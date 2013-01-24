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ЖК-монитор 4K Ultra HD

276E8VJSB/01
Общая оценка / 5
  • Превосходное изображение в стильном дизайне Превосходное изображение в стильном дизайне Превосходное изображение в стильном дизайне
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    ЖК-монитор 4K Ultra HD

    276E8VJSB/01
    Общая оценка / 5

    Превосходное изображение в стильном дизайне

    Монитор Philips с диагональю 27 дюймов и разрешением 4K UHD обеспечивает превосходную четкость изображения и широкий угол обзора. При этом качество и реалистичность сохраняются при просмотре с любого угла. Отсутствие мерцания снижает утомляемость глаз. Узнать обо всех преимуществах

    ЖК-монитор 4K Ultra HD

    Превосходное изображение в стильном дизайне

    Монитор Philips с диагональю 27 дюймов и разрешением 4K UHD обеспечивает превосходную четкость изображения и широкий угол обзора. При этом качество и реалистичность сохраняются при просмотре с любого угла. Отсутствие мерцания снижает утомляемость глаз. Узнать обо всех преимуществах

    Превосходное изображение в стильном дизайне

    Монитор Philips с диагональю 27 дюймов и разрешением 4K UHD обеспечивает превосходную четкость изображения и широкий угол обзора. При этом качество и реалистичность сохраняются при просмотре с любого угла. Отсутствие мерцания снижает утомляемость глаз. Узнать обо всех преимуществах

    ЖК-монитор 4K Ultra HD

    Превосходное изображение в стильном дизайне

    Монитор Philips с диагональю 27 дюймов и разрешением 4K UHD обеспечивает превосходную четкость изображения и широкий угол обзора. При этом качество и реалистичность сохраняются при просмотре с любого угла. Отсутствие мерцания снижает утомляемость глаз. Узнать обо всех преимуществах

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      Превосходное изображение в стильном дизайне

      • E Line
      • 68,6 см (27")
      • 3840 x 2160 (4K UHD)
      Технология UltraClear и разрешение 4K UHD (3840 x 2160) для максимальной четкости

      Технология UltraClear и разрешение 4K UHD (3840 x 2160) для максимальной четкости

      Эти дисплеи Philips оснащены качественными панелями и обеспечивают невероятно четкое изображение в формате 4K UHD (3840 x 2160). Дисплеи Philips с кристально чистым изображением подойдут и требовательным к деталям профессионалам, работающим с программами CAD, и специалистам по 3D-графике, и финансистам, имеющим дело с огромными таблицами.

      Технология IPS LED с широким углом обзора для точной передачи цветов и изображений

      Технология IPS LED с широким углом обзора для точной передачи цветов и изображений

      В IPS-дисплеях используется прогрессивная технология, обеспечивающая широкий угол обзора 178/178 градусов для просмотра дисплея практически под любым углом. По сравнению со стандартными TN-панелями IPS-дисплеи обеспечивают значительно более высокую четкость изображения и яркие цвета, что делает их идеальным решением не только для просмотра фотографий, фильмов и веб-сайтов, но также и для работы в профессиональных приложениях, где требуется точная передача цвета и яркости.

      Дисплей с тонкой рамкой для безграничных возможностей отображения

      Дисплей с тонкой рамкой для безграничных возможностей отображения

      Новый дисплей Philips оснащен тонкой рамкой. Она практически незаметна и максимально увеличивает область просмотра. Дисплеи с ультратонкой рамкой особенно подходят для работы в многоэкранном режиме с такими приложениями, как игры, профессиональные приложения для графического дизайна и другие — создается впечатление, будто вы смотрите на один большой экран.

      Технология HDMI для быстрого цифрового соединения

      Технология HDMI для быстрого цифрового соединения

      Наслаждайтесь четким ярким изображением и звуком благодаря простому подключению с помощью одного кабеля. Устройство HDMI-ready обладает всем необходимым аппаратным обеспечением для работы через интерфейс HDMI (High-Definition Multimedia Interface). С помощью одного HDMI-кабеля можно передавать цифровой видео- и аудиоконтент высокого качества (до разрешения 4K/UHD при частоте 60 Гц) с ПК или с любого количества аудио- и видеоисточников (включая телеприставки, плееры DVD, ресиверы A/В и видеокамеры).

      Технология для устранения мерцания уменьшает нагрузку на глаза

      Технология для устранения мерцания уменьшает нагрузку на глаза

      Из-за особенностей системы управления яркостью на экранах со светодиодной подсветкой изображение может мерцать, что приводит к усталости глаз. Технология Philips для устранения мерцания использует инновационный способ регулировки яркости, обеспечивая более комфортный просмотр.

      Режим LowBlue для продуктивности и защиты глаз

      Режим LowBlue для продуктивности и защиты глаз

      Исследования показали, что, как и УФ-лучи, коротковолновый синий свет светодиодных дисплеев может негативно воздействовать на глаза, в результате чего со временем зрение может ухудшиться. Режим Philips LowBlue использует интеллектуальную технологию для уменьшения длины волны вредного синего света, что позволяет поддерживать хорошее самочувствие.

      MultiView позволяет одновременно использовать два подключения

      С монитором высокого разрешения Philips MultiView вам открывается целый мир возможностей подключения. MultiView позволяет подключить сразу два источника сигнала, что позволяет работать с несколькими устройствами одновременно, например с ПК и ноутбуком, для выполнения сложной многозадачной работы.

