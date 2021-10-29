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    Фотография передней части продукта
  • Фотография передней части продукта
  • Альтернативная фотография продукта
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ЖК-монитор 4K Ultra HD

278E1A/00

3.8

| (9) Отзывы

Просто потрясающе

Монитор E Line 27" — это элегантный, стильный дизайн и потрясающее качество изображения для вашего рабочего пространства. Сверхвысокое разрешение 4K UHD и широкий угол обзора обеспечивают реалистичную картинку при просмотре с любого угла.

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Просто потрясающе

  • E Line

  • 68,6 см (27")

  • 3840 x 2160 (4K UHD)

Технология IPS LED с широким углом обзора для точной передачи цветов и изображений

Технология IPS LED с широким углом обзора для точной передачи цветов и изображений

В дисплеях IPS используется прогрессивная технология, обеспечивающая широкий угол обзора 178/178 градусов для просмотра практически под любым углом. По сравнению со стандартными TN-панелями, дисплеи IPS обеспечивают значительно более высокую четкость изображения и яркие цвета, что делает их идеальным решением не только для просмотра фотографий, фильмов и веб-сайтов, но также и для работы в профессиональных приложениях, где требуется точная передача цвета и яркости.

Технология UltraClear и разрешение 4K UHD (3840 x 2160) для максимальной четкости

Технология UltraClear и разрешение 4K UHD (3840 x 2160) для максимальной четкости

Эти дисплеи Philips оснащены качественными панелями и обеспечивают невероятно четкое изображение в формате 4K UHD (3840 x 2160). Дисплеи Philips с кристально чистым изображением подойдут и требовательным к деталям профессионалам, работающим с программами CAD, и специалистам по 3D-графике, и финансистам, имеющим дело с огромными таблицами.

SmartContrast: для насыщенных оттенков черного

SmartContrast: для насыщенных оттенков черного

SmartContrast — технология Philips, которая анализирует отображаемый контент и автоматически настраивает цвета и интенсивность подсветки для динамичного улучшения контраста. Тем самым обеспечивается оптимальный уровень контрастности и наилучшее качество цифрового изображения, а также большая насыщенность темных оттенков, что особенно важно во время игр. При выборе экономичного режима уровень контрастности регулируется, а подсветка настраивается для оптимальной работы со стандартными офисными приложениями и экономии электроэнергии.

Технические характеристики

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Отзывы

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3.8

из 5

9

Отзывы

3
1

29/10/2021

Україна

Україна

Отличный монитор за свои деньги

Монитором очень доволен. После 17 дюймов 27 выглядят просто бомбезно! А почти вдвое меньшие по размеру пиксели создают практически гладкую картинку, как на смартфоне. С расстояния 20 см пиксели не видны, а с нормального рабочего расстояния - тем более! Только эти два параметра вызвали натуральный "Вау!" эффект) Меню регулировок в данном мониторе весьма обширное, но простое и понятное. Я только уменьшил яркость с 70 до 40. И картинка меня полностью устраивает! Цвета сочные, картинка динамичная, шлейфов нет. Видео в 4К смотрится потрясающе! С официального сайта можно скачать утилитку, с помощью которой можно управлять монитором вместо кнопок (кроме вкл/выкл). Из дополнительных опций есть встроенные колонки, которые имеют весьма неплохое звучание. Конечно, это не Hi-Fi акустика, но посмотреть фильм, поговорить по скайпу или просто послушать музыку в фоновом режиме во время работы, например, в Word или Photoshop - вполне норм.

Плюсы

4K, встроенные колонки, 27", отличное качество изображения

Минусы

Нет регулировки по высоте на штатной подставке

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про 278E1A ЖК-монитор 4K Ultra HD

Дата пользования 2021-04-29

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про 278E1A ЖК-монитор 4K Ultra HD

Дата пользования 2021-04-29

12/11/2022

Україна

Україна

Проверенный покупатель

12 баллов

Дуже задоволені якістю,на це і сподівалися купуючи

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про 325E1C РК-монітор із вигнутим екраном та Ultra Wide Color

Дата пользования 2022-07-12

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про 325E1C РК-монітор із вигнутим екраном та Ultra Wide Color

Дата пользования 2022-07-12

14/11/2021

Україна

Україна

Чудовий монітор

Придбали такий для обробки фото. Кольори наче гарні претензій немає. Масштаб тільки довелось 150 у вінді виставити на 4К дозволі. Має зовнішній БЖ зате сам монітор доволі тонкий. Мені особливо подобається, що майже зовсім нема ніяких засвіток по краям екрану, якщо ввімкнути чорний колір і в темноті дивитись. Екран майже ідеально рівномірно чорний і слабо світиться в темноті. Купляли 1 рік і 9 місяців тому.

Плюсы

Кольоропередача, рівномірність підсвітки, тонкі рамки, дизайн.

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про 278E1A РК-монітор 4K Ultra HD

Дата пользования 2020-11-14

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про 278E1A РК-монітор 4K Ultra HD

Дата пользования 2020-11-14

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Примечания

  1. Логотип/товарный знак "IPS" и применимые патенты на технологии являются собственностью соответствующих владельцев.

  2. Максимальное разрешение доступно при передаче сигнала через видеовходы HDMI и DP.

  3. Время отклика соответствует значению SmartResponse

  4. Охват NTSC, DCI-P3, Adobe RGB в цветовом пространстве CIE1976

  5. Палитра sRGB в цветовом пространстве CIE1931

  6. Внешний вид монитора может отличаться от представленных изображений.