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Больше не доступен
276E9QJAB/00
Потрясающие цвета. Стильный дизайн.
Монитор Philips E line — это стильный дизайн и исключительное качество изображения. Насладитесь естественной цветопередачей благодаря тонкой рамке, широкому углу обзора и расширенной цветовой палитре с разрешением Full HD. Оцените безупречное качество изображения и привлекательный дизайн.
E Line
68,6 см (27")
1920 x 1080 (Full HD)
Устройство HDMI Ready обладает всем необходимым аппаратным обеспечением для работы через мультимедийный интерфейс высокой четкости (HDMI). С помощью одного HDMI-кабеля цифровой видео- и аудиоконтент высокого качества передается с ПК или с любого количества аудио- и видеоисточников (включая телеприставки, проигрыватели DVD, ресиверы А/В и видеокамеры).
Из-за особенностей системы управления яркостью на экранах со светодиодной подсветкой изображение может мерцать, что приводит к усталости глаз. Технология Philips для устранения мерцания использует инновационный способ регулировки яркости, обеспечивая более комфортный просмотр.
Технология расширенной цветовой палитры обеспечивает более широкий диапазон цветов для великолепного качества изображения. Технология расширяет цветовую гамму и создает более естественный зеленый, яркий красный и насыщенный синий цвет. Пусть ваши медиаданные, изображения и даже рабочие файлы насытятся яркими красками.
4.4
из 5
8
Отзывы
88%
рекомендуют этот продукт
Nillson
28/07/2020
Україна
Очень удобно работать и смотреть фильмы!
Использую где-то 7-9 месяцев и ни каких нареканий нет. Много быстрых настроек, чтобы подобрать оптимальное качество для просмотров фильмов. Плюс к всему этому можно настроить личные настройки для работы. А так же приветствую выход HDMI и джек для наушников для колонок.
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про 328E9QJAB РК-монітор із вигнутим екраном та Ultra Wide Color
Дата пользования 2020-01-28
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про 328E9QJAB РК-монітор із вигнутим екраном та Ultra Wide Color
Дата пользования 2020-01-28
ЕленаК82
12/11/2019
Україна
Отличный
Купила монитор для работы. Боялась, что большой и будет не удобно. Но монитор превзошел все мои ожидания. Великолепный, стильный дизайн. Отлично и на столе и при креплении на стену. Очень удобно, глаза стали меньше уставать, да и малышня моя теперь мультики только тут смотрят, спасибо за встроенные динамики. Цветопередача шикарная. В общем, рекомендую всем своим знакомым.
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про 278E9QJAB РК-монітор із вигнутим екраном та Ultra Wide Color
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про 278E9QJAB РК-монітор із вигнутим екраном та Ultra Wide Color
Caroline
12/04/2019
Україна
Дуже класний продукт!!
Дуже гарний монітор, з крутим дизайном, чудові функції. Під великим враженням від покупки. Рекомендую!))
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про 328E9QJAB РК-монітор із вигнутим екраном та Ultra Wide Color
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про 328E9QJAB РК-монітор із вигнутим екраном та Ultra Wide Color
Логотип/товарный знак "IPS" и применимые патенты на технологии являются собственностью соответствующих владельцев.
Максимальное разрешение доступно при передаче сигнала через видеовходы HDMI и DP.
Время отклика соответствует значению SmartResponse
Advanced Micro Devices, Inc., 2020 г. Все права защищены. AMD, логотип AMD в виде стрелки, AMD FreeSync™ и их сочетание являются зарегистрированными товарными знаками компании Advanced Micro Devices, Inc. Другие названия товаров, используемые в этом документе, приведены исключительно с целью аутентификации и могут являться товарными знаками соответствующих компаний.
Палитра NTSC в цветовом пространстве CIE 1976
Палитра sRGB в цветовом пространстве CIE1931
Внешний вид монитора может отличаться от представленных изображений.