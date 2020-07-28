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Больше не доступен

ЖК-монитор с расширенной цветовой палитрой

276E9QJAB/00

4.4

| (8) Отзывы | 88% рекомендуют этот продукт

Потрясающие цвета. Стильный дизайн.

Монитор Philips E line — это стильный дизайн и исключительное качество изображения. Насладитесь естественной цветопередачей благодаря тонкой рамке, широкому углу обзора и расширенной цветовой палитре с разрешением Full HD. Оцените безупречное качество изображения и привлекательный дизайн.

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Потрясающие цвета. Стильный дизайн.

  • E Line

  • 68,6 см (27")

  • 1920 x 1080 (Full HD)

HDMI — универсальный вход для подключения разнообразных цифровых источников

HDMI — универсальный вход для подключения разнообразных цифровых источников

Устройство HDMI Ready обладает всем необходимым аппаратным обеспечением для работы через мультимедийный интерфейс высокой четкости (HDMI). С помощью одного HDMI-кабеля цифровой видео- и аудиоконтент высокого качества передается с ПК или с любого количества аудио- и видеоисточников (включая телеприставки, проигрыватели DVD, ресиверы А/В и видеокамеры).

Технология для устранения мерцания уменьшает нагрузку на глаза

Из-за особенностей системы управления яркостью на экранах со светодиодной подсветкой изображение может мерцать, что приводит к усталости глаз. Технология Philips для устранения мерцания использует инновационный способ регулировки яркости, обеспечивая более комфортный просмотр.

Расширенная цветовая палитра для яркости изображения

Технология расширенной цветовой палитры обеспечивает более широкий диапазон цветов для великолепного качества изображения. Технология расширяет цветовую гамму и создает более естественный зеленый, яркий красный и насыщенный синий цвет. Пусть ваши медиаданные, изображения и даже рабочие файлы насытятся яркими красками.

Технические характеристики

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Отзывы

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4.4

из 5

8

Отзывы

88%

рекомендуют этот продукт

2
1

28/07/2020

Україна

Україна

Очень удобно работать и смотреть фильмы!

Использую где-то 7-9 месяцев и ни каких нареканий нет. Много быстрых настроек, чтобы подобрать оптимальное качество для просмотров фильмов. Плюс к всему этому можно настроить личные настройки для работы. А так же приветствую выход HDMI и джек для наушников для колонок.

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про 328E9QJAB РК-монітор із вигнутим екраном та Ultra Wide Color

Дата пользования 2020-01-28

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про 328E9QJAB РК-монітор із вигнутим екраном та Ultra Wide Color

Дата пользования 2020-01-28

12/11/2019

Україна

Україна

Отличный

Купила монитор для работы. Боялась, что большой и будет не удобно. Но монитор превзошел все мои ожидания. Великолепный, стильный дизайн. Отлично и на столе и при креплении на стену. Очень удобно, глаза стали меньше уставать, да и малышня моя теперь мультики только тут смотрят, спасибо за встроенные динамики. Цветопередача шикарная. В общем, рекомендую всем своим знакомым.

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про 278E9QJAB РК-монітор із вигнутим екраном та Ultra Wide Color

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про 278E9QJAB РК-монітор із вигнутим екраном та Ultra Wide Color

12/04/2019

Україна

Україна

Дуже класний продукт!!

Дуже гарний монітор, з крутим дизайном, чудові функції. Під великим враженням від покупки. Рекомендую!))

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про 328E9QJAB РК-монітор із вигнутим екраном та Ultra Wide Color

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про 328E9QJAB РК-монітор із вигнутим екраном та Ultra Wide Color

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Примечания

  1. Логотип/товарный знак "IPS" и применимые патенты на технологии являются собственностью соответствующих владельцев.

  2. Максимальное разрешение доступно при передаче сигнала через видеовходы HDMI и DP.

  3. Время отклика соответствует значению SmartResponse

  4. Advanced Micro Devices, Inc., 2020 г. Все права защищены. AMD, логотип AMD в виде стрелки, AMD FreeSync™ и их сочетание являются зарегистрированными товарными знаками компании Advanced Micro Devices, Inc. Другие названия товаров, используемые в этом документе, приведены исключительно с целью аутентификации и могут являться товарными знаками соответствующих компаний.

  5. Палитра NTSC в цветовом пространстве CIE 1976

  6. Палитра sRGB в цветовом пространстве CIE1931

  7. Внешний вид монитора может отличаться от представленных изображений.