      Экологически безопасные материалы, соответствующие международным стандартам

      При производстве новой линейки мониторов Philips предпочтение было отдано экологически безопасным материалам. Все пластиковые элементы корпуса, металлические рамы и упаковочные материалы полностью пригодны для вторичной переработки. В некоторых моделях используется до 65 % переработанного пластика. Соответствие стандартам RoHS означает существенное сокращение количества ртути и отсутствие токсичных веществ, таких как свинец. Содержание ртути в мониторах с подсветкой CCFL значительно снижено, а в мониторах со светодиодной подсветкой ртуть не используется вообще.

      Технические характеристики

      • Изображение/дисплей

        Тип ЖК-панели
        Технология IPS
        Тип подсветки
        Система W-LED
        Размер панели
        27 дюймов / 68,6 см
        Покрытие экрана дисплея
        Антиблик, жесткость 3H, матовость 25 %
        Рабочая область просмотра
        596,74 (Г) x 335,66 (В)
        Формат изображения
        16:9
        Оптимальное разрешение
        3840 x 2160 при 60 Гц
        Плотность пикселей
        163 PPI
        Время отклика (типич.)
        5 мс (серый к серому)*
        Яркость
        350  кд/м²
        Коэфф. контрастности (типич.)
        1000:1
        SmartContrast
        20 000 000:1
        Шаг пикселей
        0,155 x 0,155 мм
        Угол просмотра
        • 178º (Г) / 178º (В)
        • @ C/R > 10
        Без мерцания
        Да
        Улучшение изображения
        Игровой режим SmartImage
        Цвета дисплея
        1,07 млрд. цветов
        Цветовая гамма (стандартная)
        NTSC 91 %*, sRGB 109 %*
        Частота сканирования
        30–83 кГц (Г) / 59–61 Гц (В)
        Режим LowBlue
        Да
        sRGB
        Да

      • Подключения

        Вход сигнала
        • DisplayPort 1.2
        • HDMI 2.0 x 2
        Синхронизация входного сигнала
        • Раздельная синхронизация
        • Синхронизация по зеленому
        Аудиовход/аудиовыход
        Аудиовыход

      • Комфорт

        MultiView
        • Режим PIP/PBP
        • Устройства 2x
        Удобство пользователя
        • Вкл./выкл. питание
        • Меню
        • Яркость
        • Вход
        • Игровой режим SmartImage
        Языки экранных меню
        • Португальский (Бразилия)
        • Чешский
        • Голландский
        • Английский
        • Финский
        • Французский
        • Немецкий
        • Греческий
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        • Корейский
        • Польский
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        • Русский
        • Упрощенный китайский
        • Испанский
        • Шведский
        • Традиционный китайский
        • Турецкий
        • Украинский
        Другие удобства
        Замок Kensington
        Совместимость с системой Plug & Play
        • DDC CI
        • Mac OS X
        • sRGB
        • Windows 10/8.1/8/7

      • Подставка

        Наклон
        -5/20  градусов

      • Питание

        В активном режиме
        19,51 Вт (типич.) (метод проверки EnergyStar)
        В режиме ожидания
        < 0,5 Вт (типич.)
        В выключенном состоянии
        < 0,3 Вт (типич.)
        Маркировка класса энергоэффективности
        B
        LED-индикатор питания
        • Режим работы — белый
        • Режим ожидания — белый (мигающий)
        Источник питания
        • Внешнее
        • 100—240 В перем. тока, 50—60 Гц

      • Размеры

        Изделие с подставкой (мм)
        613 x 466 x 189  миллиметра
        Изделие без подставки (мм)
        613 x 374 x 41  миллиметра
        Размеры упаковки в мм (ШxВxГ)
        660 x 523 x 135  миллиметра

      • Вес

        Изделие с подставкой (кг)
        4,84  кг
        Изделие без подставки (кг)
        4,23  кг
        Изделие с упаковкой (кг)
        6,53  кг

      • Условия эксплуатации

        Диапазон температур (эксплуатация)
        от 0 до 40  °C
        Диапазон температур (хранение)
        от -20 до 60  °C
        Относительная влажность
        20–80  %
        Высота
        Рабочий режим: +3658 м, бездействие: +12 192 м
        Среднее время между отказами
        50 000 ч (без подсветки)  часов

      • Забота об окружающей среде

        Окружающая среда и электроэнергия
        • EnergyStar 8.0
        • RoHS
        • Не содержит свинца
        • Не содержит ртуть
        • Сертификация TCO
        • WEEE
        Упаковка пригодна для вторичной переработки
        100  %

      • Соответствие стандартам

        Подтверждение соответствия нормативам
        • Маркировка CE
        • FCC класс B
        • CU-EAC
        • TUV/ISO9241-307
        • RCM
        • BSMI
        • EPA
        • CCC
        • CECP
        • VCCI
        • ICES-003
        • cETLus
        • MEPS
        • CEL
        • CB
        • УКРАИНСКИЙ

      • Корпус

        цвет
        Черный и бронзовый
        Отделка
        Глянцевое покрытие

      • Комплект поставки

        Монитор с подставкой
        Да
        Кабели
        Кабель HDMI, кабель питания
        Пользовательская документация
        Да

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          • Логотип/товарный знак "IPS" и применимые патенты на технологии являются собственностью соответствующих владельцев.
          • Время отклика соответствует значению SmartResponse
          • Палитра NTSC в цветовом пространстве CIE 1976
          • Палитра sRGB в цветовом пространстве CIE 1931
          • Внешний вид монитора может отличаться от представленных изображений.

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