультратонкой рамкой особенно подходят для работы в многоэкранном режиме с такими приложениями, как игры, профессиональные приложения для графического дизайна и другие — создается впечатление, будто вы смотрите на один большой экран.

Технические характеристики

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Часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, сведения по безопасности и советы

Отзывы

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5.0

из 5

2

Отзывы

100%

рекомендуют этот продукт

4
3
2
1

31/10/2019

Україна

Україна

гарний продукт, рекомендую

1.4К- для 27" - на такий розмір екрану, не так і багато. З меншою роздільною здатністю хочете придбати, беріть і монік менший по розміру. 2. Картинка гарна, як і має бути. 3. Засвітка екрану в нормі, ніяких проблем. 4 Битих пікселів не знайшов 5. ціна - якість, поки кращого співвідношення не знаю. Користуюсь 3 тижні, без проблем. Рекомендую.

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про 276E8VJSB РК-монітор 4K Ultra HD

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про 276E8VJSB РК-монітор 4K Ultra HD

10/04/2019

Україна

Україна

Отличный монитор!

Монитор, судя по характеристикам заслуживает внимания.

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про 276E8VJSB РК-монітор 4K Ultra HD

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про 276E8VJSB РК-монітор 4K Ultra HD

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      Примечания

      1. Логотип/товарный знак "IPS" и применимые патенты на технологии являются собственностью соответствующих владельцев.

      2. Время отклика соответствует значению SmartResponse

      3. Палитра NTSC в цветовом пространстве CIE 1976

      4. Палитра sRGB в цветовом пространстве CIE1931

      5. Внешний вид монитора может отличаться от представленных изображений.