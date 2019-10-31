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276E8VJSB/00
E Line
68,6 см (27")
3840 x 2160 (4K UHD)
Эти дисплеи Philips оснащены качественными панелями и обеспечивают невероятно четкое изображение в формате 4K UHD (3840 x 2160). Дисплеи Philips с кристально чистым изображением подойдут и требовательным к деталям профессионалам, работающим с программами CAD, и специалистам по 3D-графике, и финансистам, имеющим дело с огромными таблицами.
В дисплеях IPS используется прогрессивная технология, обеспечивающая широкий угол обзора 178/178 градусов для просмотра практически под любым углом. По сравнению со стандартными TN-панелями, дисплеи IPS обеспечивают значительно более высокую четкость изображения и яркие цвета, что делает их идеальным решением не только для просмотра фотографий, фильмов и веб-сайтов, но также и для работы в профессиональных приложениях, где требуется точная передача цвета и яркости.
Новый дисплей Philips оснащен тонкой рамкой. Она практически незаметна и максимально увеличивает область просмотра. Дисплеи с ультратонкой рамкой особенно подходят для работы в многоэкранном режиме с такими приложениями, как игры, профессиональные приложения для графического дизайна и другие — создается впечатление, будто вы смотрите на один большой экран.
5.0
из 5
2
Отзывы
100%
рекомендуют этот продукт
Edik
31/10/2019
Україна
гарний продукт, рекомендую
1.4К- для 27" - на такий розмір екрану, не так і багато. З меншою роздільною здатністю хочете придбати, беріть і монік менший по розміру. 2. Картинка гарна, як і має бути. 3. Засвітка екрану в нормі, ніяких проблем. 4 Битих пікселів не знайшов 5. ціна - якість, поки кращого співвідношення не знаю. Користуюсь 3 тижні, без проблем. Рекомендую.
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про 276E8VJSB РК-монітор 4K Ultra HD
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про 276E8VJSB РК-монітор 4K Ultra HD
Kornet
10/04/2019
Україна
Отличный монитор!
Монитор, судя по характеристикам заслуживает внимания.
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про 276E8VJSB РК-монітор 4K Ultra HD
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про 276E8VJSB РК-монітор 4K Ultra HD
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Время отклика соответствует значению SmartResponse
Палитра NTSC в цветовом пространстве CIE 1976
Палитра sRGB в цветовом пространстве CIE1931
Внешний вид монитора может отличаться от представленных изображений.